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На всех парусах: «Алые паруса» проложат новый маршрут по Неве

Как проходит подготовка главного праздника выпускников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Подготовка к главному празднику выпускников — в самом разгаре! «Алые паруса – 2022» стартуют уже 24 июня, и хотя организаторы многое держат в секрете, некоторые подробности всё же стали известны. Кроме того, впечатляет и сам масштаб подготовки: последние дни прогоны разных эпизодов программы идут практически нон-стоп, в работе задействованы лучшие профессионалы и молодые таланты со всей страны, а в знаковых местах вокруг акватории Невы уже смонтированы специальные высокотехнологичные сцены. «Известия» погрузились в репетиционный процесс и узнали, чем именно команда «Алых парусов» порадует школьников и зрителей со всей страны в этом году.

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Ставка на молодых

Пляж у Петропавловской крепости. У самой воды выстроена необычная сцена, на которой вращаются огромные шестеренки и красиво светятся римские цифры циферблата часов. Здесь развернется номер «Время». Именно на этот технологичный помост, с которого открывается роскошный вид на Зимний дворец и набережные, предстоит подняться совсем молодой участнице «Алых парусов – 2022» — Анастасии Ивановой. Сейчас ей 12, но для нее это уже не дебют на празднике выпускников: три года назад она в костюме космонавта исполняла песню «Трава у дома», а теперь споет еще один всеми любимый хит в совершенно новой версии. Вокал артистки, и раньше поражавший силой, повзрослел, окреп и в то же время сохранил обаяние юности. Во время репетиции девочка ведет себя как настоящий профессионал, снова и снова отрабатывая все движения и прислушиваясь к каждому совету режиссера водно-пиротехнического шоу Михаила Колпахчиева.

— В этом году мы привлекли к участию в «Алых парусах» множество талантливых молодых ребят со всей страны, и они, конечно, внесли свою энергетику в мероприятие, — рассказал «Известиям» Михаил Колпахчиев.

На всех парусах
сцена
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, подчеркивает режиссер, привычные локации зрители трансляции смогут увидеть по-новому, в новых ракурсах.

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— В этом году мы снова будем пытаться удивлять зрителей. Ожидаются вау-эффекты. У нас есть системное нововведение: благодаря тому что парусник будет двигаться по новой траектории — через Дворцовый мост, — это позволит создать совершенно новые визуальные эффекты, — вносит интригу Михаил Колпахчиев.

Старые песни — по-новому

Сразу две различные декорации воздвигнуты на стрелке Васильевского острова. С них открывается не менее впечатляющий вид на акваторию, а среди артистов — опять-таки совсем молодые ребята.

Хореограф-постановщик Борис Шипулин отмечает: такова была идея.

— Почти все певцы и танцоры, которые выступают в шоу в акватории, — подростки. Это, с одной стороны, усложнило мою задачу, поскольку у них меньше опыта, чем, например, было у участников в прошлом году. Но, с другой стороны, та энергия и задор, которые есть у ребят, помогают им выкладываться на все сто. Они сами очень ждут «Алых парусов», очень рады своему участию и хотят выступать. Мне кажется, им до сих пор не верится, что всё это происходит, — поделился с газетой Борис Шипулин.

Не менее интересна и концепция музыкальной части шоу. С определенной долей условности ее можно назвать «современное ретро». Или — новый взгляд на старое.

На всех парусах
паруса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Все мелодии, которые будут звучать во время водно-пиротехнического шоу, так или иначе будут известны широкой публике. Это и музыка из советского кино, и старые песни, и уже более новый репертуар, но всё — в совершенно неожиданных аранжировках и прочтениях, — поделился композитор «Алых парусов – 2022» Игорь Заливалов.

Запланированы и сюрпризы для меломанов. Зрители трансляции увидят и услышат редкий и очень красивый национальный инструмент. Какой именно — пока секрет. А вот о чем можно говорить без страха сделать спойлер, так это об оркестре. В него отобраны молодые музыканты из лучших петербургских коллективов, а выйти им предстоит на необычную сцену.

— В этот раз у нас удивительная сцена для оркестра: она оснащена подъемным механизмом, вращается в разные стороны, делится на сегменты, — не скрывает радости Игорь Заливалов.

Собрать будущее из конструктора

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Впрочем, самая масштабная сцена, конечно, возведена на Дворцовой площади — для концертной части программы, предшествующей водно-пиротехническому шоу.

По сложившейся традиции праздник стартует именно там. В 20:30 публику начнут разогревать молодые исполнители, выбранные на кастинге из множества претендентов, а в 10 вечера музыкальный марафон продолжат звезды российской эстрады. В их числе — Ваня Дмитриенко, Коста Лакоста, Ханна, Люся Чеботина. Хедлайнерами станут The Hatters, Полина Гагарина и — еще один артист, имя которого будет сохранено в секрете до последнего.

Всем им предстоит выйти на совершенно необычную сцену, которая уже притягивает взоры многочисленных туристов и горожан. Поначалу даже непонятно, где у этой сцены задник, а где — планшет: массивное футуристическое сооружение, своими геометрическими формами напоминающее работы художников русского авангарда, поражает воображение.

На всех парусах
паруса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Художник Александр Кудрявцев уже несколько лет разрабатывает оригинальные конструкции площадок для нашего мероприятия и каждый раз представляет уникальные объекты. Концепция сцены «Алых парусов – 2022» — большой конструктор, из которого выпускники будут создавать свое прекрасное будущее, — рассказал исполнительный директор АО «Телерадиокомпания «Петербург» Андрей Олейник.

А по словам арт-директора видеоконтента Антона Сакары, сцена еще и высокотехнологичная. В частности, она позволяет широко использовать 3D и видеомэппинг для создания эффекта оптических иллюзий.

Какие иллюзии приготовили организаторы шоу и звезды эстрады для отправляющихся в реальный взрослый мир российских выпускников — узнаем совсем скоро!

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