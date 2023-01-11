Равный экспонат: в России усилят статус университетских музеев

В России законодательно закрепят статус музеев при высших образовательных организациях . Законопроект об этом будет внесен в Госдуму во время весенней сессии, выяснили «Известия». Сегодня такие выставочные площадки лишены отдельного госфинансирования, а выделенные учебным заведениям средства не предусматривают поддержку музейной деятельности их ректорами. При этом музеи существуют почти в каждом втором университете страны, а их работа в основном держится на энтузиастах.

Импульс развития

Наравне с государственными музеями и официальными галереями в России существуют профильные выставочные площадки при высших учебных заведениях. Они имеют уникальные коллекции по своему профилю: сегодня их более 300, при том что всего в стране официально 708 университетов , рассказала «Известиям» автор инициативы, заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член «Единой России» Ольга Занко. Однако, по ее словам, вопрос их развития и законодательного урегулирования пока не определен.

Равный экспонат Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

— По госзаданию ректор не может тратить денежные средства на развитие таких музеев. Почему? Потому что для самих вузов это не профильная деятельность . И с этого всё началось: мы стали общаться с вузами из разных регионов России, с руководителями таких музеев, и действительно появилось много вопросов. Этот законопроект очень важен, потому что он сможет дать дополнительный импульс развитию системы таких музеев , — считает она.

Причем некоторые вузы стараются не использовать слово «музей», говоря о научных лабораториях или исторических залах , отметила парламентарий. Тем не менее они уже собраны в один реестр, и многие из них хранят коллекции, которые важны еще и с точки зрения патриотического воспитания и профориентации . Законопроект готовится к внесению уже в весеннюю сессию, уточнила законодатель.

На чистом энтузиазме

Сейчас у музеев при вузах нет отдельного госфинансирования, в отличие от обычных, подтвердила в беседе с «Известиями» директор Историко-патриотического центра им. Героя Советского Союза Н.В. Троян при Сеченовском университете Марина Черниченко. По ее словам, такие объекты подпадают под федеральный закон о музеях, однако вуз не может ему полностью следовать, потому что не получает финансирования из бюджета на музейную деятельность .

Равный экспонат Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Законодательная инициатива позволит еще и создать новые рабочие места, так как финансирование даст возможность нанять сотрудников для университетских музеев. В результате они в целом приобретут совершенно иные масштабы, считает она. Пока же, как утверждает директор, часто такие структуры работают при поддержке сотрудников университетов и добровольцев.

— Если говорить просто — у нас есть музейный фонд, как и у любого музея. По федеральному законодательству его необходимо регистрировать, соблюдать условия хранения . На сегодня это финансируется из внебюджетных средств вуза. Если у него средств нет, то исполнить федеральный закон вуз не может. А Минкультуры эти вопросы не финансирует, — сказала она.

Руководству вузов сейчас приходится самостоятельно решать сложности с финансированием , подтвердили «Известиям» в Российском историческом обществе. При этом законодательное закрепление статуса даст возможность повысить качество преподавания истории в университетах, добавили в пресс-службе организации.

Фото: commons.wikimedia.org Ульяновский музей гражданской авиации

К слову, поддерживать внешний вид многих экспонатов — дорогостоящее дело . К примеру, Ульяновский музей гражданской авиации под открытым небом, который принадлежит одноименному институту, выставляет самолеты, сконструированные в Советском Союзе в разные исторические периоды, но для покраски одного такого борта может понадобиться от 1,5 до 2 млн рублей , рассказал Ольга Занко.



Впрочем, если вуз крупный и имеет дополнительные источники финансирования, то по решению ректора средства могут быть выделены из внебюджетных источников, пояснила парламентарий. Однако если их нет, то в основном такие музеи держатся на энтузиастах.

Равный экспонат Фото: ТАСС/Алексей Павлишак