Каренина с разрезами: чем уникальна выставка «Русский балет» в Петербурге
Выставка в петербургском «Манеже» «Первая позиция. Русский балет» должна была закончиться 21 мая, но ее уже продлили как минимум на неделю, и это не предел, говорят источники «Известий». Ради этой экспозиции балетоманы специально едут в Санкт-Петербург. «Известия» объясняют, почему она оказалась так востребована, и рассказывают о топовых экспонатах.
Уникальные экспонаты
Подобных масштабных экспозиций, где искусство классического танца представлено с разных ракурсов, прежде не бывало ни в СССР, ни в России, отмечают профессионалы балета. И добавляют: может, и в мире такого тоже не делали. Из ведущих российских театров, архивов, библиотек, государственных музеев и частных коллекций кураторы отобрали более 1 тыс. экспонатов, были специально созданы мультимедийные инсталляции. Даже если почти бегом пронестись мимо всех экспонатов, получится не меньше двух часов. Тем, кому не нужен экскурсовод, бесплатно выдают театрализованный аудиогид, записанный Юлией Рутберг и Игорем Миркурбановым.
На первом этаже история и эволюция балета «размещены» в тематических разделах: «Царская ложа», «Советский балет» и «Современность», на втором балет препарируется и речь идет о суровых буднях этой «каторги в цветах» — об анатомии и школе, о создании костюмов, о взаимодействии хореографа и композитора. Вместе с координатором проекта, заведующей выставочным отделом «Манежа» Елизаветой Павлычевой «Известия» выбрали десять самых примечательных и уникальных артефактов выставки.
Коронационный альбом Александра III
Император Александр III был, пожалуй, самым большим балетоманом среди всех правителей России. При нем случился апофеоз русского балета, появились самые масштабные постановки — «Спящая красавица», например. Когда его короновали, то показывали балет «Ночь и день». А при коронации его сына Николая II — балет «Прелестная жемчужина». По словам кураторов, «время Александра III можно сравнить с серией glissade с jete во II arabesque, стремительных и легких прыжков, позволяющих исполнителю преодолеть сцену, создавая эффект воздушности и непринужденности».
Образ «Благовещение»
Самый старый экспонат выставки — икона XVI века «Благовещение» из коллекции Владимиро-Суздальского заповедника. На ней изображены лебеди — три белых и один черный. Это редкий сюжет для иконописи. Лебедь — символ русского балета, этим и объясняется присутствие иконы в экспозиции.
«Лебедь» Врубеля
Если ориентироваться на страховую стоимость, то это самый дорогой экспонат выставки. Картина поступила из собрания Третьяковской галереи, она написана в 1901 году (не путать с «Царевной-Лебедью», где Михаил Врубель изобразил свою жену, оперную певицу). Здесь именно пернатое существо, одна из главных птиц мирового балета.
Фотографии к «Триумфу Терпсихоры»
Полотно работы придворного художника Альфреда Эберлинга, написанное в 1905 году, публике известно: оно выставлено в Театральном музее Санкт-Петербурга. Для этой картины в честь богини танца художнику позировали тогдашние примы — Анна Павлова, Тамара Карсавина, Матильда Кшесинская, Юлия Седова и Ольга Преображенская. Он изобразил их в образе вакханок. Но сейчас впервые экспонируются сделанные Эберлингом фотографии, которые помогали ему в работе над «Триумфом». Они попали на выставку из частной коллекции, и на них блистательные балерины изображены обнаженными.
Домашние туфли Чайковского
Разумеется, на выставке немало балетной обуви. Но этот экспонат — из серии «не ждали». Его можно назвать самым трудно доставшимся: руководство мемориального музея-заповедника в Клину никак не хотело отпустить на гастроли обувь великого композитора, изготовленную его двоюродной сестрой Н.В. Поповой. Туфли выполнены из кожи, шерсти, сукна и бисера, украшены вышитыми птицами и цветами.
Автопортрет Нижинского
Значительное место на выставке отведено деятельности импресарио Сергея Дягилева и его «Русским сезонам»: фотографии, видеозаписи, афиши, эскизы декораций и костюмов и сами оригиналы одежды, обуви и головных уборов (включая роскошный костюм Жар-птицы, который фотографируют почти все). Но любой экскурсовод обязательно задержит внимание на автопортрете Вацлава Нижинского, написанном в 1910-е годы. И пояснит: «Типичное изображение человека, который болен шизофренией». Премьера дягилевской труппы, «царя воздуха» и «человека-бабочку», как его называли, часто рисовали и лепили другие художники, а тут — редкий случай, когда он изобразил себя сам.
Костюмы для «Болта»
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Эту поговорку можно применить к истории с костюмами, которые создали в 1931 году для балета Дмитрия Шостаковича «Болт» Татьяна Бруни и Георгий Коршиков. Темой спектакля стал промышленный саботаж, что очень не понравилось властям. Первую постановку в Ленинградском театре оперы и балета, как тогда называлась Мариинка, запретили буквально после генеральной репетиции, но благодаря этому оригинальные костюмы прекрасно сохранились.
Костюм для «Анны Карениной»
Во славу русского балета трудилось немало выдающихся художников по костюмам. Но Пьер Карден — первый среди лучших. Своей музой великий кутюрье называл Майю Плисецкую. Для нее он создал немало нарядов. На выставке представлено одно из десяти платьев, выполненных в 1972 году специально для балета «Анна Каренина». Маэстро сохранил исторические силуэты, но, чтобы балерине было удобно танцевать, укоротил боковые части со складками и сделал длинные разрезы вдоль бедер до талии.
Первый мультфильм о балете
Александр Ширяев, хореограф и танцор Мариинского театра, был первым, кто в начале прошлого века с использованием любительской камеры начал создавать рисованные и кукольные мультфильмы о балете. В своей квартире одну из комнат он отвел под съемочный павильон и, по легенде, протер дырку в паркете, поскольку постоянно ходил от камеры к сцене-макету. Ширяева можно назвать первым мультипликатором России.
Десять «Лебединых озер»
Среди нескольких инсталляций именно эта своей простотой, эффектностью и юмором привлекает особое внимание зрителей. Хроника постановки балета «Лебединое озеро» представлена в виде десяти версий «Танца маленьких лебедей», транслируемых одновременно.