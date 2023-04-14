Профсоюзы Франции призвали к «исключительным» протестам 1 мая

Французские профсоюзы призвали к «исключительной и народной» демонстрации против пенсионной реформы 1 мая. Об этом говорится 14 апреля в заявлении на странице в Twitter ведущего профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT).

«Профсоюзы призывают всех работниц и работников, молодежь и пенсионеров устроить 1 мая 2023 года день исключительной и народной акции протеста против пенсионной реформы и за социальную справедливость», — отмечается в документе.

Лидеры профсоюзов отметили, что подобная демонстрация представителей всех профессий станет исторической для Франции.

Секретарь французской «Партии зеленых» (EELV) Марин Тонделье в эфире телеканала BFM отметила, что Эммануэль Макрон стал самым неудачно избранным президентом Франции. Сейчас он «готовится к обнародованию самого непопулярного закона Пятой республики», отметила она.

Она отметила, что пенсионная реформа стала формой грабежа народа.

В этот же день Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году. Елисейский дворец сообщил, что Макрон подпишет закон в ближайшие дни.

После этого в Париже начались протесты. Кадры с места событий опубликовали «Известия».

Опасаясь возможных беспорядков, префектура полиции Парижа запретила проведение любых манифестаций возле здания суда, вход в который уже накануне утром демонстранты заваливали мусором.

Днем ранее во всех крупных городах Франции также прошли акции протеста, местами мирный протест перерос в беспорядки. Как сообщал телеканал CNews со ссылкой на данные МВД страны, общее число участников демонстраций против пенсионной реформы 13 апреля составило около 380 тыс. человек.