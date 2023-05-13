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Каренина с разрезами: чем уникальна выставка «Русский балет» в Петербурге

По ней можно гулять даже с виртуальными «звездными» экскурсоводами
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Выставка в петербургском «Манеже» «Первая позиция. Русский балет» должна была закончиться 21 мая, но ее уже продлили как минимум на неделю, и это не предел, говорят источники «Известий». Ради этой экспозиции балетоманы специально едут в Санкт-Петербург. «Известия» объясняют, почему она оказалась так востребована, и рассказывают о топовых экспонатах.

Уникальные экспонаты

Подобных масштабных экспозиций, где искусство классического танца представлено с разных ракурсов, прежде не бывало ни в СССР, ни в России, отмечают профессионалы балета. И добавляют: может, и в мире такого тоже не делали. Из ведущих российских театров, архивов, библиотек, государственных музеев и частных коллекций кураторы отобрали более 1 тыс. экспонатов, были специально созданы мультимедийные инсталляции. Даже если почти бегом пронестись мимо всех экспонатов, получится не меньше двух часов. Тем, кому не нужен экскурсовод, бесплатно выдают театрализованный аудиогид, записанный Юлией Рутберг и Игорем Миркурбановым.

На первом этаже история и эволюция балета «размещены» в тематических разделах: «Царская ложа», «Советский балет» и «Современность», на втором балет препарируется и речь идет о суровых буднях этой «каторги в цветах» — об анатомии и школе, о создании костюмов, о взаимодействии хореографа и композитора. Вместе с координатором проекта, заведующей выставочным отделом «Манежа» Елизаветой Павлычевой «Известия» выбрали десять самых примечательных и уникальных артефактов выставки.

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Коронационный альбом Александра III

Император Александр III был, пожалуй, самым большим балетоманом среди всех правителей России. При нем случился апофеоз русского балета, появились самые масштабные постановки — «Спящая красавица», например. Когда его короновали, то показывали балет «Ночь и день». А при коронации его сына Николая II — балет «Прелестная жемчужина». По словам кураторов, «время Александра III можно сравнить с серией glissade с jete во II arabesque, стремительных и легких прыжков, позволяющих исполнителю преодолеть сцену, создавая эффект воздушности и непринужденности».

выставка
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Образ «Благовещение»

Самый старый экспонат выставки — икона XVI века «Благовещение» из коллекции Владимиро-Суздальского заповедника. На ней изображены лебеди — три белых и один черный. Это редкий сюжет для иконописи. Лебедь — символ русского балета, этим и объясняется присутствие иконы в экспозиции.

«Лебедь» Врубеля

Если ориентироваться на страховую стоимость, то это самый дорогой экспонат выставки. Картина поступила из собрания Третьяковской галереи, она написана в 1901 году (не путать с «Царевной-Лебедью», где Михаил Врубель изобразил свою жену, оперную певицу). Здесь именно пернатое существо, одна из главных птиц мирового балета.

выставка
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фотографии к «Триумфу Терпсихоры»

Полотно работы придворного художника Альфреда Эберлинга, написанное в 1905 году, публике известно: оно выставлено в Театральном музее Санкт-Петербурга. Для этой картины в честь богини танца художнику позировали тогдашние примы — Анна Павлова, Тамара Карсавина, Матильда Кшесинская, Юлия Седова и Ольга Преображенская. Он изобразил их в образе вакханок. Но сейчас впервые экспонируются сделанные Эберлингом фотографии, которые помогали ему в работе над «Триумфом». Они попали на выставку из частной коллекции, и на них блистательные балерины изображены обнаженными.

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Домашние туфли Чайковского

Разумеется, на выставке немало балетной обуви. Но этот экспонат — из серии «не ждали». Его можно назвать самым трудно доставшимся: руководство мемориального музея-заповедника в Клину никак не хотело отпустить на гастроли обувь великого композитора, изготовленную его двоюродной сестрой Н.В. Поповой. Туфли выполнены из кожи, шерсти, сукна и бисера, украшены вышитыми птицами и цветами.

выставка
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Автопортрет Нижинского

Значительное место на выставке отведено деятельности импресарио Сергея Дягилева и его «Русским сезонам»: фотографии, видеозаписи, афиши, эскизы декораций и костюмов и сами оригиналы одежды, обуви и головных уборов (включая роскошный костюм Жар-птицы, который фотографируют почти все). Но любой экскурсовод обязательно задержит внимание на автопортрете Вацлава Нижинского, написанном в 1910-е годы. И пояснит: «Типичное изображение человека, который болен шизофренией». Премьера дягилевской труппы, «царя воздуха» и «человека-бабочку», как его называли, часто рисовали и лепили другие художники, а тут — редкий случай, когда он изобразил себя сам.

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Костюмы для «Болта»

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Эту поговорку можно применить к истории с костюмами, которые создали в 1931 году для балета Дмитрия Шостаковича «Болт» Татьяна Бруни и Георгий Коршиков. Темой спектакля стал промышленный саботаж, что очень не понравилось властям. Первую постановку в Ленинградском театре оперы и балета, как тогда называлась Мариинка, запретили буквально после генеральной репетиции, но благодаря этому оригинальные костюмы прекрасно сохранились.

выставка
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Костюм для «Анны Карениной»

Во славу русского балета трудилось немало выдающихся художников по костюмам. Но Пьер Карден — первый среди лучших. Своей музой великий кутюрье называл Майю Плисецкую. Для нее он создал немало нарядов. На выставке представлено одно из десяти платьев, выполненных в 1972 году специально для балета «Анна Каренина». Маэстро сохранил исторические силуэты, но, чтобы балерине было удобно танцевать, укоротил боковые части со складками и сделал длинные разрезы вдоль бедер до талии.

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Первый мультфильм о балете

Александр Ширяев, хореограф и танцор Мариинского театра, был первым, кто в начале прошлого века с использованием любительской камеры начал создавать рисованные и кукольные мультфильмы о балете. В своей квартире одну из комнат он отвел под съемочный павильон и, по легенде, протер дырку в паркете, поскольку постоянно ходил от камеры к сцене-макету. Ширяева можно назвать первым мультипликатором России.

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Десять «Лебединых озер»

Среди нескольких инсталляций именно эта своей простотой, эффектностью и юмором привлекает особое внимание зрителей. Хроника постановки балета «Лебединое озеро» представлена в виде десяти версий «Танца маленьких лебедей», транслируемых одновременно.

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