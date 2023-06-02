Сценные вещи: появились первые подробности об «Алых парусах – 2023»

Огромная сцена шириной 70 м, театральные трансформации и необычный летающий объект — это и многое другое ждет зрителей «Алых парусов-2023». Подготовка к концерту на Дворцовой площади — в самом разгаре. Художники, инженеры, мастера по производству декораций работают не покладая рук и признаются: этот проект — один из самых сложных и амбициозных по количеству оригинальных идей и общему масштабу. «Известия» побеседовали со специалистами и узнали первые подробности о предстоящем главном празднике выпускников.

«Сценический комплекс — уникален»

«Алые паруса – 2023» пройдут 24 июня в традиционных местах: на Дворцовой площади, где состоится концерт звезд российской эстрады, и в акватории Невы — там выпускники увидят водно-пиротехническое шоу и проход брига «Россия». Но несмотря на сохранение общего «каркаса» праздника, режиссерская концепция каждый раз новая. В этом году зрителей будут удивлять необычными трансформациями сценического пространства. В основу решения художников-постановщиков положен принцип классического театра. Сцена будет включать в себя несколько площадок, у каждой из которых — свои сменяемые декорации.

В эти дни над декорациями и инженерными решениями сцены вовсю кипит работа. На огромной территории фабрики декораций — и кабинеты творческих специалистов, разрабатывающих за компьютерами детальные эскизы всех элементов, и просторный производственный цех, в котором есть всё необходимое, чтобы воплотить в жизнь самые смелые задумки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Художник компании «Фабрика Арт» Николай Орлов продемонстрировал «Известиям» виртуальную 3D-модель будущей конструкции на Дворцовой площади и признал, что в этом году проект технически очень сложный.

— Здесь будет много движения, много номеров, и всё должно быть хорошо синхронизировано. Весь сценический комплекс — уникален. Каждый раз нам хочется придумать что-то новое. В данном случае мы используем машинерию и смену различных мест действия прямо на глазах зрителя. И, конечно, ждем возгласа удивления многотысячной толпы, — поделился специалист.

Публика увидит несколько локаций, каждая из которых будет дополнительно трансформироваться в зависимости от идеи того или иного номера. Но все эпизоды объединит общая идея. Какая — пока секрет.

Многоуровневые подъемники и сложная геометрия

В чем зрители могут быть уверены, так это в размахе зрелища. Достаточно взглянуть на габаритные параметры: ширина сцены— 70 м, высота верхней точки — 24 м. И всё это пространство буквально нашпиговано новейшим оборудованием. «У нас будет очень много света, видео, динамики, пиротехнических эффектов и воздушных номеров» — обещает Николай Орлов. Эффектная визуализация на его компьютере убеждает: это не просто слова. Декорации выглядят действительно технологично и масштабно. Так, площадь мультимедийных поверхностей превысит 1 тыс. кв. м!

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Технический директор концертной части праздника Алексей Булгаков отмечает: «Алые паруса» — это всегда вызов для команды.

— За основу мы берем лучшие передовые технологии концертной индустрии, применяем различные стандартные конструкции из сценических ферм, сборных лесов, при этом используем их нестандартно, не строим привычные башни и подиумы, — подчеркивает Алексей Булгаков.

Одну из площадок оснастят подвижными механизмами многоуровневых подъемников. А в целом сценический комплекс спроектирован с использованием сложной геометрии таким образом, что с различных точек Дворцовой площади он будет выглядеть по-разному.

Граффити и баскетбол

Ожидает зрителей и совершенно нестандартный реквизит.

— Воздушные гимнасты будут играть в баскетбол и видеоигры, — приоткрыл завесу тайны менеджер инженерно-технического отдела Ильдар Ишниязов.

По словам специалиста, зрители увидят пятиметровые джойстики, изготовленные из пенопласта со стекловолокном (одной из тем концерта станет киберспорт), огромное баскетбольное кольцо и даже необычный летающий объект, декорированный художником-граффитистом.

Но как фантазии художников воплощаются в реальность? Сразу ли виртуальные макеты попадают в производство? Как выясняется, не всегда. Если декорация сложная, то сначала она будет напечатана в миниатюре с помощью 3D-принтера (таких устройств в комнате инженеров сразу несколько) и только затем повторена в реальных габаритах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ну а когда миниатюрная модель уже есть, задание можно отправлять в цех. Он расположен в том же здании — достаточно спуститься по лестнице. И когда входишь в это пространство, поражает высота потолков: десятки метров! Сразу понятно: здесь можно реализовать самые масштабные замыслы.

Общий коридор соединяет различные отсеки — в одном сотрудники в защитных костюмах окрашивают детали с помощью специальных пульверизаторов, в другом — работают огромные фрезерные станки. Причем, людей рядом с ними нет вообще, всё автоматизировано: сложнейшие узоры на деревянных панелях роботизированные конструкции вытачивают самостоятельно.

Производство запустят уже на днях, после чего готовые компоненты будут отправлены в Санкт-Петербург, где начнется их монтаж. В первую очередь на Дворцовой площади будет установлен скелет из тяжелых сценических конструкций. На втором этапе специалисты начнут наполнять этот каркас светодиодными экранами, декорациями, различными механизмами, световым и звуковым оборудованием. А после 20 июня пройдут репетиции с использование видеографики и различных спецэффектов.