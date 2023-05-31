Рожают все: какие премьеры сериалов ждут нас в июне

Короткое лето средней полосы тяготеет к легкому жанру : настала пора отпусков, и родители, с облегчением отметив окончание учебного года и неизбежных урочных бдений, наконец-то получили время заняться собой. На это и рассчитывают создатели июньских премьер, предлагая позитивные истории о пути к личному счастью как женщинам («Бэби-тур»), так и мужчинам («Ухожу красиво»). Для совместного же семейного просмотра Netflix предлагает документальный сериал «Арнольд» — о красивом воплощении американской мечты малоизвестным эмигрантом-культуристом из Австрии. Мечтать не вредно — для этого у нас всё лето впереди!

«Бэби-тур»

Премьера — 1 июня, KION

Птицефабрика «Новый путь» в поселке Ливни — карикатурный образчик провинциального упадка, описывать который мастерски умеет сценарист «Волчка» и «Страны Оз» Василий Сигарев. «Пашешь, пашешь, а из развлечений — только мордобой да пьянка», — такую исчерпывающую характеристику местному быту дает одна из главных героинь. Четверка подружек с птицефабрики мечтает вырваться из безнадежных Ливней, да не куда-нибудь — а сразу в Америку. Для этого девицы выбрали нетривиальный способ — забеременеть, отправиться в Америку, родить и тем самым подарить будущей ляльке американское гражданство, а через нее и себе самим.

Но в депрессивных Ливнях не так уж просто не только собрать денег на импровизированный бэби-тур через океан, но и заделать младенца: потенциальные ливнинские папы не разделяют амбициозных устремлений молодых птичниц, а некоторые и вовсе готовы остановить набравшихся «пиндосской дури» подруг жизни с оружием в руках.

Словом, зрителя ждет разухабистая комедия положений от режиссера Федора Стукова («Физрук», «Дылды»). В своих предыдущих работах он убедительно демонстрировал и отличную форму наших соотечественниц, и готовность сильного пола смотреть на них снизу вверх. То ли еще увидим!

«Два холма – 2»

Премьера — 6 июня, START

О том, что случится с человечеством, если в результате биологического катаклизма мужчины вымрут и власть на планете сосредоточится в женских руках , задумался еще в 1983 году поляк Юлиуш Махульский в «Секс-миссии» (известной советскому зрителю как «Новые амазонки»). По его мнению, жизнь в женском обществе будет близка к идеальной, но непрочной: явление пары самцов враз способно разрушить цветущую цивилизацию.

Создатели сериала «Два холма» согласны с предшественником: здесь мирному, гармоничному и экологически совершенному женскому миру противостоят своевольные «приматы» из развалин прошлого мира , они гыкают, сморкаются и чешутся, но одно их явление мгновенно вносит сумятицу в стройную женскую систему правления. Несмотря на их дикость, склонность к скабрезным шуткам и сомнительной гигиене, без них не устоят ни государство, ни сценарий — о чем зритель и узнает в новом сезоне.

Стройный феминистский рай уже трещит и рассыпается, расчерченный трассерами многочисленных любовных союзов , треугольников и многоугольников, и радикальная пуристка, мэрка Елена Зоевна уже не видит цивилизованного выхода из конфузного положения. Развеселая омонимия феминистских должностей и отчества-матчества — фирменные шутки режиссера Дмитрия Грибанова («Гранд», «Вампиры средней полосы – 2»). Именно он в «Гранде» нарядил в свадебное платье Казанову-Лыкова, так что гендерные хиханьки ему не внове. Радикальный феминизм сквозь них не пройдет, не стоит и пытаться: так что семейный просмотр «Двух холмов – 2» гарантирует мир и радость в традиционной ячейке общества.

«Вика-Ураган»

Премьера — 13 июня, ТНТ

История о том, как Золушка отечественного разлива решилась научить правилам поведения пьяного хулигана, куролесящего на детской площадке, отправилась за это в места не столь отдаленные, а вернувшись, обнаружила, что самые близкие люди списали ее со счетов, — сюжет, извечно популярный у отечественной публики; настолько расхожий, что не тянет уже и на трагедию, а вот для комедийного сериала — в самый раз .

Зритель знает толк в русских женщинах, а стало быть, с самого начала уверен, что героиня коня на скаку остановит, в горящую избу войдет и воздаст всем сестрам по серьгам, согласно списку. Если же героиню играет Аглая Тарасова («Лед», «Непослушник»), кудрявая бестия с циничным взглядом, то вариантов у тех, кто встанет у нее на пути, и вовсе не остается. «Мне нужны твоя рубашка и кеды», — с безапелляционностью Терминатора заявляет она подруге и, экипированная, отправляется возвращать свою отнятую жизнь.

Неверный муж (Антон Филипенко — «Мерзлая земля», «На страже пляжа»), в отсутствие супруги нашедший утешение в объятиях ее лучшей подружки, зря прикрывает грехи кошечкой — эта девушка прекрасно отличает котов от козлищ и сумеет воздать последним по заслугам. Николай Фоменко в роли участкового — настоящее украшение сериала.

