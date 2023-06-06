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Эмир и дружба: как прошел прощальный концерт Кустурицы в Москве

Музыкант и режиссер решил посвятить себя кинематографу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Энергичным концертом завершил свою музыкальную деятельность сербский музыкант и режиссер Эмир Кустурица. Он выступил на сцене Московского международного дома музыки с коллективом The No Smoking Orchestra. На шоу были распроданы все билеты. В последний раз услышать бэнд вживую пришли сотни поклонников. Среди зрителей был и корреспондент «Известий».

Последний аккорд

О прощальном туре 68-летний Эмир Кустурица объявил еще в начале 2022 года во время выступления в Сочи. После этого концерты в Москве несколько раз переносились, поэтому для многих поклонников его творчества выступление оказалось буквально долгожданным.

— Билеты купили еще 28 декабря, концерт два раза переносили, но мы дождались, у нас терпения хватило. Печально, что это прощальный концерт, — сказала «Известиям» одна из поклонниц Кустурицы.

Билеты на концерт были распроданы полностью, несмотря на то что цена на них была не самая демократичная.

Концерт

Фото: Эдуард Корниенко

— Во-первых, я поклонник фильмов Эмира Кустурицы, оторваться невозможно! Давно мечтал сходить на его концерт. С нетерпением ждал. Билеты покупали в сентябре прошлого года. Наши билеты стоят 18 тыс. рублей. Это не самый дорогой, есть по 22 тыс. Заранее предвкушали, что будем в восторге, — поделился с «Известиями» эмоциями еще один зритель, он принес кумиру цветы.

Впрочем, были и те, кто до этого с музыкальным творчеством маэстро знаком не был.

— Билет мне подарили еще в феврале. Сегодня впервые познакомлюсь с его творчеством. Фильмы смотрела, но о том, что у него есть музыкальная группа, не знала, — призналась Ксения Годунова.

Творческий тандем

Вместе с The No Smoking Orchestra Кустурица выступал с 1998 года. Началось с того, что группа записала саундтрек к его фильму «Черная кошка, белый кот». Режиссер присоединился к коллективу в качестве ритм-гитариста. Их называли самыми неутомимыми гастролерами. Спустя 20 с лишним лет режиссер объявил, что решил сосредоточиться на кинематографе.

Концерт

Фото: Эдуард Корниенко

В его биографии есть премии крупных музыкальных фестивалей Европы, но в кино заслуги Кустурицы все же более значительны, это один из самых влиятельных авторов конца ХХ века, лауреат двух «Золотых пальмовых ветвей» Канн. Его заслуги в индустрии кино отмечали и в России. Например, в 2017 году Кустурица был удостоен золотой медали за выдающийся вклад в кинематограф имени Сергея Бондарчука. Среди наиболее известных его работ — «Папа в командировке», «Время цыган», «Невидимые дети», «Жизнь как чудо», «Андерграунд».

Свое выступление с музыкальной группой в столице Эмир Кустурица начал с обращения к зрителям.

— К сожалению, это последний концерт этого бэнда в Москве, — сказал Кустурица, на что зрители закричали: «Нет!».

А дальше барабанщик задал ритм, и его подхватили остальные — скрипка, гитары, духовые, клавиши. Зрители отвечали аплодисментами в такт музыке. Многие не могли удержаться и танцевали, сидя в креслах. Маэстро активно взаимодействовал с публикой, разговаривал, и, словно дирижер, движением микрофона периодически призывал всех поднимать руки вверх. А в какой-то момент коллектив заставил повскакивать людей со своих мест — группа, не прекращая играть, пошла по рядам. Поклонники не могли устоять перед такой близостью к маэстро, окружили его и начали делать селфи.

На бис!

В самом конце просто так зрители группу не отпустили. Музыканты исполнили несколько зажигательных песен на бис. Причем настолько динамичных, что большинство людей отдалось танцам.

Концерт

Фото: Эдуард Корниенко

— Музыка из фильмов из его цыганского цикла, конечно, не может не отозваться в душе русского человека. Эмир Кустурица может взять и собрать то, что в общем-то собрать невозможно. Мы видели большую подборку из разных мелодических рисунков и форм, разных европейских культур. У него это получилось органично, — сказал после концерта «Известиям» один из зрителей. — Впечатления прекрасные, удивительные. Очень надеемся, что его отношения с Россией не прервутся, что русская публика будет, возможно, в каком-то другом качестве, но также тепло и светло приветствовать его.

Проводила столичная публика коллектив бурными аплодисментами и криками «Браво!».

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