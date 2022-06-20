Высокий бал: сколько стоит собрать выпускника на торжество

Российские школьницы в июне этого года тратят на выпускные наряды и аксессуары к ним в среднем 10 тыс. рублей , следует из данных маркетплейсов, с которыми ознакомились «Известия». Стилисты советуют им присмотреться не только к платьям, но и к трендовым брючным костюмам. Для юношей образ обходится в 7–9 тыс. рублей, подсчитали онлайн-торговцы. Это сопоставимо с ценами прошлого года. Помимо нарядов родителям предстоит раскошелиться и на аренду площадки для торжества и атрибуты для празднования — в среднем еще порядка 30 тыс. рублей, оценили в Национальном родительском комитете. Там отметили, что в столице остаются популярными выпускные за городом, а в регионах чаще выбирают для этого кафе и рестораны.

На любой кошелек

Перед школьными выпускными в июне на маркетплейсах ежегодно растет спрос на вечерние наряды, обувь и аксессуары. Штучные продажи таких платьев за май и начало июня выросли почти в пять раз к аналогичному периоду 2021 года , сообщили «Известиям» в пресс-службе Ozon . Среди вечерних платьев самые популярные модели — велюровое мини-платье черного цвета с перчатками, черное классическое платье миди и приталенное белое с пышной юбкой . В этом году количество продавцов вечерних платьев на Ozon выросло по сравнению с прошлым годом в три раза, рассказал представитель маркетплейса.

Согласно данным продаж на Wildberries, в первой половине июня наиболее востребованными у российских выпускниц были вечерние платья стоимостью около 4–6 тыс. рублей . В среднем же, по данным маркетплейса, этим летом россиянки тратят на покупку платья около 2–3 тыс.

Высокий бал3 Фото: Global Look Press/City News Moskv

— Самое дорогое вечернее платье от российского дизайнера, вручную расшитое кристаллами и бисером, можно приобрести за 113 тыс., а самое бюджетное — черное платье из кружева — за 500 рублей, — сообщили «Известиям» в пресс-службе онлайн-ритейлера.

Пользуется популярностью среди выпускниц и альтернативный вариант образа на вечер — брючный костюм . По данным Ozon, спрос на такие комплекты в мае — начале июня 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом год назад в пять раз. Наибольшим спросом среди выпускниц по всей стране сейчас пользуется классический белый костюм с брюками, отметили в пресс-службе маркетплейса.

В дополнение к праздничному образу россиянки заказывают босоножки и клатчи . Самые популярные модели босоножек покупают по цене около 2–3 тыс. рублей, а клатчи — примерно за 2 тыс. При этом штучные продажи балеток на Ozon увеличились в этом году на 38%, а туфель на каблуке — на 131% . Чаще всего девушки предпочитают бежевую обувь на невысоком каблуке.

— Выпускницы также дополняют свой образ различными аксессуарами. В мае — начале июня 2022 штучные продажи аксессуаров для волос выросли в три раза, бижутерии, браслетов и сумок — почти в четыре, если сравнивать с прошлым годом, — подсчитали в пресс-службе маркетплейса.

Молодые люди в этом году зачастую тратят на выпускной наряд даже больше денег, чем девушки , рассказали в Wildberries.

— Стоимость наиболее востребованных моделей мужских костюмов — около 7–9 тыс . Самый дорогостоящий костюм-тройку можно приобрести за 80 тыс., а наиболее бюджетный облегченный костюм из брюк и пиджака серого цвета — за 2,5 тыс., — пояснили в компании.

Средняя цена мужского костюма на маркетплейсе составляет 4–5 тыс., добавили там. Рубашки заказывают по цене около 1–1,5 тыс., а на галстуки и бабочки тратят около 500 рублей.

Высокий бал2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В маркетплейсах не предоставили данных о ценах на мужские туфли и динамике их продаж. Для условных расчетов сделаем допущение, что обувь, которой можно дополнить наряд, в гардеробе молодых людей уже есть и приобретать ее специально не требуется.

Таким образом, в среднем на образ выпускницы потребуется около 10 тыс., а вот парня можно подготовить к торжественному вечеру и за 7–9 тыс.

Что касается остальных затрат, в прошлом году стоимость школьного выпускного вечера на человека в среднем по России составила около 10 тыc. рублей, подсчитывали аналитики «СберУслуг» и «Сбермаркета». По их оценке, собрать дочь стоило 10 196 рублей, а сына — 9396 рублей.