«Ухожу красиво»

Премьера — 20 июня, Wink

У оперуполномоченного подмосковного ОВД Бориса Фадеева (Владимир Яглыч — «Молодежка», «Ночная смена») проблемы с алкоголем, женой и начальством , которое не без причин укоряет его в пренебрежении служебными обязанностями. Фадеев слушает начальство вполуха и хочет лишь одного — чтобы от него наконец все отстали. Но, узнав о малоутешительном диагнозе, оперуполномоченный пересматривает всю свою жизнь, решив умереть героем. Звучит как зачин для сурового мужского сериала со скупой слезой в каждой сцене, но ернический стиль Михаила Полякова, лауреата «Золотого орла» и автора фильма «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», легко и естественно превратил героику в фарс, а свинцовый полицейский детектив — в черную комедию, которую зритель непременно растащит на мемы.

Здесь про запой говорят «синицу выгуливать», бандит проваливает задание, потому что прогуливал ОБЖ, а фраза «Я ж опер!» вовсю играет новыми красками. Вестимо, красиво умереть Фадееву не дадут, придется помучиться, причем с появлением всё новых красоток в черном и обтягивающем его мучения вызывают всё больше сочувствия у мужской аудитории. Многочисленные взрывы, перестрелки и погони, ставшие ежедневной рутиной для обновленного опера, придают действию мощную динамику, так что скучать будет некогда.

«Кумир»

4 июня, HBO

Сериал «Кумир» от создателя «Эйфории», режиссера и сценариста Сэма Левинсона на прошедшем недавно Каннском кинофестивале был встречен бурной овацией зала. По сюжету начинающая поп-певица вступает в отношения с владельцем модного клуба в Лос-Анджелесе, который оказывается не только удачливым бизнесменом, но и гуру своего собственного тоталитарного культа. Изнанка жизни звезд — тема, неизменно вызывающая интерес, так что сериал явно не пройдет незамеченным.

Фото: HBO

В главных ролях — дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа Лили Роуз Депп и канадский эфиоп Эйбел Макконен Тесфайе, больше известный под сценическим псевдонимом The Weeknd, лауреат многочисленных «Грэмми» и MTV Video Music Award, один из самых продаваемых музыкальных исполнителей в мире. Словом, зрелище обещает быть интересным.

«Арнольд»

Премьера — 7 июня, Netflix

Netflix давно анонсировал документальный мини-сериал о жизненном и карьерном пути Арнольда Шварценеггера — от детства в бедной семье, где покупка холодильника была главным событием на десять лет вперед, до всемирно известного атлета, суперзвезды Голливуда и губернатора богатейшего из американских штатов, — и вот наконец он будет представлен вниманию публики.

Фото: Netflix

О железном Арни на протяжении трех серий рассказывают сплошь суперзвезды — Джеймс Кэмерон, Джейми Ли Кертис, Денни де Вито, Линда Хэмилтон, Сильвестр Сталлоне. Ну и, разумеется, в главной роли блистает сам Шварценеггер, к 75 годам сохранивший отличную физическую форму и фирменный, непрошибаемо уверенный и немного снисходительный взгляд на мир. Выпуск «Арнольда» был приурочен к премьере сериала «ФУБАР», где Арнольд, тряхнув стариной, сыграл отставного спецслужбиста, но документальная приманка для истинных фанатов Арни может оказаться привлекательнее еще одного энергичного боевика.

«Мужской стриптиз»

Премьера — 14 июня, Hulu

В 1997 году низкобюджетная комедия Питера Каттанео «Мужской стриптиз» о шестерке безработных сталеваров из Йоркшира, в отчаянии решивших сделать карьеру стриптизеров, нежданно-негаданно для публики и критиков собрала четыре номинации на «Оскар», заработав в итоге заветную статуэтку за лучшую музыку к фильму. Спустя четверть века режиссер Эндрю Чаплин («Тупицы», «Игра слова») и продюсер Кэтрин Морсхед («Аббатство Даунтон», «Вне подозрений») решили повторить успех и сняли сериал с теми же героями в исполнении тех же актеров.

Фото: Hulu

Сюжет разворачивается, как и в реальности, четверть века спустя, героям уже не до стриптиза — впереди пенсия, и каждого одолевают собственные проблемы: кто-то не может найти общий язык с подросшими детьми, кто-то, напротив, переживает, что вовсе не оставил потомства... Справиться с личными проблемами, а заодно и с социальными изъянами депрессивного Шеффилда герои попытаются привычным способом — выйдя за границы обыденного и начав творить невероятные глупости, которые, быть может, обернутся победой.

Лица актеров вполне узнаваемы, и тот, кто помнит удивительно обаятельную трагикомедию четвертьвековой давности, будет, несомненно, рад встрече.