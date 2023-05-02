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На волне: слезы Ольги Бузовой и закрытая вечеринка VK

Главные новости шоу-бизнеса и светской жизни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В столице отгремел 45-й ММКФ — церемония закрытия была, конечно, в центре внимания (читайте репортаж «Известий»). Впрочем, запомнилась прошлая неделя и другими событиями. Яна Рудковская, рэпер ST с женой Ассоль, Лена Катина, Марина Федункив и другие звезды собрались на презентации нового клипа Ольги Бузовой. VK устроил закрытую вечеринку в Центральном детском магазине. Светская Москва встретилась за бранчем и переоделась в футболки с креативными надписями. HammAli & Navai дали первый стадионный концерт и пригласили Успенскую и «Бурановских бабушек». А мальчик, который вырос, стал отцом (если вы понимаете, о чем мы). «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей и о светских мероприятиях прошлой недели.

«Каждый раз, когда смотрю, я плачу»

Яна Рудковская, Митя Фомин, Мария Погребняк, рэпер ST с женой Ассоль, Аделина Сотникова, беременная Лена Катина с мужем Дмитрием Спиридоновым, Анастасия Крайнова, Марина Федункив и многие другие 26 апреля собрались в клубе Rodina Moskva. Там состоялась презентация нового клипа Ольги Бузовой на песню «Верни» (стихи Михаила Гуцериева).

Съемки заняли двое суток. По сюжету героиня видеоклипа попадает в прошлое и влюбляется в незнакомца. Его сыграл актер театра и кино Станислав Бондаренко.

— Мы многих актеров рассматривали. Мне было важно, чтобы это был лучший из лучших. Я просто поняла, что это потрясающий актер. Мне кажется, любая девочка была в него влюблена. Серкан Болат просто где-то в сторонке. Стас высокий, красивый, талантливый, и он мне очень помогал на площадке, — сказала Ольга Бузова журналистам.

С певицей Леной Катиной
Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
С рэп-исполнителем ST
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
С певицей Аленой Апиной
Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Она также призналась, что плакала, когда впервые увидела работу. Не смогла сдержать слез Ольга и во время презентации.

— Каждый раз, когда я смотрю, я плачу. И даже когда я думаю — плачу. Потому что это про настоящую любовь, которую я хочу вернуть. Вернуть вам веру в эту любовь, когда ты любишь не за что-то, а просто так, когда предлагаешь чай, намазать бутерброд вареньем и согреть, когда холодно — вот это любовь. Я хочу вернуть веру в эту любовь, — заключила она.

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Закрытая вечеринка VK

Наверное, каждый в детстве хоть раз мечтал остаться на ночь в закрытом торговом центре и делать всё, что душе угодно. Оказывается, так было можно. VK устроил вечеринку в Центральном детском магазине в Москве после его закрытия. Гостей угощали мороженым, а из развлечений были выступление Мии Бойки, огромный сухой бассейн с шариками, карусель с лошадками и конкурс — за ограниченное время собрать в корзину как можно больше игрушек.

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Фото: пресс-служба VK

Поводом для необычного праздника стало открытие первого московского VK Store с фирменными товарами — от умных колонок до толстовок. Пространство задумано еще и как место встречи с авторами и популярными создателями контента.

Ведущей вечеринки стала Юлия Коваль, а среди гостей были Александра Трусова и Марк Кондратюк, Карина Кросс, Карина Мурашкина, Аделина Сотникова и многие другие.

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Светский бранч

В пятницу главные герои светских мероприятий столицы собрались на бранч по случаю коллаборации коммуникационного агентства Guest Management, SlovoDna и Pinskiy&Co. На веранде ресторана №13 были олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Дарья Коробова, светский обозреватель Павел Камин, блогеры Марина Хрипина, Дмитрий Пантелеев, Константин Андрикопулос с женой Ольгой и многие другие.

Идрис Гитинаев, Кира Андреева и Кирилл Караваев
Фото: Вова Поло
Дарья Коробова
Фото: Вова Поло
Павел Камин
Фото: Вова Поло
Константин Андрикопулос
Фото: Вова Поло
Ольга Мягких
Фото: Вова Поло
Марина Хрипина
Фото: Вова Поло
Дмитрий Пантелеев
Фото: Вова Поло
Марина Регинис
Фото: Вова Поло
Фото: Вова Поло

Гостям подарили футболки с креативными надписями и определениями слов. Например, «Селебануться (гл.) — когда очень много селеб на квадратный метр», «Я по спискам». Многие сразу переоделись в мерч.

Первый стадион

Завершилась неделя первым стадионным концертом группы HammAli & Navai. Музыканты выступили на «ВТБ Арене» и собрали 12 тыс. зрителей. Со сцены они услышали не только любимые хиты рэперов, но и фиты с другими артистами, которые приняли участие в концерте: MACAN, Bahh Tee, Баста, Егор Крид, Мари Краймбрери и даже «Бурановские бабушки».

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Группа HammAli & Navai

Сюрпризом для зрителей стал дуэт Наваи с Любовью Успенской.

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