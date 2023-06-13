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Рай в центре: дискотека 90-х и «Тополиный пух» от Хабиба

Главные новости шоу-бизнеса и светской жизни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В «Октябре» прошла премьера российского фантастического фильма «Сквозь время», снятого на английском языке. Кристина Асмус и Роман Евдокимов, Иван Добронравов и Стася Милославская посетили «дискотеку 90-х» на премьере сериала «Райцентр». Полина Гагарина и Баста выступили на финале Кубка России по футболу, а Валя Карнавал, Хабиб и The Limba — в парке Горького. По ту сторону океана Бритни Спирс ответила на обвинения в употреблении запрещенных веществ. «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей на прошлой неделе.

Премьера фильма «Сквозь время»

Светская премьера фантастического экшена «Сквозь время» прошла в столичном кинотеатре «Октябрь». Режиссер картины Александр Богуславский вдохновлялся рассказом братьев Стругацких «Забытый эксперимент». По сюжету его новой ленты во время испытаний сверхскоростного самолета изобретатель Итан Блэйк и его брат Джейкоб совершают экстренную посадку на острове, которого нет на картах. Там они узнают о странном явлении — тумане, в котором одновременно существуют и прошлое, и будущее.

— У нас очень убедительные, на мой взгляд, и классные декорации, которые нас погружали в этот фантастический мир. Мы практически не снимали на зеленом фоне, — сказал «Известиям» режиссер Александр Богуславский. — Мы придумывали всё. Во-первых, эта несуществующая научная советская база, которая была разработана по множеству эскизов, референсов. Мы ее кропотливо создавали — и экстерьер, и интерьер. Мы придумали, как будут выглядеть дроны будущего, танки будущего и так далее.

Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Соня Присс
Соня Присс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Егор Бероев
Егор Бероев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Кирилл Зоткин и Мария Горбань
Кирилл Зоткин и Мария Горбань
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Светлана Камынина
Светлана Камынина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Аскар Ильясов
Аскар Ильясов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Егор Корешков и Дарья Авратинская
Егор Корешков и Дарья Авратинская
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Никита Тарасов с семьей
Никита Тарасов с семьей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
певец IVAN
Певец IVAN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Снимали фильм на английском языке. Задумывался проект как международный.

— Очень интересно было сниматься на английском языке. Я получал большое удовольствие, потому что я занимался с педагогом моей дочери, — сказал «Известиям» актер Егор Бероев.

На премьерном показе были Виктор Добронравов, Соня Присс, Кирилл Зоткин и Мария Горбань, Рената Пиотровски, Светлана Камынина, Аскар Ильясов, Егор Корешков и Дарья Авратинская, Никита Тарасов с семьей, певец IVAN и другие.

В широкий прокат картина выйдет 15 июня.

В стиле 90-х

Асмус в корсете и с цветком на шее, Добронравов в джинсовой рубашке и панаме, Чеботарев в блатной классике — в спортивках с туфлями. В Москве прошла премьера сериала «Райцентр» в стиле школьного выпускного с дресс-кодом «дискотека 90-х». В пространстве Quattro Space сделали несколько тематических зон: классную доску с партами, танцпол с шариками, где музыкальное настроение задавал звезда «MTV Россия» Александр Анатольевич, и актовый зал, где гостям показали первый эпизод сериала.

В райцентре Вармалей на двадцатилетие окончания школы встречаются бывшие одноклассники. В этот момент со дна местного пруда достают автомобиль, пролежавший там все эти годы. Внутри — тело и метеорит. Расследование обостряет старые конфликты и запутывает и без того сложные отношения героев.

Кристина Асмус и Роман Евдокимов
Кристина Асмус и Роман Евдокимов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Стася Милославская
Стася Милославская
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Александр Анатольевич
Александр Анатольевич
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Екатерина Кабак
Екатерина Кабак
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Валери Зоидова
Валери Зоидова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Татьяна Струженкова
Татьяна Струженкова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Мила Ершова
Мила Ершова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Тимур Родригез
Тимур Родригез
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Светлана Камынина
Светлана Камынина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Эльдар Калимулин
Эльдар Калимулин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Мне очень понравилась история. Когда мне дали сценарий, я понял, что она не похожа ни на что, что я до этого читал. Мне показалось интересным пуститься в это путешествие, особенно когда я увидел, какой подход. Мы до съемок всем «классом» собирались и читали сценарий по ролям, это происходит нечасто. Это лишний раз мне показало, насколько это будет по-другому, — сказал «Известиям» Иван Добронравов.

