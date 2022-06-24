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Ветер перемен: «Алые паруса» впервые посетят дети из Мариуполя

Секретный маршрут брига «Россия» и феерическое водно-пиротехническое шоу ждут всех выпускников и телезрителей уже сегодня
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Три хедлайнера вместо одного, 700 красочных элементов на улицах города и более 65 тыс. приглашенных школьников, в том числе 400 — из других регионов, включая Мариуполь. Такова статистика праздника выпускников «Алые паруса – 2022». Но за впечатляющими цифрами — напряженная подготовка и множество новшеств, которые мы сможем оценить совсем скоро: прямая трансляция на Пятом канале и в соцсетях начнется сегодня в 22:00.

Три акта

Шоу стартует на Дворцовой площади. Выпускники начнут собираться заранее, и в течение полутора часов до официальной части их будут развлекать молодые исполнители и коллективы, отобранные на кастинге, а с наступлением темноты на сцену выйдут уже всем известные звезды эстрады. Таков традиционный сценарий концерта «Алых парусов», однако в этом году он дополнен интересной особенностью. Музыкальная программа будет разделена на три акта, каждый из которых будет завершать хедлайнер.

Имена двух из них уже известны: это группа The Hatters и Полина Гагарина, ранее выступавшая на «Алых парусах». Третье имя держится в секрете — и сам этот факт тоже можно считать нововведением, поскольку прежде список участников не был сюрпризом. Тем интереснее узнать, кого же организаторы пригласили поздравить выпускников! Добавим, что нет информации и о ведущих — и это еще одна интрига вечера.

Но даже если судить по озвученным именам артистов, получается впечатляющий набор: помимо перечисленных звезд это MIA BOYKA, Ханна и Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Коста Лакоста, дуэт Galibri & Mavik. Организаторы праздника верны своему принципу приглашать тех исполнителей, чьи песни сегодня наиболее актуальны в подростковой среде, ведь именно для тинейджеров всё это в первую очередь и делается.

Ветер перемен
паруса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Всем им предстоит выйти на высокотехнологичную сцену, возведенную на площади.

— Она стоит необычно, и у нее нестандартная геометрия. И даже когда приходишь, не сразу понимаешь, где же центр, где будут выступать наши артисты. И у этой сцены есть два планшета, — поделилась Лидия Бутузова, продюсер концерта на Дворцовой площади проекта «Алые паруса».

На всех парусах: «Алые паруса» проложат новый маршрут по Неве
Как проходит подготовка главного праздника выпускников

Вдобавок сцена оснащена огромными зеркалами, а экраны направлены сразу в две стороны площади, так что видно будет всем — ребятам не придется толпиться на каком-то одном небольшом участке. А чтобы избежать столпотворения и на входе, организаторы предусмотрели сразу шесть пропускных пунктов для попадания на Дворцовую. Сообщается, что их суммарная емкость увеличится в 10 раз. Ну и уже на Невском школьники почувствуют атмосферу праздника: на всем пути следования к эпицентру торжества размещено почти 700 красочных элементов: флагов в виде парусов, растяжек через весь проспект с символикой брига «Россия».

Выпускники из Петербурга и Донбасса

В общей сложности шоу вживую смогут увидеть свыше 65 тыс. выпускников. Будут среди них и дети из Донбасса, а также те, кто заканчивал школу в ковидном 2020-м. «Алые паруса» тогда прошли только в формате трансляции, теперь же решено было подарить ребятам возможность побывать на празднике лично.

И без сомнений, их ждут незабываемые впечатления. Но и зрителям у экранов по всей стране скучать не придется. Кульминационная часть шоу — водно-пиротехническая — в этом году будет полна сюрпризов. Во-первых, маршрут движения парусника впервые изменится. Раньше он шел со стороны Троицкого моста и разворачивался перед Дворцовым, теперь же бриг «Россия» проследует в противоположном направлении. Но детали не разглашаются — пусть это будет неожиданностью!

Но что можно сказать наверняка, так это то, что главный мост города будет задействован по-новому.

Ветер перемен
паруса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Основное отличие этого года — это активное задействование Дворцового моста, он никогда нами в таком качестве не использовался, там действительно будет основной акцент. Пиротехническая часть не менее сложна и насыщенна, чем обычно, и, как правило, использует новейшие достижения в этой сфере, — рассказал исполнительный директор АО «Телерадиокомпания «Петербург» Андрей Олейник.

Уже за несколько дней до шоу горожане и туристы могли обратить внимание на множество осветительных приборов, которые появились на мосту, и можно не сомневаться, что в ключевой момент они создадут настоящую световую феерию. Вкупе с фейерверками это сулит незабываемое зрелище. Но не стоит забывать, что во всех деталях и с максимально выгодных ракурсов представление можно будет увидеть только в трансляции, ведь во время работы пиротехники и прохода парусника там будут демонстрироваться музыкальные номера, исполняемые на различных локациях в акватории Невы. «Известия» рассказывали об их подготовке.

Свобода, дружба, любовь

Основная тема театрализованных номеров водного шоу — вечные ценности: свобода, дружба, любовь, время и труд. Найдет свое творческое отражение в программе праздника и деятельность Петра Великого (в этом году страна отмечает 350-летие со дня его рождения).

Ветер перемен
паруса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В каждой сценке будут участвовать талантливые артисты-подростки со всей страны, а основой музыкального материала станут старые песни в совершенно новых аранжировках. И это как нельзя лучше покажет связь времен и поколений.

Ну а после прохода парусника и окончания салюта выпускники смогут продолжить празднование на Дворцовой площади, сцену на которой снова займут молодые исполнители и группы. Первые шаги во взрослую жизнь ребята сделают вместе со своими ровесниками.

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