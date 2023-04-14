«Известия» показали обстановку в Париже после утверждения пенсионной реформы

В Париже проходят очередные митинги против пенсионной реформы, на данный момент площадь перед мэрией города полностью заполнена — люди выражают свое недовольство после решения конституционного совета (КС) признать законопроект справедливым. Кадры с места публикуют «Известия».

Решение, которое принял КС 14 апреля относительно пенсионной формы, не подлежит обжалованию.

На кадрах видно, как толпа манифестантов жжет файеры, скандирует лозунг «Париж, поднимайся!», тем самым призывая граждан не молчать и присоединяться к забастовкам.

Также протестующие выносят мусорные баки в префектуре Вандея в Ла-Рош-сюр-Йон.

Уточняется, что данная акция несанкционированная. Опасаясь возможных беспорядков, префектура полиции Парижа запретила проведение любых манифестаций возле здания суда, вход в который уже накануне утром демонстранты заваливали мусором. Тем не менее в пятницу в столице и по всей Франции власти ожидают более 130 акций протеста.

Также Елисейский дворец подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон подпишет закон о пенсионной реформе в ближайшие дни. Известно, что она вступит в силу не в первоначальной редакции, поскольку совет отверг шесть позиций пенсионного закона.

Запланированные демонстрации возобновлены с 13 апреля. Они проходят и в других французских городах. Так, полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих во французском Лионе.

Днем ранее во всех крупных городах Франции также прошли акции протеста, местами мирный протест перерос в беспорядки. Как сообщал телеканал CNews со ссылкой на данные МВД страны, общее число участников демонстраций против пенсионной реформы 13 апреля составило около 380 тыс. человек.

Закон об увеличении пенсионного возраста был принят 16 марта без голосования в парламенте. Реформа предполагает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться с 1 сентября 2023 года и достигнет 64 лет в 2030 году.