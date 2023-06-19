Музыка как инструмент: кто спел на «Дикой мяте – 2023»

На фоне отменившихся Park Live и «Нашествия» ежегодный фестиваль «Дикая мята», проходивший с 16 по 18 июня в Тульской области, вдруг оказался главным выездным музыкальным ивентом в стране. Организация обошлась в 88 млн рублей, а перед зрителями выступили не только «старички» Найк Борзов, Lumen, СЛОТ и Леонид Агутин, но также иконы современности The Hatters и ZOLOTO и «молодняк» — московская поп-рок певица Маяк, hehehe из Владивостока, «Атака» из Владимира. «Известия» побывали на «Мяте», пообщались с артистами и узнали, о чем сегодня нужно и важно петь.

Стар и млад

Пусть самым узнаваемым музыкальным фестивалем во всем мире пока остается Coachella, при взгляде на гостей «Дикой мяты» казалось, что Coachella проходит не в Калифорнии, а в деревне Бунырево. Парни с блестками в бородах и девушки с узорами из стразов на щеках и лбу, разноцветные косы и канекалоны, муслиновые и льняные наряды всех цветов радуги, причудливые костюмы и «кокошники» — неясно, что было ярче, образы слушателей или их палатки, рассыпанные по всем 80 га мероприятия. Всего на поле было 20 тыс. человек с учетом персонала, волонтеров, команды, артистов и зрителей, рассказали «Известиям» в пресс-службе фестиваля.

PanGEO & Levan Kbilashvili Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Всего за три дня на фестивале выступил 91 исполнитель, и это только на сценах «Сирена» и «Титана»: в первый день 19, во второй — 37, в третий — 19. На детскую сцену «Ариэль» за музыкальный уикенд вышло около 40 юных коллективов и соло-артистов. География растянулась по всей России от Калининграда до Владивостока, а на главной сцене побывали грузинские артисты Меги Гогитидзе и группа PanGEO & Levan Kbilashvili — выступление последних было наполнено светлой печалью и скорбью, ведь Левон Кбилашвили скончался в 2022 году в возрасте 31 года. В память нем на микрофон солиста повесили флаг Грузии. У коллектива вообще особенные отношения с «Дикой мятой»: в 2021 фестиваль стал первым мероприятием такого масштаба, в котором группа приняла участие.

Леонид Агутин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Дикая мята» позиционирует себя как площадку для популяризации и продвижения разножанровой молодой российской музыки — и ее было много. Зрителям удалось послушать Polnalyubvi, Маяк, Green Apelsin, «Атаку», hehehe. Уже устоявшиеся современные артисты тоже выступили на сценах фестиваля: The Hatters, Alai Oli, Антоха МС, ZOLOTO. Но и без ностальгии не обошлось, ведь главными хедлайнерами стали Найк Борзов и Леонид Агутин , выступившие в субботу, самый насыщенный день из трех. Сложилось ощущение, что многие приехали только ради них: в воскресенье палаток и машин на фестивальной парковые заметно поубавилось.

Найк Борзов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Леонид Агутин оказался на сцене «Дикой мяты» впервые за всю историю фестиваля — и свое выступление он открыл песней «Парень чернокожий», которая спустя 29 летит уже звучит в несколько ином и даже немного оскорбительном тоне, несмотря на посыл «не бойся, он хороший».

На нескольких сценах был триумфально возвращен 2007 год — Stigmata торжественно «сожгли сентябрь», а СЛОТ напомнили, что такое настоящий русский метал. При этом собственным примером многолетние любимцы публики продвигали молодежь: л идер СЛОТ Игорь «Кэш» Лобанов посоветовал читателям «Известий» обратить внимание на группу «Казускома» , Борзов признался, что в последнее время слушает «этнический шаманизм», а солист The Hatters Юра Музыченко со сцены призвал фанатов послушать Wildways.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Я каждый день прослушиваю 70 исполнителей. Все, кто на фестивале, — я всех их люблю. Они очень разные и очень талантливые артисты, у которых, возможно, большое будущее. Я говорю «возможно», потому что успех зависит от многого, в том числе от труда артиста. Жизнь человека, который решил посвятить себя какой-то профессии, это всегда путь самурая, — сказал «Известиям» основатель фестиваля Андрей Клюкин.

Ложка любви и дегтя

Любовь неожиданно стала основным посылом и стержнем» фестиваля — о ней пели и говорили со сцены вслух в течение дня, шептались за сигаретой под вечер, со слов о ней начинались рассветы у палато к. Подавляющее большинство слушателей приехали парами или семьями с детьми: для последних предусмотрели зоны с надувными замками, кубиками, мастер-классами и детской сценой, да еще разбили «Семейный лагерь».

Группа СЛОТ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Любовь стала ответом на вопрос «Известий» исполнителям, о чем сегодня нужно петь: так, Найк Борзов сказал, что ему «хочется больше любви, светлого, радости, потому что это в обществе подпритушилось», а этно-исполнительница Drummatix отметила, что «любовь спасет мир». В пользу романтических треков сделали выбор The Hatters, обратившись к таким песням, как «Медлячок», «Наружу изнутри» и «Не жизнь, а рай».

В этом году на фестивале сократился штат сотрудников. Андрей Клюкин рассказал «Известиям», что организация «Дикой мяты – 2023» обошлась в 88 млн рублей — в 2022 году она стоила 96 млн.

Группа Lumen Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Мы не в ущерб фестивалю, но приходится больше работать, а команда чуть меньше. Когда в 2021 году мы потратили 96 млн, фестиваль отменился, и это большие долги. Мы не можем позволить себе столько тратить , — объяснил он.

При въезде на парковку каждую машину обыскивало двое-трое полицейских с собаками. Они искали крепкий алкоголь и наркотики, а также потенциально опасные для жизни инструменты. Например, у фотографа «Известий», приехавшего на своем авто, изъяли дачную лопату и вернули уже на выезде. С наступлением темноты полиция объезжала парковку в гражданской машине и изымали бутылки с сильным горячительным у тех, кто ухитрился их пронести на территорию фестиваля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Будто преданный фанат, осторожность шла тенью и за исполнителями: с журналистами общественно-политических изданий музыканты общались неохотно, хотя в целом были настроены доброжелательно. Тем не менее тот факт, что жизнь «Дикой мяты» всеми правдами и неправдами продолжалась в 2022 году и продолжается сегодня, — живое доказательство тому, что, невзирая на сложности и новые условия, музыка остается «соединительной тканью» между людьми, а фестиваль — местом силы для тех, кому она помогает преодолевать трудности.