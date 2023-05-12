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От заката до рассвета: выставки и концерты на «Ночь в музее — 2023»

Акция пройдет во всех крупных городах России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В субботу, 20 мая, по всей России пройдет ежегодная акция «Ночь в музее». В ночь с 20 на 21 мая музеи, филармонии, концертные залы и парки будут готовы принять тысячи посетителей. В Москве на «Ночь в музее» откроется более 120 площадок, еще столько же пространств готовы принять посетителей в Санкт-Петербурге. Будут открыты музеи Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока и многих других городов. Подробности — в материале «Известий».

Что посмотреть в Москве на «Ночь музеев» — 2023

«Ночь в музее»-2023 обещает стать самым громким событием третьих выходных мая. В Москве большая часть музеев и театров откроет двери в 19:00 и будет работать до полуночи, но некоторые площадки анонсируют собственное расписание.
Как пояснил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, организаторы рассчитывают, что экспозиции посетят не менее 369 тысяч человек — столько же, сколько и в прошлом году. Всего в столице будет открыто 85 музеев и выставочных залов департамента, шесть ведомственных музеев, 19 федеральных музеев, четыре частных музея, два культурных центра, четыре библиотеки, два парка и театр.

ночь в музее
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В Музее театра кукол им. С.В.Образцова расскажут удивительные истории о куклах, в Геологическом музее расскажут о Мартеновских печах и металлургических инновациях прошлого, а в Выставочном зале федеральных архивов можно будет в документах и фотографиях изучить историю нашей страны. По традиции будут открыты Пушкинский музей и Новая Третьяковка, лекторий Кремля, а также музеи-квартиры писателей и артистов прошлого. Откроет двери Дом книги на Арбате, и Яндекс Музей на Павелецкой^; с историей флота можно будет ознакомиться в музее ВМФ, а на коллекцию автомобилей посмотреть в музее «Автомобили мира».

Полуночный дозор: «Живой» Цой и детективы в ГМИИ
Что посмотреть в «Ночи музеев – 2022»

В музее им. Чайковского пройдет концерт «Рок на ночь», в музее им. Ленина выступит квартет им А.А.Алябьева, а в ГМИИ им. Пушкина состоится вечер классической вокальной музыки. Также на «Ночь музеев» запланированы три ярких представления — опера «Дон Жуан» в музее им. Шаляпина, балет «Жизель» в музее им. Чайковского и спектакль «В гостях у Пиковой дамы» в ГМИИ им.Пушкина. Прогуляться с квестом по ночному парку можно будет в «Коломенском» и «Царицыно». В 19:00 в Мемориальном доме-музее академика С.П. Королева (филиал Музея космонавтики) состоится творческий вечер «Симфония Земли». С 19:00 до 22:00 посетители музея смогут отправить открытку в любую точку мира прямо с экспозиции. Любители видеоэкскурсий смогут в день акции в 19:00 узнать, какие места столицы больше всего любят российские артисты, ученые, космонавты и другие известные люди. Подробно с афишей можно познакомиться на сайте акции или на портале Культура.РФ.

царицыно

Парк «Царицыно»

Фото: museumsnight.moscow

Что посмотреть в Санкт-Петербурге на «Ночь музеев» — 2023

В Санкт-Петербурге выставочные пространства будут открыты с шести вечера до шести утра. Ожидается много концертов и перформансов. В эту ночь можно будет пройти по башням и подземельям Гатчинского дворца, сказочные истории о мостах послушать в Музее мостов, а все о воде, акведуках и шадуфах узнать в музее «Вселенная воды». Посмотреть на паровозы и современные поезда можно в главном Музее железных дорог России, а с историей авангарда познакомиться в музее Ахматовой в Фонтанном доме.

музей Ахматовой в Фонтанном доме.

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Фото: РИА Новости/Андрей Бок

Традиционно будут открыты Филармония им. Шостаковича, Строгановский и Шереметевский дворцы, где пройдут концерты классической музыки. Также посетителей ждут Планетарий, легендарная киностудия «Ленфильм» и ГМЗ «Царское село». Театр «На Литейном» покажет сцены из премьерного спектакля, а Этнографический музей проведет интерактивный урок этноблогинга. В Музее игрушки можно будет вспомнить детство и найти самые интересные игрушки разных лет, в «Республике кошек» детям и взрослым расскажут о кошачьей мудрости, а в «Детской» библиотеке можно будет познакомиться с оптическими иллюзиями и самим приготовить мороженое. Подробно с афишей можно познакомиться на сайте акции в Петербурге.

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Сколько стоит билет на «Ночь музеев»

Большинство выставочных залов будут работать бесплатно, но по предварительной регистрации. На некоторые мероприятия понадобится приобрести билет. Средняя цена билета — 300-600 рублей, однако билеты на спектакли обойдутся в 1200-2000 рублей.

ночь в музее
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Какая погода будет на «Ночь музеев»

Синоптики прогнозируют на конец мая теплую погоду. В Москве 20 и 21 мая будет до 23 градусов тепла днем и около 10 — ночью. В Санкт-Петербурге будет чуть прохладнее — до 20 градусов тепла. Ночью температура опустится до 8-10 градусов. Осадков на третьи выходные мая не ожидается.

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История акции «Ночь музеев»

В этом году «Ночь в музее» или «Ночь музеев» пройдет в России уже в 19-й раз. Это международная культурно-образовательная акция, благодаря которой посетители могут осмотреть экспозиции поздно вечером или даже ночью, причем, бесплатно или по единому городскому билету. Некоторые страны проводят акцию дважды в год, в России она традиционно проходит в мае.

ночь в музее
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Первая «Длинная ночь музеев» прошла в 1997 году в Берлине. Спустя два года такую же акцию провели в Париже, а сегодня в акции участвуют более 50 стран по всему миру, и более 3,5 тысяч музеев готовят для акции специальные интерактивные экспозиции. Россия присоединилась к проекту в 2002 году, а в 2007 году акция впервые прошла в Москве. Рекордное количество гостей — 2,5 млн человек — посетило столичные экспозиции в 2019 году, накануне пандемии коронавируса.

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