Порталы и будущее: как идет подготовка к «Алым парусам – 2023»

Театр с тысячами экранов, 24-метровый арт-объект, портал в будущее — всеми этими интригующими образами можно охарактеризовать сцену «Алых парусов». Главный российский праздник выпускников начнется в Санкт-Петербурге уже в эту субботу, а пока на Дворцовой площади вовсю идет строительство впечатляющей конструкции, на которую вечером 24 июня выйдут популярные звезды эстрады. «Известия» же смогли попасть за кулисы уже сейчас — и узнали в подробностях, как проходит подготовка к праздничному шоу.

Две пятерки

Этот год для «Алых парусов» юбилейный. Впервые праздник прошел по инициативе ленинградских выпускников еще в 1968-м — 55 лет назад. И хотя масштаб мероприятия в советские времена был несравним с нынешним, а в 1979 году красивая традиция и вовсе прервалась вплоть до 2005-го, когда торжество было возрождено по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала и правительства Санкт-Петербурга, проигнорировать столь символичные для выпускников две пятерки было бы странно.

Неудивительно, что шоу в этом году обещает быть еще более эффектным и красочным, чем прежде, — отмечать, так на отлично!

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Имена артистов уже известны. Первыми с Дворцовой площади поприветствуют выпускников Дмитрий Хрусталев и Ида Галич — они станут ведущими «Алых парусов – 2023». А с музыкальными номерами выступят Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером станет группа «Чайф»: отличное напоминание новому поколению, что город на Неве — не только Северная столица России, но и столица русского рока.

Сцена как арт-объект

Но как будет выглядеть это шоу? Самые интересные детали будущего представления организаторы держат в секрете, однако впечатляющее сооружение на Дворцовой площади скрыть невозможно. И по первому взгляду на эту сцену ясно: нас ждет нечто действительно необычное и высокотехнологичное. Конструкция высотой 24 м (в верхней точке) поражает неординарной асимметричной геометрией, а также обилием мультимедийных поверхностей, оснащенных экранами.

— Много это или мало — 24 м? На мой взгляд, здесь важно смотреть в сравнении. Сцена, притом что это временная архитектура, сопоставима по высоте с Главным штабом, — рассуждает технический директор Алексей Булгаков. — Мы рассматриваем сцену как арт-объект. Это целостная архитектурная форма, которая удивляет и трансформируется за счет видеографики, механики движения, объемного реквизита и постановки номеров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сцена действительно может вызвать ассоциацию с шедеврами русского авангарда, которые, кстати, хранятся совсем рядом — как раз в эрмитажных залах Главного штаба. Но сами создатели вдохновлялись, скорее, театром, нежели изобразительным искусством.

— Мы применили классический театральный принцип трансформации сцены, но перенесли его на масштаб большого технологичного шоу, — рассказывает художник проекта Николай Орлов.

«Такого еще не было»

«Известиям» удалось увидеть механизм изнутри, взглянув на сцену буквально из-за кулис.

Благодаря этому механизму видимую зрителю картинку и декорации можно в режиме нон-стоп заменить на совершенно иные.

Такого на «Алых парусах» еще никогда не было, отмечает Лидия Бутузова, генеральный продюсер концертной части праздника.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— У нас будет происходить движение не отдельных плунжеров, как обычно, а сцены в целом. Это обеспечит многократную смену локаций и создаст ощущение постоянной трансформации пространства, — поделилась с «Известиями» Лидия Бутузова.

Важную роль играют и экраны. Их в этом году больше, чем когда-либо: около 3 тыс.!

— Порталы сцены (внешние рамки — «Известия») — это сплошные экраны. И внутреннее пространство тоже «оденется» в экраны. Мы делаем ставку на современные технологии. Это контент, видеографика, различные мультимедиа-системы. Стараемся быть в тренде! — объяснил Алексей Булгаков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

И, конечно, весь видеоряд, который будет транслироваться на экранах, создается специально для проекта: для каждого артиста — свое визуальное решение. То же касается и реквизита. Так, например, в номере Тоси Чайкиной зрители увидят футуристических нимф и загадочный лес, а у Gayazovs Brothers реквизит будет парить в воздухе.

— Подобно тому как искусственный интеллект генерирует картинку, мы будем с помощью трансформаций сцены и графики постоянно генерировать новые образы будущего, ведь наша концепция в этом году — «Портал в будущее», — поясняет замысел Лидия Бутузова.

Рассчитать нагрузки

Несмотря на сжатые сроки, сооружение сцены — на финишной прямой. Работа кипит, на Дворцовой трудятся несколько десятков мастеров. А в общей сложности в создании сцены начиная от этапа проектирования было задействовано не менее 500 человек! Сложность проекта — повышенная, признают сотрудники. Во-первых, все элементы создаются специально для данного праздника, это вовсе не «конструктор» из готовых деталей, использующихся раз за разом. И во-вторых, особое внимание уделяется вопросам надежности сооружения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— У нас работает множество инженеров, чтобы рассчитать все нагрузки. Особенность Дворцовой площади в том, что здесь бывает сильный ветер, поэтому мы всё тщательно рассчитываем и заботимся не только о красоте, но и о безопасности, — подчеркнула Лидия Бутузова.

Уже совсем скоро здесь стартуют репетиции артистов и тестовые прогоны видеографики. Но как всё будет выглядеть в итоге — узнаем только 24 июня. Шоу стартует ровно в 22:00 субботы, и увидеть его смогут не только счастливые обладатели пригласительных — выпускники школ, но и зрители по всей стране благодаря прямой трансляции Пятого канала.