Профсоюзы отказались от встречи с правительством Франции до 1 мая

Французские профсоюзы отказались от встречи с правительством страны для обсуждения пенсионной реформы до 1 мая. Об этом 14 апреля заявил ведущий профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT).

«Профсоюзные организации приняли к сведению, что в течение трех месяцев президент республики [Эммануэль Макрон] не считал необходимым провести встречу, чтобы найти пути выхода из кризиса. Поэтому они приняли решение, будучи приверженными качественному социальному диалогу, не соглашаться на встречу с представителями власти до 1 мая», — говорится в коммюнике, размещенном в соцсетях.

До этого сообщалось, что глава государства примет лидеров профсоюза на неделе с 17 по 23 апреля.

14 апреля конституционный совет Франции утвердил основную часть закона о пенсионной реформе, продлевающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Решение обжалованию не подлежит.

Вскоре стало известно, что Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие дни. Это подтвердили в Елисейском дворце.

На этом фоне во Франции не прекращаются забастовки. Уже с утра десятки протестующих собрались перед зданием мэрии Парижа. В течение часа после объявления о том, что совет одобрил повышение пенсионного возраста, площадь заполнилась почти вся. Манифестанты жгут файеры и выкрикивают в мегафон лозунги, призывая граждан к продолжению протеста.

Закон об увеличении пенсионного возраста был принят 16 марта без голосования в парламенте. Реформа предполагает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться с 1 сентября 2023 года и достигнет 64 лет в 2030 году.