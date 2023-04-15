Президент Франции Макрон подписал закон о пенсионной реформе

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе. Об этом 15 апреля сообщило агентство France Presse со ссылкой на документ, опубликованный в официальном журнале республики.

«Макрон подписал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет», — говорится в Twitter-аккаунте агентства.

Ранее в этот день французские профсоюзы призвали к «исключительной и народной» демонстрации против пенсионной реформы 1 мая. Отмечается, что подобная акция представителей всех профессий станет исторической для Франции. Также профсоюзы выступили с призывом Макрону не подписывать закон о пенсионной реформе.

14 апреля Конституционный совет Франции утвердил основную часть закона о пенсионной реформе, продлевающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Решение обжалованию не подлежит.

Информацию о том, что Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие дни, подтвердили в Елисейском дворце.

На этом фоне во Франции не прекращаются забастовки. Манифестанты жгут файеры и выкрикивают в мегафон лозунги, призывая граждан к продолжению протеста. Как минимум 112 человек были задержаны полицией на митингах в Париже. По данным МВД Франции, в акциях протеста в столице 14 апреля участвовали порядка 4 тыс. человек.

Закон об увеличении пенсионного возраста был принят 16 марта без голосования в парламенте. Реформа предполагает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться с 1 сентября 2023 года и достигнет 64 лет в 2030 году.