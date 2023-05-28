Мегасозвездие: русские в Венеции, «Иванушки» в Крыму, Пушкин в Литфонде
Российское современное искусство в 2024 году будет представлено в Венеции двумя проектами. В Крыму открылась Академия творческих индустрий «Меганом», еще один проект арт-кластера «Таврида». Ушла из жизни американская певица Тина Тернер, которую называли королевой рок-н-ролла. Новый театр представил премьеру спектакля «Государев венец» — о семье последнего русского императора Николая II. Литфонд выставил на торги комплект альманаха «Полярная звезда» за 1823–1825 годы — в этом сборнике регулярно печатался Александр Пушкин.
Легенды Тавриды
В Крыму открылась Академия творческих индустрий «Меганом», еще один проект арт-кластера «Таврида».
Торжественная церемония собрала на площадке сотни участников со всей России, а также гостей-крымчан. Были представлены образовательные программы, в том числе разработанные специально для участников СВО.
Гости смогли посетить интерактивные экскурсии, квесты и квизы, лекции, мастер-классы, выступления звезд российской сцены, в том числе трибьют группы «Иванушки International», посвященный легенде «Тавриды» Игорю Матвиенко.
Также гости академии посетили первую в Крыму мультимедийную экспозицию «День первый», в основу которой вошли работы молодых современных художников.
Как подчеркнули в пресс-службе проекта, академия креативных индустрий станет составляющей молодежного туристско-просветительского кластера в Крыму, создание которого по поручению президента России Владимира Путина стало одной из стратегических задач общественного развития.
Дверь как диалог
Российское современное искусство в 2024 году будет представлено в Венеции двумя проектами. Об этом рассказал «Известиям» руководитель международного культурного центра CREA (Джудекка, Венеция), искусствовед Пьер Паоло Шельси.
— Первый пройдет в сотрудничестве с организацией Shape Arts из Лондона, которая занимается поддержкой художников, имеющих те или иные особенности развития или физических возможностей. Второй — совместно с Центром изучения российского искусства при институте Ка’ Фоскари в Венеции покажем работы ряда российских художников, — пояснил он «Известиям».
Уже сейчас в центре можно увидеть инсталляцию российско-грузинской художницы Лидии Руссковойу-Хасая. Арт-объект высотой 3 м представляет собой белую светящуюся дверь, которая символизирует портал в безграничный диалог между творцами всех стран, культур и народов.
Тина и лава
Ушла из жизни американская певица Тина Тернер, которую называли королевой рок-н-ролла. Последние годы она проживала в Швейцарии.
По словам оперной певицы Любови Казарновской, с точки зрения экспрессивности и эмоциональности подачи обладательница восьми премий «Грэмми» была «госпожой 400 тыс. вольт».
Настоящее имя певицы — Анна Мэй Буллок, она родилась 26 ноября 1939 года в Натбуше, штат Теннесси, в семье батраков
Для Бейонсе, как и для других звезд современного соула и ритм-н-блюза, Тина Тернер была недосягаемым образцом для подражания
В 1996 году Тина Тернер дала аншлаговый концерт в Кремлевском дворце съездов
— Говорили, что это человек-землетрясение. Когда она на сцене, все вулканы начинают вибрировать и извергать эту лаву восторга, почитания, лаву сверхэмоционального проживания каждой ноты, каждого движения на сцене, — поделилась Любовь Казарновская с «Известиями».
За свой творческий путь Тина Тернер исполнила и записала десятки композиций, в том числе такие хиты, как The Best, What's Love Got to Do With, Private Dancer.
Разговор с осмыслением
Новый театр представил премьеру спектакля «Государев венец» — о семье последнего русского императора Николая II. Авторы — драматург Лариса Бравицкая и протоиерей Артемий Владимиров обратились к документальному материалу и поэтическим текстам. Роль императора исполнил режиссер-постановщик спектакля Валентин Климентьев.
— Вот уже более 100 лет в России не существует монархии. Но мы так и не ответили на важнейшие вопросы, касающиеся трагического этапа нашей истории, которому посвящен наш спектакль. Мы не имеем единого взгляда на монархическую форму правления, на роль личности Николая II. А пока нет согласия, пока не достигнут консенсус, непонятно, как решать вопросы, которые жизнь поднимает сегодня, — заметил народный артист.
По мнению режиссеров, спектакль не резюме, не формула. Это приглашение к разговору, к осмыслению, без которого сложно выбрать путь, по которому мы должны двигаться дальше.
Пушкинская звезда
Литфонд выставил на торги комплект альманаха «Полярная звезда» за 1823–1825 годы — в этом сборнике, издававшемся будущими декабристами К.Ф. Рылеевым и А.А. Бестужевым-Марлинским, регулярно печатался Александр Пушкин. Так, в выпуске за 1823-й впервые появились стихотворения «Овидию», «Гречанке», «Элегия», «Мечта воина», год спустя — «К друзьям», «Нереида», «В альбом малютке», «К Морфею», «Редеет облаков летучая гряда...» и еще ряд небольших вещей. И в 1825-м — отрывки из поэм «Цыгане» и «Братья разбойники», а также «Послание к А.». И хотя в альманахе встречались опечатки, на что жаловался сам Пушкин, он сотрудничал с «Полярной звездой» вплоть до ее запрета после восстания декабристов.
— Для пушкинистики и русской литературы в целом значение этого издания — огромное. Отсюда и немалая цена: от 1,5 млн рублей, хотя для прижизненных публикаций Пушкина это совсем не так уж и много, — прокомментировал событие обозреватель «Известий», кандидат искусствоведения Сергей Уваров.