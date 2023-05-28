Контент истины: чем удивит академия творческих индустрий «Таврида-арт»
Морской фонтан, танцы машин и алые паруса. Мультимедийный цветок, мурал с Чайковским и триколор из лент. В рамках проекта «Таврида-арт» на мысе Меганом 27 мая открылась многопрофильная мастерская молодых деятелей культуры и искусства. «Известия», побывав на открытии, оценили перспективы первого в мире молодежного культурно-просветительского курорта.
27 гектаров культуры
Юго-восточный Крым, бухта Капсель. Это пространство академии «Меганом», или Мега-академии, как ее здесь называют. 27 гектаров освоенной территории. Местность степная, засушливая, заботливо озелененная. Растительность не только высаживали, но и сохраняли краснокнижные раритеты.
В центре территории — эстакада-променад: наверху можно погулять, внизу укрыться от жары в удобных локациях с сидушками и качелями. Жилые корпуса на 350 человек, три здания мастерских, множество студий-лабораторий, типография, киноконцертный зал на 400 мест. Заниматься можно всеми видами искусства и творческим индустриями, в том числе созданием клипов и рекламной продукцией.
Есть где производить видеоконтент, проектировать, шить и показывать одежду, создавать музыку. Кстати, фоновая музыка, звучащая в помещениях кластера, — это произведения композиторов- резидентов «Тавриды».
Проект Росмолодежи — академия «Меганом» — был реализован по поручению Владимира Путина.
— На карте Крыма, на карте нашей страны появляется новая точка притяжения, объединения молодых талантов — архитекторов, музыкантов, дизайнеров, представителей других творческих профессий из всех регионов России, — подчеркнул в своем видеообращении президент России. — Под руководством лучших профессионалов вы сделаете еще один шаг, чтобы осуществить свои идеи и мечты.
За последние пять лет благодаря форуму «Таврида» под Судаком, в бухте Капсель, сформировался целый комплекс возможностей для креативной молодежи. Создание круглогодичного образовательного центра выводит это развитие на качественно новый уровень, добавил глава государства.
Украшение территории — разновысотные фонтаны. Морской — отдельная история. Метрах в ста от берега взметаются в ночное небо фигурные струи, расцвеченные всеми цветами радуги. Днем с фонтаном гармонируют алые паруса брига «Херсонес», вошедшего в бухту в честь открытия академии.
Произведением искусства стала даже парковка. Водителей встречает настенная живопись с портретами великих деятелей отечественной культуры и науки — от Высоцкого и Циолковского до Чайковского и Менделеева.
На стене пищевого блока запечатлен мурал «Мыс». Выйдя на веранду столовой, можно полюбоваться как морскими видами, так и графическим дизайном обрамляющих здание колонн.
На подходе подводный арт-парк, сообщили организаторы. Первый элемент, шестиметровый Феникс, который раньше стоял на фестивальной площадке, уже опущен в глубины морские.
Как смотреть экспонаты? К тем, что установлены на глубине два-три метра, будут просто нырять. Если глубже — пользоваться аквалангом. Значит ли это, что на пляже появится дайвинг-центр, а в академии резиденты, специализирующиеся на глубоководных скульптурах? Поживем-увидим.
Подай заявку, выполни задание
Организаторы позиционируют академию как концептуально новую образовательную среду. Продолжительность курсов — от пяти дней до нескольких месяцев. Возраст резидентов — от 18 до 35 лет. Их основная задача — фонтанировать идеями и, пройдя курс обучения, оформить их в художественный продукт.
На открытии были представлены ключевые образовательные программы, которые будут запущены уже в этом году. На три из них открыт прием заявок.
Программа директора Театра Вахтангова Кирилла Крока «Директора театров будущего» нацелена на создание «скамейки запасных» нынешних заместителей директоров и директоров.
Основным мероприятием программы Юрия Башмета для дирижеров, артистов оркестра и композиторов станет первый фестиваль классической музыки «Звезды Меганома», намеченный на август.
Программа «Издательское дело» собирает деятелей СМИ для создания с нуля журнала «Таврида.АРТ», который тоже запустят в августе.
От кандидатов в резиденты академии требуется одно — вовремя подать заявку и выполнить творческие задания. Кому отдать предпочтение, будут решать наставники курса.
— Курсы академии — отличная возможность пройти интенсивное обучение с одновременным погружением как в профессию, так в сопутствующую ей творческую среду, — считает обозреватель «Известий», доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории Светлана Наборщикова. — А станет ли «Меганом» действительной кузницей кадров или просто курортом для наставников и учеников, зависит от многих факторов. И прежде всего от непредвзятого отбора участников и регулярной ротации кураторско-преподавательского состава. Главное сейчас — не превратить это замечательное начинание в творческий междусобойчик с одними и теми же действующими лицами.
Растение и сердцебиение
Концертно-театральная программа открытия по задумке организаторов должна была раскрыть главные смыслы проекта, познакомить с историей арт-кластера «Таврида» и заглянуть в его будущее. Почти все задачи были решены.
Квинтет «Легенды Тавриды» Игоря Бутмана, соединившись с резидентами арт-кластера, выдал яркий джаз.
Молодые резиденты от эстрады и рок-музыки преподнесли подарок Игорю Матвиенко, исполнив трибьют группы «Иванушки international». В народном мюзикле к молодежи присоединились группы «Фабрика», «Корни», «Рондо» и Александр Иванов.
Уличный театр «Пластилиновый дождь» показал фантазийный перформанс «Ловцы снов». Строительный кран с кольцом, в котором балансировала гимнастка, разместился на фоне портретного мурала.
Визуальным центром праздника стали интерактивные зоны выставочного зала, где открылась экспозиция «День первый». Посетители концентрировались вокруг мультимедийной инсталляции «Солнечный цветок». Стоит положить руку на специальный экран, как чудо-растение откликнется на твое сердцебиение.
Арт-объекты «Меганома» доступны для любителей искусства. С 2 июня для посещения выставки нужна предварительная регистрация на сайте «Тавриды-арт».
Даешь кино!
В центре территории академии колышется огромный российский флаг, можно сказать рукотворный. К огромной сетке в нужном порядке крепятся белые, синие, красные ленты. День ото дня ленточный флаг становится все пышнее и краше. Каждый желающий может найти свободные ячейки и завязать свой триколор.
В день открытия это сделал Сергей Кириенко. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ прогулялся по территории, пройдя маршрутами, которыми будут ходить слушатели.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
— С запуском академии «Меганом» мы завершаем программу создания трех круглогодичных образовательных центров на базе летних форумных площадок, — рассказал он. — Это целая система выявления и поддержки талантливой молодежи в стране.
Весомый вклад в систему должен внести контент-центр — комплекс помещений и инфраструктуры для организации полного цикла кинопроизводства. Старт строительству дала символическая церемония с участием Сергея Кириенко, руководителя «Тавриды-арт» Сергея Першина и самих строителей.
На еще пустой площадке экскаватор, трактор и манипулятор исполнили завораживающий танец машин, а в финале о ковш экскаватора, как о штатив камеры, была разбита тарелка — на удачу.