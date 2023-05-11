«Ночь музеев» пройдет в Москве 20 мая

20 мая в Москве стартует ежегодная международная акция «Ночь музеев». Большинство мероприятий будет проходить с 19:00, но некоторые площадки будут работать по своему расписанию. Об этом руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил в четверг, 11 мая.

«Мы имеем большие амбиции в наступающую ночь. Очень бы хотел, чтобы ту насыщенную программу, которую мы подготовили, увидели как можно больше людей. В прошлом году в рамках акции музеи посетили 369 тыс. человек», — приводятся его слова на сайте aif.ru.

В акции примут участие более 120 площадок учреждений культуры столицы: 85 музеев и выставочных залов департамента, шесть ведомственных музеев, 19 федеральных музеев, четыре частных музея, два культурных центра, четыре библиотеки, два парка и театр.

В свою очередь, гендиректор московской дирекции по развитию культурных центров департамента Тимур Вахитов отметил, что в большинстве учреждений акция продлится до двух часов ночи, пишет «Москва 24».

«Мы рассчитываем и на большой приток онлайн-аудитории. Из необычных форматов — в этом году пройдут «Звездные экскурсии», — сказал Вахитов.

20 мая в 19:00 на сайте акции появятся видеоэкскурсии. Их проведут известные актеры кино и театра, космонавты, музыканты, художники и ученые. Известные люди расскажут о местах, которые им близки в Москве, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне сообщалось, что ежегодная акция «Ночь музеев» пройдет практически во всех учреждениях культуры Пензенской области 20 мая. Главной темой станет «История и истории».