Он, робот: ИИ вместо Дрейка и Баста без катафалка

Рита Ора танцует с Fatboy Slim, Баста ностальгирует по детству, а нейросеть имитирует дуэт Дрейка и The Weeknd. Горячий сезон музыкальной индустрии продолжается, и яркие новинки выходят одна за другой. «Известия» помогут выбрать лучшие из них.

Rita Ora (feat. Fatbow Slim) — Praising You

Рита Ора анонсировала альбом с нехитрым названием You & I. Он выйдет 14 июля, и, судя по первому синглу, будет образцовым летним танцевальным релизом. В Praising You певица объединяет усилия с Fatboy Slim, и у них получается заводная композиция будто вне времени.

Подобный трек можно было бы представить в репертуаре практически любой поп-звезды в начале 2000-х или даже раньше. Потому чувство дежавю преследует вас во время прослушивания неотступно, и в то же время не сказать, что оно в данном случае неприятное. Скорее напротив: легкий ретропривкус дает особое очарование этой беззаботной музыке.

Впрочем, главное — здесь есть запоминающийся мотив. Он в меру прилипчивый, в меру банальный. А об эффектном вокале Риты и говорить нечего. В общем, все компоненты поп-хита в наличии.

Jethro Tull — RökFlöte

Не прошло и полутора лет после релиза The Zealot Gene, как рок-ветераны Jethro Tull выпустили новый лонгплей. С одной стороны, поющему флейтисту Йену Андерсену со товарищи уже давно не приходится удивлять публику: последние пару десятилетий их стиль выверен и монолитен, и отказываться от него они не собираются. Да и зачем? Где еще можно услышать такой интересный сплав прог-рока с фолком и мягкого мужского вокала с гитарными и флейтовыми соло?

Вот и RökFlöte вроде бы выдержан в том же ключе, что и The Zealot Gene. Но есть нюанс. Андерсен вдохновлялся скандинавской мифологией, средневековой культурой, и немного наивная атмосфера сказаний и подростковых фильмов про викингов здесь очень чувствуется.

Впрочем, RökFlöte интересен не только этим. В песнях Андерсена всегда восхищает ритмическое богатство, гармоническое разнообразие. Он не стремится к запоминаемости, берет другим: индивидуальностью и выразительностью. RökFlöte — яркое тому подтверждение.

Баста — Кавабанга

Баста выпустил трек-исповедь, подытожив четыре с лишним десятилетия карьеры. И в отличие от своих главных хитов он здесь не поет вовсе, только читает: перед нами сухой олдскульный рэп с однообразным квазидешевым битом и не без запрещенной лексики (но куда ж старому рэперу без сквернословия?).

Что подкупает в Басте, так это его самоирония. «Всех достала эта рожа на экранах и плакатах», — признается артист. Но тут же заявляет, что вопреки всему он не стал «пассажиром катафалка». Или вот еще: «Забрался высоко, как перхоть на плечах атланта / Была только мечта, но бог не отсыпал таланта». А затем сразу порция бахвальства — мол, пишу два трека за день, а флоу сделал столько, что подсчитает только бухгалтер.

Вакуленко уже не первый раз рефлексирует насчет своего возраста и статуса (вроде бы первый среди равных, да молодежь постоянно наступает на пятки), но Кавабанга, похоже, самый чистый образчик этой «психотерапевтической» линии, да и жанра в целом.

Uma2rman — Коромыслова башня

В основе композиции группы Uma2rman, созданной еще несколько месяцев назад, но только сейчас добравшейся до стримингов, — легенда о Коромысловой башне Нижегородского кремля. Во время татаро-монгольского нашествия девушка пошла с ведрами по воду. На нее налетел вражеский отряд, но та дала им отпор и многих положила, пожертвовав своей жизнью. Однако, увидев, сколь сильны русские женщины, татары не стали штурмовать город.

Братья Кристовские интерпретируют сюжет с залихватской русскостью, экспериментируя с фолк-стилистикой. Балалайки, свирели, но при этом — традиционная эстрадная ритм-секция. Ну и когда ближе к концу, в самый драматичный момент, вокал сменяется речью, это производит впечатление. После чего следует развернутое инструментальное послесловие.

В нынешних реалиях эта композиция, конечно, воспринимается как патриотическое высказывание. Но важнее не посыл про «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», а попытка сблизить современный рок и даже бардовскую песню с корневой культурой.

Drake feat. Weeknd — Heart On My Sleeve (ghostwriter AI)

Сенсация и мем недели — дуэт Дрейка и The Weeknd. Точнее, не совсем их самих, а их голосов, использованных нейросетью. Две канадские суперзвезды не приложили ни малейших усилий к появлению композиции и даже не знали о ее существовании. Просто некий безвестный умелец «натравил» искусственный интеллект на творчество рэперов и загрузил получившийся результат на стриминги. Итог — 600 тыс. прослушиваний за пару дней и всемирный резонанс, после чего сервисы стали стремительно блокировать композицию (но, как известно, удалить что-либо из интернета полностью практически невозможно).

Песня Heart On My Sleeve интересна, конечно, не сама по себе — здесь примитивное сопровождение и все-таки подспудно ощущаемая неестественность. Правда, хороший вопрос — почувствовали бы мы это или нет, будучи уверенными, что это не подделка. Тут еще вопрос психологии восприятия. Однако в любом случае нельзя не признать, что вопрос о том, сможет ли искусственный интеллект создать настоящее произведение искусства, становится всё более актуальным.

Концерт ансамбля «Персимфанс»

Не раз мы в наших обзорах говорили, что российские исполнители старинной музыки уже давно могут исполнять ее ничуть не хуже европейцев. И вот — очередное подтверждение тезиса. Оркестр без дирижер «Персимфанс» представил на сцене Зала им. Чайковского цикл из семи кантат «Страдающее тело Господа нашего, распятого на Кресте» великого немецкого композитора Дитриха Букстехуде, важнейшего предшественника Баха (широко известна история, как молодой Иоганн Себастьян отправился пешком в другой город, чтобы попасть на органное выступление Букстехуде).

Российская публика знает Букстехуде в первую очередь как автора сочинений для органа, и «Персимфанс» отдает должное этой стороне его творчества, чередуя кантаты с органными токкатами и чаконами. Но главное здесь — всё же крайне редко звучащая вокальная музыка немецкого гения, спетая и сыгранная максимально аутентично, с использованием старинных инструментах (это виолы, виолине, теорба…) и с глубоким чувством стиля.

Плейлист недели

Наш плейлист открывается треком Басты, но не тем, о котором речь в обзоре, а другим, выпущенным практически одновременно, — это коллаборация с HammAli & Navai. Затем прозвучит композиция «настоящего» Дрейка из альбома Certified Lover Boy — чтобы напомнить, как звучит его настоящий голос (ну а плод творчества AI вы сами найдете на просторах Сети).

Следом предлагаем послушать танцевальный хит из прошлого EP Риты Ора, написанный совместно с казахским диджеем Иманбеком. Ну а завершает нашу подборку «Коромыслова башня» Uma2rman и нестареющая рок-классика от Jethro Tull. Сравните с новинкой и оцените дистанцию!