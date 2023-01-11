 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Российский военный рассказал о «промывке мозгов» гражданам Украины
Мир
Военные ВСУ на следующей неделе начнут обучаться управлению системами Patriot
Экономика
Цены на вторичное жилье в Москве упадут на 10%
Мир
Одна из старейших фабрик в Польше обанкротилась из-за высоких цен на газ
Армия
Пушилин заявил о перехвате российскими силами инициативы у ВСУ в Донбассе
Мир
В Китае приговорили к смертной казни экс-генерала министерства госбезопасности
Экономика
Лицензионный софт Intel снова стал доступным для скачивания в России
Происшествия
Украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватой
Мир
Во Франции планируют поднять пенсионный возраст до 64 лет
Армия
Российские военные рассказали о танковой дуэли с украинскими боевиками
Происшествия
Ребенок пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета в ДНР
Мир
Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука и еще трех депутатов
/

Равный экспонат: в России усилят статус университетских музеев

Чем они отличаются от других институций и во сколько обходится покраска одного выставочного самолета
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России законодательно закрепят статус музеев при высших образовательных организациях. Законопроект об этом будет внесен в Госдуму во время весенней сессии, выяснили «Известия». Сегодня такие выставочные площадки лишены отдельного госфинансирования, а выделенные учебным заведениям средства не предусматривают поддержку музейной деятельности их ректорами. При этом музеи существуют почти в каждом втором университете страны, а их работа в основном держится на энтузиастах.

Импульс развития

Наравне с государственными музеями и официальными галереями в России существуют профильные выставочные площадки при высших учебных заведениях. Они имеют уникальные коллекции по своему профилю: сегодня их более 300, при том что всего в стране официально 708 университетов, рассказала «Известиям» автор инициативы, заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член «Единой России» Ольга Занко. Однако, по ее словам, вопрос их развития и законодательного урегулирования пока не определен.

Равный экспонат
Учащиеся геологоразведочного факультета в музее государственного горного университета
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Тень кампуса: России не хватает настоящих студгородков
Подход к созданию студенческой инфраструктуры в стране требует изменений

По госзаданию ректор не может тратить денежные средства на развитие таких музеев. Почему? Потому что для самих вузов это не профильная деятельность. И с этого всё началось: мы стали общаться с вузами из разных регионов России, с руководителями таких музеев, и действительно появилось много вопросов. Этот законопроект очень важен, потому что он сможет дать дополнительный импульс развитию системы таких музеев, — считает она.

Причем некоторые вузы стараются не использовать слово «музей», говоря о научных лабораториях или исторических залах, отметила парламентарий. Тем не менее они уже собраны в один реестр, и многие из них хранят коллекции, которые важны еще и с точки зрения патриотического воспитания и профориентации. Законопроект готовится к внесению уже в весеннюю сессию, уточнила законодатель.

На чистом энтузиазме

Сейчас у музеев при вузах нет отдельного госфинансирования, в отличие от обычных, подтвердила в беседе с «Известиями» директор Историко-патриотического центра им. Героя Советского Союза Н.В. Троян при Сеченовском университете Марина Черниченко. По ее словам, такие объекты подпадают под федеральный закон о музеях, однако вуз не может ему полностью следовать, потому что не получает финансирования из бюджета на музейную деятельность.

Равный экспонат
Заместитель директора научной библиотеки Марина Калмыкова в музее редкой книги библиотеки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Спорт и транспорт: какие профессии выбирали студенты в 2022 году
Минобрнауки назвало самые популярные специальности в России

Законодательная инициатива позволит еще и создать новые рабочие места, так как финансирование даст возможность нанять сотрудников для университетских музеев. В результате они в целом приобретут совершенно иные масштабы, считает она. Пока же, как утверждает директор, часто такие структуры работают при поддержке сотрудников университетов и добровольцев.

Если говорить просто — у нас есть музейный фонд, как и у любого музея. По федеральному законодательству его необходимо регистрировать, соблюдать условия хранения. На сегодня это финансируется из внебюджетных средств вуза. Если у него средств нет, то исполнить федеральный закон вуз не может. А Минкультуры эти вопросы не финансирует, — сказала она.

Руководству вузов сейчас приходится самостоятельно решать сложности с финансированием, подтвердили «Известиям» в Российском историческом обществе. При этом законодательное закрепление статуса даст возможность повысить качество преподавания истории в университетах, добавили в пресс-службе организации.

123

Фото: commons.wikimedia.org
Ульяновский музей гражданской авиации

К слову, поддерживать внешний вид многих экспонатов — дорогостоящее дело. К примеру, Ульяновский музей гражданской авиации под открытым небом, который принадлежит одноименному институту, выставляет самолеты, сконструированные в Советском Союзе в разные исторические периоды, но для покраски одного такого борта может понадобиться от 1,5 до 2 млн рублей, рассказал Ольга Занко.

Впрочем, если вуз крупный и имеет дополнительные источники финансирования, то по решению ректора средства могут быть выделены из внебюджетных источников, пояснила парламентарий. Однако если их нет, то в основном такие музеи держатся на энтузиастах.

Равный экспонат
В Зоологическом музее Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, член фракции «Новые люди» Олег Леонов считает, что, помимо финансирования, важно решать и вопросы с общественным доступом в университетские музеи. По его словам, часто такие учреждения находятся на территории, куда можно попасть лишь по заранее оформленным заявкам или вовсе только по студенческому билету.

«Известия» направили обращения в Министерство науки и высшего образования, а также в Министерство культуры.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023