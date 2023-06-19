Старых дух: Тимати собрался на пенсию, Аль Пачино стал отцом в 83 года
Завершились съемки сериала «Золотое дно» с Юлией Снигирь и Алексеем Гуськовым. В прессе проект сравнивают с «Наследниками», но авторы всё отрицают. Тимати, Филипп Киркоров, Валя Карнавал и другие звезды посетили экономический форум в Санкт-Петербурге. Тем временем Леонид Агутин, The Hatters, ZOLOTO, Антоха МС фестивалили на «Дикой мяте». В столице светская публика рассматривала фотопортреты Агаты Муцениеце и других героев выставки в Yauza Place. А за океаном Аль Пачино в 83 года в четвертый раз стал отцом и даже сам засомневался в этом. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей на прошлой неделе.
«Золотое дно»
Завершились съемки российского сериала «Золотое дно». Это семейная сага о борьбе за власть и баснословное состояние. Сценарий написал Сергей Минаев, за производство отвечают продюсерская компания «Среда» и онлайн-кинотеатр Иви.
«Известия» побывали на площадке. Съемки проходили в роскошном доме на юго-западе Москвы. Во время «мотора» заходить внутрь было нельзя. Лишь в перерыве безупречно одетая актриса Виктория Маслова рассказала, что это — дом ее героини и там снимают сцену бранча династии Градовых — имперски богатой семьи.
— В моей жизни впервые проект, где я одетая, а не раздетая, и ни одной сцены, где я бы кого-то целовала, я впервые никого «по-настоящему» не люблю. Это дается сложно, потому как я человек эмпатичный, но мой персонаж ведет себя совершенно иначе. У нее другие принципы, другое понимание достоинства, любви, другие приоритеты в жизни, — сказала актриса.
По сюжету после смерти бизнесмена его наследники начинают войну за огромное состояние с экс-чиновником и партнером, а параллельно ведут семейные разборки, вспоминая старые обиды и накопившиеся претензии. Любопытно, что еще до выхода некоторые начали сравнивать проект с нашумевшими «Наследниками». Но режиссер настаивает, что это самостоятельная история.
— Я исследую дно: насколько человек может погрузиться и хватит ли сил оттолкнуться от дна — или остаться лежать на нем. Эта история очень объемная. Здесь и извечный конфликт отцов и детей, и проблема транзита власти, и проблема, связанная с дележкой наследства, с погоней за материальным. В целом это такая антология человеческих грехов, — поделился режиссер сериала Илья Ермолов. — У нас оригинальная история, мы самодостаточны и достаточно талантливы, чтобы ни за кем не повторять.
По его признанию, кастинг был долгим. Единственный, с кем определились сразу, — Алексей Гуськов. Он исполнил роль Градова-старшего — патриарха семьи, который основал бизнес в 90-х, но отошел от дел.
— Кино — всегда предлагаемые обстоятельства. У нас они красивые и фантастические. Это — мечта, куда зритель хочет попасть сам. Зритель любит смотреть на «красивую жизнь». Чехов писал, что «прогресс в подрессоренных колясках и красиво одетых женщинах». В нашей истории и красиво одетая женщина, и человек, вышедший из подрессоренной коляски — «Майбаха». Зритель может его любить или не любить, признавать или не признавать, но всё равно будет смотреть на красоту, — сказал Алексей Гуськов.
Одну из главных ролей исполнила Юлия Снигирь. Ее героиня не принадлежит к династии Градовых, она — финансист и стратег компании.
— Снимали сцену, в которой члены семьи, например, думали о том, как начать экономить деньги, сколько раз они могут летать на джете, точно ли им нужна за 12 млн лошадь на ипподроме. Нам, простым смертным, это наблюдать интересно и смешно, наверное, потому что мы такими категориями вообще не мыслим, — рассказала актриса.
В каст также вошли Наталия Вдовина, Игорь Гордин, Ангелина Пахомова, Юлия Франц и другие. Точная дата выхода сериала пока неизвестна.