Премьеру посетили Карина Разумовская, Стася Милославская, Екатерина Кабак, Валери Зоидова, Ксения Андриянова, Татьяна Струженкова, Алена Бабенко, Софья Присс, Мила Ершова, Тимур Родригез, Светлана Камынина, Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин и другие.

Сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре «Иви» с 23 июня.

Гагарина и Баста на финале Кубка России

11 июня на стадионе «Лужники» состоялся финал FONBET Кубка России по футболу. На арене встретились «Краснодар» и ЦСКА. С трибун за игрой следило более 50 тыс. зрителей. Среди них были и спортсмены (футболист Павел Погребняк), и герои светской хроники: Идрис Гитинаев, певец Олег Терновой, актриса Анна Цуканова-Котт, блогер Дарья Хаитметова и другие.

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Игроки ЦСКА и рэп-исполнитель Баста на церемонии награждения победителей суперфинала Кубка России по футболу

Болельщикам пришлось изрядно понервничать. Основное время завершилось со счетом 1:1, и победителя определила серия пенальти. В итоге армейцы обыграли «Краснодар» и стали обладателями кубка России в восьмой раз.

Впрочем, запомнился этот день болельщикам не только спортивным противостоянием. Перед матчем на поле показали шоу, посвященное столетию московского спорта. Открыла игру Полина Гагарина, которая исполнила гимн России, а после награждения команды-победителя стадион раскачал Баста. Он исполнил песни «Моя игра» и «Сансара».

Анна Цуканова-Котт
Анна Цуканова-Котт
Фото: Филипп Григоренко и Евгений Гребенников
Дарья Хаитметова
Дарья Хаитметова
Фото: Филипп Григоренко и Евгений Гребенников
Анна Александрова и Идрис Гитинаев
Анна Александрова и Идрис Гитинаев
Фото: Филипп Григоренко и Евгений Гребенников
Олег Терновой
Олег Терновой
Фото: Филипп Григоренко и Евгений Гребенников

Фестиваль «Блогеры России»

Молодые артисты выступили в День России в столичном парке Горького на фестивале «Блогеры России». Свои хиты исполнили Валя Карнавал, The Limba. Певец Хабиб порадовал публику не только песнями из своего репертуара, но и спел «Тополиный пух» группы «Иванушки International». В программе праздника также были автограф-сессии, мастер-классы по рисованию и плетению из бисера, квесты. Помимо этого в зоне «VK Клипов» гости могли выиграть мерч, снять видео с роборукой и просто отдохнуть в лаунже. А кульминацией праздника стал флешмоб «Воздушная красота». В небо запустили конструкцию, увешенную тысячами ленточек белого, синего и красного цветов.

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Фото: vk.com/xabibkaa
Хабиб на фестивале «Блогеры России»

В этот день фестиваль прошел и в других городах России: в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Волгограде и Уфе.

Бритни Спирс: «Это разрывает мое сердце»

Поп-звезда Бритни Спирс ответила на обвинения в употреблении запрещенных веществ после интервью ее бывшего мужа Кевина Федерлайна Daily Mail и на сообщения о том, что ее сыновья Престон и Джейден якобы видели, как наркотики доставляли в ее дом.

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Фото: Global Look Press/face to face
Бритни Спирс

«Как грустно, что люди говорят неправду… Не вижу смысла в этой лжи. Престон говорит: «Ей нужно выслушать нас, пока не поздно»... А помните, каждый раз, когда вы приезжали ко мне домой, вы просто заходили в свою комнату и запирали дверь? Я вас даже не видела, ребята. <…> Почему мне говорят, что я должна сидеть сложа руки и быть выше всего этого? Все вокруг опускаются так низко!» — написала она на своей странице в соцсети.

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Певица выразила надежду, что ее сыновья на самом деле не делали подобных заявлений. Тем временем к делу подключился адвокат Бритни Спирс. Как сообщает издание Page Six, он направил письмо в адрес Daily Mail с требованием провести внутреннее расследование по поводу опубликованного материала. Он отметил, что статья содержит многочисленные ложные и клеветнические измышления.

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