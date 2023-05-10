«Ночь музеев» в Пензенской области пройдет 20 мая

Ежегодная акция «Ночь музеев» пройдет практически во всех учреждениях культуры Пензенской области 20 мая. Главной темой станет «История и истории», сообщает ИА «Пенза-пресс» в среду, 10 мая.

Программу посвятят сохранению исторической памяти и важным событиям, научным открытиям и выдающимся личностям. В пресс-службе областного минкульта уточнили, что жители смогут посетить как музеи и галереи Пензы, так и в районах.

По традиции в акции примут участие областная картинная галереи, включая Губернаторский дом и дом Бадигина, Музей-усадьба В.Г. Белинского в Белинском, музеи народного творчества, литературный, краеведческий, музеи И.Н. Ульянова, В.О. Ключевского, А.И. Куприна в Наровчате, Кузнецкий выставочный центр и другие.

Ранее сообщалось, что с 10 по 24 мая 2023 года частные организации культуры, зарегистрированные в программе «Пушкинская карта», пройдут очередной этап проверки на платформе «PRO.Культура.РФ» на соответствие условиям участия в программе.