Звездный ПМЭФ
В Северной столице отгремел Петербургский международный экономический форум, который ежегодно собирает не только ведущих представителей сфер бизнеса, экономики и политики, но и знаменитостей, без которых съезд уже и представить сложно. Филипп Киркоров, Тимати, Jony, Валя Карнавал, Клава Кока, Григорий Лепс, Николай Басков, Лера Кудрявцева, Дмитрий Дибров — далеко не весь звездный список ПМЭФ-2023. Днем музыканты, блогеры, актеры, телеведущие и спортсмены участвуют в деловой программе, вечером — в культурной.
Тимати и Jony за эти дни успели объявить о выходе совместного трека. Сделали это, как и полагается на форуме, заключив соглашение на одном из стендов.
— Знаменательно, что всё это произошло на VK студии в рамках ПМЭФ. Классная платформа для начинаний, и отличная платформа для того, чтобы этим синглом ознаменовать мой выход на пенсию, — шокировал заявлением Тимати.
Анита Цой представила линейку консервированной продукции, варенья и компотов с задорным названием «Цойкины рецепты».
Особое внимание к себе приковали образы Филиппа Киркорова, который с креативом подошел к деловому дресс-коду. Например, в один из дней поп-король появился в черном брючном костюме, украшенном белыми самолетиками, похожими на те, что делают из бумаги. На своей странице в соцсети Киркоров заявил, что этот костюм — работа американского модельера Вирджила Абло, который сотрудничал с брендом Louis Vuitton.
Славится форум и неформальными мероприятиями, которые традиционно проходят в эти дни в Питере. Закрывали неформальный ПМЭФ «Иванушки International», которые стали хедлайнерами шумной вечеринки в отеле «Лотте». Сообщается, что билеты стоили от 60 до 80 тыс. рублей.
Агутин, Антоха МС и другие на «Дикой мяте»
Тем временем Леонид Агутин собрал половину территории музыкального фестиваля «Дикая мята» в Тульской области — площадка занимает 80 га, но почти все слушатели столпились у главной сцены, чтобы спеть «Парня чернокожего» и «Остров». Толпа переливалась всеми цветами радуги: гости фестиваля украсили себя блестками и стразами, заплели разноцветные косы и наряжались кто во что горазд — прямо как на американской Coachella. Агутин на «Мяте» выступал впервые за всю историю фестиваля.
The Hatters
Lumen
Леонид Агутин
Найк Борзов
Перед ним толпу зажгли The Hatters. Они исполнили хит «Сильная женщина» и новинку «Просто проваливай» из свежего альбома. А Найк Борзов так лихо пропел «Три слова» и «Лошадку», что к сцене подъехала пожарная машина — остужать водой «одичавшую» толпу.
В кадре — Агата Муцениеце
Светская Москва в начале недели встретилась в одной из модных точек притяжения в Басманном треугольнике — в ресторане Yauza Place. Там прошла презентация фотопроекта, главными героями которого стали актриса Агата Муцениеце, стилист Катя Мухина, юморист Арсений Попов и исполнитель Дима Ермузевич. Тема выставки — чистота и искренность. Автором снимков стал Ян Югай. Он запечатлел героев в момент, когда они делали собственные автопортреты. Всего получилось 13 работ.
Карина Нигай
Маргарита Мамун
Дарья Коробова
Кира Андреева и Идрис Гитинаев
Александра Киселева
Мария Янковская с мужем Антоном Маньковским
Среди гостей вечера были блогер Карина Нигай, гимнастка Маргарита Мамун, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Дарья Коробова, актриса Александра Киселева, художница Мария Янковская с мужем Антоном Маньковским и другие.
Отец в 83 года
83-летний Аль Пачино стал отцом в четвертый раз. Новость о пополнении в семье звезды Голливуда 15 июня сообщил TMZ, сославшись на представителя артиста Стена Розенфилда.
«Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфаллы родился сын, которого назвали Роман Пачино», — приводит слова источника издание.
Роман — первый общий ребенок пары. Разница в возрасте у Аль Пачино и Нур Альфаллы больше пятидесяти лет — ей всего 29. До этого издание Pagesix сообщало, что изначально, еще во время беременности, актер не поверил, что действительно может снова стать папой, и даже якобы потребовал тест на отцовство.