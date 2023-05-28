Контент истины: чем удивит академия творческих индустрий «Таврида-арт»

Морской фонтан, танцы машин и алые паруса. Мультимедийный цветок, мурал с Чайковским и триколор из лент. В рамках проекта «Таврида-арт» на мысе Меганом 27 мая открылась многопрофильная мастерская молодых деятелей культуры и искусства. «Известия», побывав на открытии, оценили перспективы первого в мире молодежного культурно-просветительского курорта.

27 гектаров культуры

Юго-восточный Крым, бухта Капсель. Это пространство академии «Меганом», или Мега-академии, как ее здесь называют. 27 гектаров освоенной территории. Местность степная, засушливая, заботливо озелененная. Растительность не только высаживали, но и сохраняли краснокнижные раритеты.

В центре территории — эстакада-променад: наверху можно погулять, внизу укрыться от жары в удобных локациях с сидушками и качелями. Жилые корпуса на 350 человек, три здания мастерских, множество студий-лабораторий, типография, киноконцертный зал на 400 мест. Заниматься можно всеми видами искусства и творческим индустриями, в том числе созданием клипов и рекламной продукцией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Есть где производить видеоконтент, проектировать, шить и показывать одежду, создавать музыку. Кстати, фоновая музыка, звучащая в помещениях кластера, — это произведения композиторов- резидентов «Тавриды».

Проект Росмолодежи — академия «Меганом» — был реализован по поручению Владимира Путина.

— На карте Крыма, на карте нашей страны появляется новая точка притяжения, объединения молодых талантов — архитекторов, музыкантов, дизайнеров, представителей других творческих профессий из всех регионов России, — подчеркнул в своем видеообращении президент России . — Под руководством лучших профессионалов вы сделаете еще один шаг, чтобы осуществить свои идеи и мечты.

За последние пять лет благодаря форуму «Таврида» под Судаком, в бухте Капсель, сформировался целый комплекс возможностей для креативной молодежи. Создание круглогодичного образовательного центра выводит это развитие на качественно новый уровень, добавил глава государства.

Украшение территории — разновысотные фонтаны. Морской — отдельная история. Метрах в ста от берега взметаются в ночное небо фигурные струи, расцвеченные всеми цветами радуги. Днем с фонтаном гармонируют алые паруса брига «Херсонес», вошедшего в бухту в честь открытия академии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Произведением искусства стала даже парковка. Водителей встречает настенная живопись с портретами великих деятелей отечественной культуры и науки — от Высоцкого и Циолковского до Чайковского и Менделеева.

На стене пищевого блока запечатлен мурал «Мыс». Выйдя на веранду столовой, можно полюбоваться как морскими видами, так и графическим дизайном обрамляющих здание колонн.

На подходе подводный арт-парк, сообщили организаторы. Первый элемент, шестиметровый Феникс, который раньше стоял на фестивальной площадке, уже опущен в глубины морские.

Как смотреть экспонаты? К тем, что установлены на глубине два-три метра, будут просто нырять. Если глубже — пользоваться аквалангом. Значит ли это, что на пляже появится дайвинг-центр, а в академии резиденты, специализирующиеся на глубоководных скульптурах? Поживем-увидим.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Подай заявку, выполни задание

Организаторы позиционируют академию как концептуально новую образовательную среду. Продолжительность курсов — от пяти дней до нескольких месяцев. Возраст резидентов — от 18 до 35 лет. Их основная задача — фонтанировать идеями и, пройдя курс обучения, оформить их в художественный продукт.

На открытии были представлены ключевые образовательные программы, которые будут запущены уже в этом году. На три из них открыт прием заявок.

Программа директора Театра Вахтангова Кирилла Крока «Директора театров будущего» нацелена на создание «скамейки запасных» нынешних заместителей директоров и директоров.

Основным мероприятием программы Юрия Башмета для дирижеров, артистов оркестра и композиторов станет первый фестиваль классической музыки «Звезды Меганома», намеченный на август.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Программа «Издательское дело» собирает деятелей СМИ для создания с нуля журнала «Таврида.АРТ» , который тоже запустят в августе.

От кандидатов в резиденты академии требуется одно — вовремя подать заявку и выполнить творческие задания . Кому отдать предпочтение, будут решать наставники курса.

— Курсы академии — отличная возможность пройти интенсивное обучение с одновременным погружением как в профессию, так в сопутствующую ей творческую среду, — считает обозреватель «Известий», доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории Светлана Наборщикова. — А станет ли «Меганом» действительной кузницей кадров или просто курортом для наставников и учеников, зависит от многих факторов. И прежде всего от непредвзятого отбора участников и регулярной ротации кураторско-преподавательского состава. Главное сейчас — не превратить это замечательное начинание в творческий междусобойчик с одними и теми же действующими лицами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Растение и сердцебиение

Концертно-театральная программа открытия по задумке организаторов должна была раскрыть главные смыслы проекта, познакомить с историей арт-кластера «Таврида» и заглянуть в его будущее. Почти все задачи были решены.

Квинтет «Легенды Тавриды» Игоря Бутмана, соединившись с резидентами арт-кластера, выдал яркий джаз.

Молодые резиденты от эстрады и рок-музыки преподнесли подарок Игорю Матвиенко, исполнив трибьют группы «Иванушки international». В народном мюзикле к молодежи присоединились группы «Фабрика», «Корни», «Рондо» и Александр Иванов.

Уличный театр «Пластилиновый дождь» показал фантазийный перформанс «Ловцы снов». Строительный кран с кольцом, в котором балансировала гимнастка, разместился на фоне портретного мурала.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Визуальным центром праздника стали интерактивные зоны выставочного зала, где открылась экспозиция «День первый». Посетители концентрировались вокруг мультимедийной инсталляции «Солнечный цветок». Стоит положить руку на специальный экран, как чудо-растение откликнется на твое сердцебиение.

Арт-объекты «Меганома» доступны для любителей искусства. С 2 июня для посещения выставки нужна предварительная регистрация на сайте «Тавриды-арт».

Даешь кино!

В центре территории академии колышется огромный российский флаг, можно сказать рукотворный. К огромной сетке в нужном порядке крепятся белые, синие, красные ленты. День ото дня ленточный флаг становится все пышнее и краше. Каждый желающий может найти свободные ячейки и завязать свой триколор.

В день открытия это сделал Сергей Кириенко. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ прогулялся по территории, пройдя маршрутами, которыми будут ходить слушатели.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— С запуском академии «Меганом» мы завершаем программу создания трех круглогодичных образовательных центров на базе летних форумных площадок , — рассказал он. — Это целая система выявления и поддержки талантливой молодежи в стране.

Весомый вклад в систему должен внести контент-центр — комплекс помещений и инфраструктуры для организации полного цикла кинопроизводства. Старт строительству дала символическая церемония с участием Сергея Кириенко, руководителя «Тавриды-арт» Сергея Першина и самих строителей.

На еще пустой площадке экскаватор, трактор и манипулятор исполнили завораживающий танец машин, а в финале о ковш экскаватора, как о штатив камеры, была разбита тарелка — на удачу.