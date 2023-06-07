Сумерки богов: почему сериал «Кумир» называют худшим шоу года

На HBO состоялась одна из самых долгожданных и провокационных премьер сезона — сериал «Кумир» (The Idol) с дочерью Джонни Деппа и певцом The Weekend в главных ролях. На Каннском кинофестивале проект получил пятиминутные овации, однако после по нему жестко прошлись критики. «Известия» посмотрели первую серию и рассказывают, почему «Кумир» обрел славу худшего шоу года .

50 оттенков Абеля Тесфайе и Лили-Роуз Депп

Сериал «Кумир» от HBO Max приобрел славу одного из самых ожидаемых и скандальных проектов июня задолго до выхода. С одной стороны, у него впечатляющий каст. Главные роли исполнили популярный певец The Weekend Абель Тесфайе и 24-летняя Лили-Роуз Депп, дочь звезды Голливуда Джонни Деппа и французской актрисы и модели Ванессы Паради .

С другой стороны, сериал с самого начала сопровождали скандалы из-за высокого уровня эротики и проблем во время производства . Он был запущен еще в ноябре 2021 года. Однако вскоре режиссер Эми Саймец («Очень странные дела», «Девушка по вызову») покинула проект. Это случилось в тот момент, когда большая часть сериала уже была готова. Предположительно, ее коллегам не понравилось, что она сконцентрировалась на женской истории . Режиссер Сэм Левинсон , снявший нашумевшую «Эйфорию», переписал сценарий совместно с Абелем Тесфайе, и сериал пересняли .

Кадр из сериала «Кумир» Фото: HBO Entertainment

В первом эпизоде зритель узнает, что поп-звезда Джослин (героиня Депп) перенесла нервный срыв после смерти матери, а теперь готовит новый сингл, чтобы вновь заявить о себе . У нее самой он особого восторга не вызывает, зато команда артистки отчаянно хочет выпустить трек , повторяя как мантру, что та многое перенесла, и сравнивая Джоси с Бритни Спирс. Певица знакомится с загадочным владельцем ночного клуба Тедросом (Абель Тесфайе), у них сразу возникает связь .

Провокационных сцен в первом эпизоде сериала достаточно — даже когда героиня одета, мало что остается прикрытым, слитый в Сеть скандальный снимок, эротические игры с певцом The Weekend . Полный набор штампов, поданных как важная часть сюжета.

«Сексуальность в «Кумире» отсутствует»

На HBO Max (в России сервис не работает) сериал вышел вечером 4 июня. До этого первые два эпизода «Кумира» показали во время Каннского кинофестиваля . После просмотра публика удостоила их пятиминутными овациями, а вот критики — разгромными отзывами . Кто-то называет сериал болезненно скучным, другие — похожим на порно, третьи — сексистским.

«Сценарий, кажется, рассчитан на то, чтобы обмануть зрителей, заставляя их думать, что они наблюдают за тем, как работает Голливуд, хотя в итоге всё сводится к безвкусным клише» , — написал кинокритик журнала Variety Питер Дебрюж.

Кадр из сериала «Кумир» Фото: HBO Entertainment

« При всей красоте Депп сексуальность в «Кумире» отсутствует . Наоборот, это больше похоже на дешевку», — отозвалась обозреватель London Evening Standard Джо-Энн Титмарш.

«Несмотря на попытки выглядеть провокационным, сериал «Кумир» переполнен опостылевшими клише и очень пафосными сценами» , – считает Брайан Лоури из CNN.

«Тошнит от того, как Левинсон продолжает создавать контент, который якобы рассказывает об эксплуатации женщин, на деле — о самом себе , а актеры становятся реквизитом, защищающим его вуайеризм либо подвергаются ему», –— возмутился автор Globe and Mail.

Прошлись киноэксперты не только по сценарию и художественному исполнению, но и по актерской игре. Любимца миллионов девушек по всему миру Абделя Тесфайе назвали плоским и ужасным на экране . Впрочем, была и более позитивная реакция критиков.

Кадр из сериала «Кумир» Фото: HBO Entertainment

« То, что делает Левинсон, не для всех — и часто не для меня, но «Кумир» предлагает достаточно обычных, старых приемов развлечения, чтобы уравновесить его агрессивный росчерк и буйство тематических амбиций . Только не подходите к первым двум эпизодам с мыслью, что вы вот-вот увидите что-то поразительное. Возможно, это произойдет в следующих эпизодах», — миролюбиво пишет Variety.

Не исключено, что неоднозначная реакция вызвана намеренно и только подогревает интерес к проекту. Зрители в итоге оказались не так неумолимы, как критики. Они оценили сериал гораздо выше . По данным сайта Rotten Tomatoes, рейтинг от аудитории составляет 63%, в то время как от критиков — 27% . По данным Variety, премьера собрала 913 тыс. североамериканских зрителей, правда, издание отмечает, что это на 17% меньше, чем у «Эйфории» . Ее премьеру в 2019 году посмотрели 1,1 млн зрителей. В целом аудитория «Кумира» относительно равна другим свежим проектам. Так «Белый лотос» собрал 944 тыс. премьерных зрителей.

На сайте IMDb «Кумир» сейчас входит в рейтинг самых популярных шоу. Он находится на 14 строчке (среди лидеров топа — «Наследники» и «Тед Лассо»).

Всего у «Кумира» шесть эпизодов. Вторая серия выйдет 11 июня, последняя — 9 июля. В Рунете эпизоды появляются с суточным запозданием, но с многоголосым переводом.