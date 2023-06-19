Старых дух: Тимати собрался на пенсию, Аль Пачино стал отцом в 83 года

Завершились съемки сериала «Золотое дно» с Юлией Снигирь и Алексеем Гуськовым. В прессе проект сравнивают с «Наследниками», но авторы всё отрицают. Тимати, Филипп Киркоров, Валя Карнавал и другие звезды посетили экономический форум в Санкт-Петербурге. Тем временем Леонид Агутин, The Hatters, ZOLOTO, Антоха МС фестивалили на «Дикой мяте». В столице светская публика рассматривала фотопортреты Агаты Муцениеце и других героев выставки в Yauza Place. А за океаном Аль Пачино в 83 года в четвертый раз стал отцом и даже сам засомневался в этом. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей на прошлой неделе.

«Золотое дно»

Завершились съемки российского сериала «Золотое дно». Это семейная сага о борьбе за власть и баснословное состояние. Сценарий написал Сергей Минаев, за производство отвечают продюсерская компания «Среда» и онлайн-кинотеатр Иви.

«Известия» побывали на площадке. Съемки проходили в роскошном доме на юго-западе Москвы. Во время «мотора» заходить внутрь было нельзя. Лишь в перерыве безупречно одетая актриса Виктория Маслова рассказала, что это — дом ее героини и там снимают сцену бранча династии Градовых — имперски богатой семьи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В моей жизни впервые проект, где я одетая, а не раздетая, и ни одной сцены, где я бы кого-то целовала, я впервые никого «по-настоящему» не люблю. Это дается сложно, потому как я человек эмпатичный, но мой персонаж ведет себя совершенно иначе. У нее другие принципы, другое понимание достоинства, любви, другие приоритеты в жизни, — сказала актриса.

По сюжету после смерти бизнесмена его наследники начинают войну за огромное состояние с экс-чиновником и партнером, а параллельно ведут семейные разборки, вспоминая старые обиды и накопившиеся претензии. Любопытно, что еще до выхода некоторые начали сравнивать проект с нашумевшими «Наследниками». Но режиссер настаивает, что это самостоятельная история.

— Я исследую дно: насколько человек может погрузиться и хватит ли сил оттолкнуться от дна — или остаться лежать на нем. Эта история очень объемная. Здесь и извечный конфликт отцов и детей, и проблема транзита власти, и проблема, связанная с дележкой наследства, с погоней за материальным. В целом это такая антология человеческих грехов, — поделился режиссер сериала Илья Ермолов. — У нас оригинальная история, мы самодостаточны и достаточно талантливы, чтобы ни за кем не повторять.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его признанию, кастинг был долгим. Единственный, с кем определились сразу, — Алексей Гуськов. Он исполнил роль Градова-старшего — патриарха семьи, который основал бизнес в 90-х, но отошел от дел.

— Кино — всегда предлагаемые обстоятельства. У нас они красивые и фантастические. Это — мечта, куда зритель хочет попасть сам. Зритель любит смотреть на «красивую жизнь». Чехов писал, что «прогресс в подрессоренных колясках и красиво одетых женщинах». В нашей истории и красиво одетая женщина, и человек, вышедший из подрессоренной коляски — «Майбаха». Зритель может его любить или не любить, признавать или не признавать, но всё равно будет смотреть на красоту, — сказал Алексей Гуськов.

Одну из главных ролей исполнила Юлия Снигирь. Ее героиня не принадлежит к династии Градовых, она — финансист и стратег компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Снимали сцену, в которой члены семьи, например, думали о том, как начать экономить деньги, сколько раз они могут летать на джете, точно ли им нужна за 12 млн лошадь на ипподроме. Нам, простым смертным, это наблюдать интересно и смешно, наверное, потому что мы такими категориями вообще не мыслим, — рассказала актриса.

В каст также вошли Наталия Вдовина, Игорь Гордин, Ангелина Пахомова, Юлия Франц и другие. Точная дата выхода сериала пока неизвестна.

Звездный ПМЭФ

В Северной столице отгремел Петербургский международный экономический форум, который ежегодно собирает не только ведущих представителей сфер бизнеса, экономики и политики, но и знаменитостей, без которых съезд уже и представить сложно. Филипп Киркоров, Тимати, Jony, Валя Карнавал, Клава Кока, Григорий Лепс, Николай Басков, Лера Кудрявцева, Дмитрий Дибров — далеко не весь звездный список ПМЭФ-2023. Днем музыканты, блогеры, актеры, телеведущие и спортсмены участвуют в деловой программе, вечером — в культурной.

