Улица и лица: ежегодная биеннале стрит-арта открылась в Москве

Первая и единственная в мире биеннале уличного искусства «Артмоссфера» 31 мая в четвертый раз открылась на «Винзаводе». Выставка растянулась далеко за пределы центра современных искусств и продлится до конца июля : за это время гости площадки смогут оценить широкий спектр произведений — от граффити и муралов до инсталляций и иммерсивных скульптур. «Известия» отправились на открытие и выяснили, чем дышит новейший стрит-арт и кого можно назвать сегодняшними урбанистическими звездами России и зарубежья.

Маршрут построен

Пространство биеннале растянулось не только на территории «Винзавода» — план расстановки экспонатов представляет собой практически карту сокровищ . Например, объект «Крапива» художника Красил Макар находится на территории Artplay и рассказывает о том, что там, где, казалось бы, больше нет надежды на жизнь, она всегда рано или поздно появляется и, бывает, лучше предыдущей. А на берегу Яузы расположилась «Прямая кривая» Филиппа Киценко — она светится в темноте и иллюстрирует жизненный путь, который, конечно, не всегда остается прямым и ровным .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Я бы хотела, чтобы люди воспринимали выставку цельно. Она очень логично построена. Это маршрут. И маршрут начинается еще тогда, когда вы идете на «Винзавод» от станции метро Курская . На биеннале все работы работают в пространстве: каждый художник трудился на своем участке. «Артмоссфера» — это такая летняя прогулка , — объяснила «Известиям» задумку арт-директор «Винзавода» и сооснователь биеннале Сабина Чагина.

Традиционно, наравне с уже известными стрит-художниками страны, как Миша Most, STFNV, Григорий Орехов, свои проекты создали и те, кого пока знают не все поклонники стрит-арта: Katika, коллектив «Аня, прием!», Иван Волков, а также Zoika , уже набирающая заслуженную популярность и в народе прозванная современным Баския.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Примечательно, что биеннале в некотором смысле можно назвать и общероссийской: в параллельную программу «Артмоссферы-2023» входит ряд проектов из девяти городов страны, которые тоже так или иначе касаются темы коллективного сосуществования в обществе . Например, в Туле открывается выставка «Один к одному» художницы Аси Заславской , посвященная дому как образу, проходящего сквозь всю жизнь человека и влияющего на его личность. А жители Суздаля увидят групповую выставку «Городские» на экспериментальной выставочной площадке «Ларец» — в ней примут участие такие яркие имена российского стрит-арта, как Любовь Кулик, Vova Nootk, Степан Краснов, Рома Peeks.

Миру мир

Всего в заявки на участие в биеннале поступило около 350 работ, и из них примерно 100 — приглашенные зарубежные художники , рассказала «Известиям» Чагина. В новых условиях open-call провести не удалось, отметила она, поэтому иностранных художников приглашал экспертный совет , куда, помимо представителей прослойки российского совриска, входят также главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, известный американский арт-критик Карло МакКормик и основатель парижской ярмарки стрит-арта Urban Art Fair Янник Боессо .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Для меня невероятно важно, что проект стал международным. Во многом это благодаря команде, благодаря Сабине. Также помог грант от Фонда президентских грантов, появилась возможность сделать проект масштабным , — сказала «Известиям» основатель «Винзавода» Софья Троценко.

Она добавила, что художники из разных стран приехали в Москву, чтобы создать свои работы на площадке «Винзавода» специально для биеннале, в реальном времени . Действительно, 13 проектов из 45 реализованы зарубежными художниками из Болгарии, Бразилии, Аргентины, Германии, Армении, Сербии, Италии и Белоруссии. Есть и художник из Турции, но он русский — это Дмитрий Венков , достаточно давно заявивший о себе в арт-комьюнити.

Разные, но вместе

Тема биеннале в этом году звучит так: «Община: партнерство — коллективность — утопия» , и при знакомстве с работами ее легко считать невооруженным глазом. Традиционно стрит-арт — это, скорее, социальное искусство, нежели архитектурное. Это, в первую очередь, диалог автора с массами, поскольку художественное высказывание переходит в общественную плоскость — считать послание зритель может, просто перемещаясь внутри городской среды . Поэтому выбор темы совершенно неудивителен: на фоне изменившегося мира и новых условий существования, именно призыв к объединению и взаимной поддержке выглядит уместным и логичным посланием со стороны арт-сообщества.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Например, инсталляция Александра Гущина «Утопи’Я» — последняя буква алфавита, плавающая в маленьком бассейне — приглашает зрителя к физическому диалогу. Нажимая на педаль и, таким образом, решая, будет ли на дне буква или же всплывет на поверхность, зритель и сам задается вопросом: топит ли он свое «я», создает ли утопические надежды , когда позволяет «я» всплыть над всем сущим и мирским, и как вообще оставаться на плаву в меняющемся мире? Можно сказать, что этим объектом художник транслирует идею о том, что все изменения начинаются с одного человека — самого себя — и именно с решения «утопить» идею либо выразить ее начинаются перемены в обществе .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Панно «Дом» Саши Браулова — три буквы из заплаток, на каждой из которой вышит маленький бытовой сюжет . Сразу ясно: здесь строят фундамент из воспоминаний и рутины, создавая нечто новое с использованием пережитого опыта — шаг за шагом и кирпич за кирпичом, и без общины, крепкого плеча поддержки с такой постройкой не справиться. Еще одна «боль» мирового сообщества обыгрывается в звуковой инсталляции «Миграционные парковки» арт-группы КТК. Это взгляд на проблему глазами тех, кто оказался в позиции мигранта — жертвы обстоятельств. Тема столкновения с потерей родного дома и вынужденной утраты привычной среды обитания становится ключевым элементом в какофонии звуков, которые на самом деле представляют языки исчезнувших с лица земли народностей. И кто знает, как сильно повлияла на их вымирание миграционная проблема, тянущаяся, на самом деле, не одно столетие.