Равный экспонат: в России усилят статус университетских музеев
В России законодательно закрепят статус музеев при высших образовательных организациях. Законопроект об этом будет внесен в Госдуму во время весенней сессии, выяснили «Известия». Сегодня такие выставочные площадки лишены отдельного госфинансирования, а выделенные учебным заведениям средства не предусматривают поддержку музейной деятельности их ректорами. При этом музеи существуют почти в каждом втором университете страны, а их работа в основном держится на энтузиастах.
Импульс развития
Наравне с государственными музеями и официальными галереями в России существуют профильные выставочные площадки при высших учебных заведениях. Они имеют уникальные коллекции по своему профилю: сегодня их более 300, при том что всего в стране официально 708 университетов, рассказала «Известиям» автор инициативы, заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член «Единой России» Ольга Занко. Однако, по ее словам, вопрос их развития и законодательного урегулирования пока не определен.
— По госзаданию ректор не может тратить денежные средства на развитие таких музеев. Почему? Потому что для самих вузов это не профильная деятельность. И с этого всё началось: мы стали общаться с вузами из разных регионов России, с руководителями таких музеев, и действительно появилось много вопросов. Этот законопроект очень важен, потому что он сможет дать дополнительный импульс развитию системы таких музеев, — считает она.
Причем некоторые вузы стараются не использовать слово «музей», говоря о научных лабораториях или исторических залах, отметила парламентарий. Тем не менее они уже собраны в один реестр, и многие из них хранят коллекции, которые важны еще и с точки зрения патриотического воспитания и профориентации. Законопроект готовится к внесению уже в весеннюю сессию, уточнила законодатель.
На чистом энтузиазме
Сейчас у музеев при вузах нет отдельного госфинансирования, в отличие от обычных, подтвердила в беседе с «Известиями» директор Историко-патриотического центра им. Героя Советского Союза Н.В. Троян при Сеченовском университете Марина Черниченко. По ее словам, такие объекты подпадают под федеральный закон о музеях, однако вуз не может ему полностью следовать, потому что не получает финансирования из бюджета на музейную деятельность.
Законодательная инициатива позволит еще и создать новые рабочие места, так как финансирование даст возможность нанять сотрудников для университетских музеев. В результате они в целом приобретут совершенно иные масштабы, считает она. Пока же, как утверждает директор, часто такие структуры работают при поддержке сотрудников университетов и добровольцев.
— Если говорить просто — у нас есть музейный фонд, как и у любого музея. По федеральному законодательству его необходимо регистрировать, соблюдать условия хранения. На сегодня это финансируется из внебюджетных средств вуза. Если у него средств нет, то исполнить федеральный закон вуз не может. А Минкультуры эти вопросы не финансирует, — сказала она.
Руководству вузов сейчас приходится самостоятельно решать сложности с финансированием, подтвердили «Известиям» в Российском историческом обществе. При этом законодательное закрепление статуса даст возможность повысить качество преподавания истории в университетах, добавили в пресс-службе организации.
К слову, поддерживать внешний вид многих экспонатов — дорогостоящее дело. К примеру, Ульяновский музей гражданской авиации под открытым небом, который принадлежит одноименному институту, выставляет самолеты, сконструированные в Советском Союзе в разные исторические периоды, но для покраски одного такого борта может понадобиться от 1,5 до 2 млн рублей, рассказал Ольга Занко.
Впрочем, если вуз крупный и имеет дополнительные источники финансирования, то по решению ректора средства могут быть выделены из внебюджетных источников, пояснила парламентарий. Однако если их нет, то в основном такие музеи держатся на энтузиастах.
Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, член фракции «Новые люди» Олег Леонов считает, что, помимо финансирования, важно решать и вопросы с общественным доступом в университетские музеи. По его словам, часто такие учреждения находятся на территории, куда можно попасть лишь по заранее оформленным заявкам или вовсе только по студенческому билету.
«Известия» направили обращения в Министерство науки и высшего образования, а также в Министерство культуры.