Фото: Global Look Press/Evgeny Philippov

Тимати и Jony за эти дни успели объявить о выходе совместного трека. Сделали это, как и полагается на форуме, заключив соглашение на одном из стендов.

— Знаменательно, что всё это произошло на VK студии в рамках ПМЭФ. Классная платформа для начинаний, и отличная платформа для того, чтобы этим синглом ознаменовать мой выход на пенсию, — шокировал заявлением Тимати.

Анита Цой представила линейку консервированной продукции, варенья и компотов с задорным названием «Цойкины рецепты».

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey Vlad Paper, Тимати и певец Филипп Киркоров

Особое внимание к себе приковали образы Филиппа Киркорова, который с креативом подошел к деловому дресс-коду. Например, в один из дней поп-король появился в черном брючном костюме, украшенном белыми самолетиками, похожими на те, что делают из бумаги. На своей странице в соцсети Киркоров заявил, что этот костюм — работа американского модельера Вирджила Абло, который сотрудничал с брендом Louis Vuitton.

Славится форум и неформальными мероприятиями, которые традиционно проходят в эти дни в Питере. Закрывали неформальный ПМЭФ «Иванушки International», которые стали хедлайнерами шумной вечеринки в отеле «Лотте». Сообщается, что билеты стоили от 60 до 80 тыс. рублей.

Агутин, Антоха МС и другие на «Дикой мяте»

Тем временем Леонид Агутин собрал половину территории музыкального фестиваля «Дикая мята» в Тульской области — площадка занимает 80 га, но почти все слушатели столпились у главной сцены, чтобы спеть «Парня чернокожего» и «Остров». Толпа переливалась всеми цветами радуги: гости фестиваля украсили себя блестками и стразами, заплели разноцветные косы и наряжались кто во что горазд — прямо как на американской Coachella. Агутин на «Мяте» выступал впервые за всю историю фестиваля.

The Hatters Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Lumen Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Леонид Агутин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Найк Борзов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перед ним толпу зажгли The Hatters. Они исполнили хит «Сильная женщина» и новинку «Просто проваливай» из свежего альбома. А Найк Борзов так лихо пропел «Три слова» и «Лошадку», что к сцене подъехала пожарная машина — остужать водой «одичавшую» толпу.

В кадре — Агата Муцениеце

Светская Москва в начале недели встретилась в одной из модных точек притяжения в Басманном треугольнике — в ресторане Yauza Place. Там прошла презентация фотопроекта, главными героями которого стали актриса Агата Муцениеце, стилист Катя Мухина, юморист Арсений Попов и исполнитель Дима Ермузевич. Тема выставки — чистота и искренность. Автором снимков стал Ян Югай. Он запечатлел героев в момент, когда они делали собственные автопортреты. Всего получилось 13 работ.

Фото: Александр Мурашкин Карина Нигай Фото: Александр Мурашкин Маргарита Мамун Фото: Александр Мурашкин Дарья Коробова Фото: Александр Мурашкин Кира Андреева и Идрис Гитинаев Фото: Александр Мурашкин Александра Киселева Фото: Александр Мурашкин Мария Янковская с мужем Антоном Маньковским Фото: Александр Мурашкин

Среди гостей вечера были блогер Карина Нигай, гимнастка Маргарита Мамун, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Дарья Коробова, актриса Александра Киселева, художница Мария Янковская с мужем Антоном Маньковским и другие.

Отец в 83 года

83-летний Аль Пачино стал отцом в четвертый раз. Новость о пополнении в семье звезды Голливуда 15 июня сообщил TMZ, сославшись на представителя артиста Стена Розенфилда.

«Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфаллы родился сын, которого назвали Роман Пачино», — приводит слова источника издание.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Famous

Роман — первый общий ребенок пары. Разница в возрасте у Аль Пачино и Нур Альфаллы больше пятидесяти лет — ей всего 29. До этого издание Pagesix сообщало, что изначально, еще во время беременности, актер не поверил, что действительно может снова стать папой, и даже якобы потребовал тест на отцовство.