Костюмы всем

Тем из выпускниц, кто еще не определился с образом , стилист бренда Ksenia Knyazeva Мария Свердликова посоветовала руководствоваться правилом одного акцента в образе.

— Пусть это будет, например, пышная юбка в пол, но однотонное платье без всяких декоративных элементов, рюшей, блесток, вышивки . Или, наоборот, пусть будут блестки на платье лаконичного, минималистичного дизайна, без пышной юбки и шлейфа, — пояснила она.

В целом сейчас господствует тренд на минимализм и лаконичность , поэтому стоит обращать внимание именно на такие наряды, сказала эксперт. Например, отличной альтернативой платью принцессы станет платье-комбинация.

Высокий бал Фото: Global Look Press/City News Moskva

— Во-первых, это базовый, универсальный фасон вне времени, во-вторых — он впишется в гардероб и после выпускного, его легко стилизовать даже для повседневной носки . Главное, чтобы это была комбинация длины миди, без рюшей, без лишних декоративных элементов, однотонная, из плотной ткани. Можно дополнить жакетом, — отметила стилист.

Кроме того, выпускницы могут выбрать вместо платья брючный костюм в актуальном цвете — лавандовом, изумрудном, лимонном или даже ярко-оранжевом.

— В сочетании с каблуками, клатчем, яркими украшениями это будет очень эффектный образ, который, кстати, можно использовать и после выпускного. Можно выбрать комбинезон из атласной ткани , тоже будет очень эффектно. Еще одна актуальная формула — это брюки и топ. Например, брюки-палаццо из плотной фактурной ткани или из атласной, струящейся, интересного цвета, и топ с декоративными элементами. Можно поверх топа добавить жакет или же оставить его центром образа, — заключила Мария Свердликова.

При выборе готового костюма для молодого человека стоит обратить особое внимание на посадку , отметила дизайнер, владелица премиум-ателье Rubleff'ka Таша Рублева. Особенно важно, как пиджак сидит в плечах , потому что перешить эту деталь практически невозможно.

— Я за то, чтобы выбирать более долгоиграющие и классические фасоны, которые юноша еще будет его носить в дальнейшем . При этом не обязательно уходить в формальность, можно подобрать интересную клетку или непарный костюм, когда пиджак и брюки из разных тканей. Тогда у молодого человека появляется больше вариантов комбинации пиджака и брюк, — отметила она.

Среди трендовых расцветок Таша Рублева назвала серую и коричневую гамму, клетку.

— Но если хочется, чтобы костюм был на выход, я бы порекомендовала выбрать бордово-коричневый, сиренево-бордовый сложный оттенок . Такой костюм можно будет надевать на важные мероприятия и в дальнейшем, — заключила она.

Высокий бал Фото: Global Look Press/City News Moskva

Образ выпускника — это не только костюм, но и сорочка, ремень, обувь и галстук, платок в карман пиджака , напомнила дизайнер. Эти позиции также стоит заложить в бюджет.

Роскошь регионов

Школьные выпускные вечера в Москве состоятся 25 июня . Основной площадкой для праздника станет парк Горького. Вчерашних школьников будет ждать дискотека с иммерсивным шоу, интеллектуальная игра, комик-шоу с импровизацией и другое. По традиции кульминацией вечера станет салют. Для выпускников Санкт-Петербурга традиционный праздник «Алые паруса» состоится 24 июня. В регионах выпускные будут проходить вплоть до первых дней июля.

Несмотря на масштабное городское празднование, в столице по-прежнему популярным остается вариант отметить выпускной за городом, который стал более распространенным в пандемию , сказала «Известиям» исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина.

— Например, родители снимают турбазу для одного или нескольких классов. Регионы чаще арендуют заведения общепита : кафе, рестораны. Везде разные требования к внешнему виду и в связи с этим очень разные бюджеты . Зачастую москвичи более демократично относятся и к нарядам, и к самому мероприятию. Бюджеты в некоторых регионах, наоборот, прямо зашкаливают. Иногда там очень серьезные требования, например, наряжаться в цвета учебного заведения, — пояснила она.

Сумма, которую родителям придется потратить на выпускной, складывается из нескольких статей: аренда зала, стоимость банкета, услуги ведущего, диджея и фотографа, плюс, возможно, подарки учебному заведению , указала эксперт.

Высокий бал1 Фото: Global Look Press/City News Moskva

— Несмотря на запреты, некоторые родители стараются положить в конверт и подарить какую-то сумму учителю. Другие, наоборот, считают, что это лишнее, и дарят недорогой, но очень памятный подарок от класса, — добавила Юлия Матюнина.