Мегасозвездие: русские в Венеции, «Иванушки» в Крыму, Пушкин в Литфонде

Российское современное искусство в 2024 году будет представлено в Венеции двумя проектами. В Крыму открылась Академия творческих индустрий «Меганом», еще один проект арт-кластера «Таврида». Ушла из жизни американская певица Тина Тернер , которую называли королевой рок-н-ролла. Новый театр представил премьеру спектакля «Государев венец» — о семье последнего русского императора Николая II. Литфонд выставил на торги комплект альманаха «Полярная звезда» за 1823–1825 годы — в этом сборнике регулярно печатался Александр Пушкин.

Легенды Тавриды

В Крыму открылась Академия творческих индустрий «Меганом», еще один проект арт-кластера «Таврида».

Торжественная церемония собрала на площадке сотни участников со всей России, а также гостей-крымчан. Были представлены образовательные программы, в том числе разработанные специально для участников СВО.

Гости смогли посетить интерактивные экскурсии, квесты и квизы, лекции, мастер-классы, выступления звезд российской сцены, в том числе трибьют группы «Иванушки International» , посвященный легенде «Тавриды» Игорю Матвиенко.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Также гости академии посетили первую в Крыму мультимедийную экспозицию «День первый» , в основу которой вошли работы молодых современных художников.

Как подчеркнули в пресс-службе проекта, академия креативных индустрий станет составляющей молодежного туристско-просветительского кластера в Крыму , создание которого по поручению президента России Владимира Путина стало одной из стратегических задач общественного развития.

Дверь как диалог

Российское современное искусство в 2024 году будет представлено в Венеции двумя проектами . Об этом рассказал «Известиям» руководитель международного культурного центра CREA (Джудекка, Венеция), искусствовед Пьер Паоло Шельси.

Фото: личная страница Лидии Руссковой-Хасая

— Первый пройдет в сотрудничестве с организацией Shape Arts из Лондона , которая занимается поддержкой художников, имеющих те или иные особенности развития или физических возможностей. Второй — совместно с Центром изучения российского искусства при институте Ка’ Фоскари в Венеции покажем работы ряда российских художников , — пояснил он «Известиям».

Уже сейчас в центре можно увидеть инсталляцию российско-грузинской художницы Лидии Руссковойу-Хасая. Арт-объект высотой 3 м представляет собой белую светящуюся дверь, которая символизирует портал в безграничный диалог между творцами всех стран, культур и народов .

Тина и лава

Ушла из жизни американская певица Тина Тернер, которую называли королевой рок-н-ролла . Последние годы она проживала в Швейцарии.

По словам оперной певицы Любови Казарновской, с точки зрения экспрессивности и эмоциональности подачи обладательница восьми премий «Грэмми» была «госпожой 400 тыс. вольт» .

В Швейцарии в возрасте 83 лет умерла рок-певица Тина Тернер. Страницы жизни одной из величайших рок-звезд ХХ столетия — в фотогалерее «Известий» Фото: Getty Images/Alain MINGAM/Contributor Настоящее имя певицы — Анна Мэй Буллок, она родилась 26 ноября 1939 года в Натбуше, штат Теннесси, в семье батраков Фото: REUTERS/Stefan Wermuth За свою более чем 60-летнюю карьеру Тина Тернер выступала дуэтом с крупнейшими рок-звездами, включая Мика Джаггера (на фото), Рода Стюарта и Дэвида Боуи Фото: REUTERS/Stringer За свою карьеру Тернер получила восемь премий "Грэмми". Дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса. Известна как певица, продавшая больше всего билетов на свои концерты Фото: REUTERS/Stringer Поборов в начале 80-х пагубные привычки, певица до конца своих дней придерживалась здорового образа жизни Фото: Getty Images/Patrick Riviere/Staff Для Бейонсе, как и для других звезд современного соула и ритм-н-блюза, Тина Тернер была недосягаемым образцом для подражания Фото: REUTERS/Mike Blake В 1996 году Тина Тернер дала аншлаговый концерт в Кремлевском дворце съездов Фото: REUTERS/Stringer Певица продолжала давать стадионные концерты и перевалив на восьмой десяток Фото: Getty Images/ Brian Rasic/Contributor На основе событий ее жизни в США был поставлен мюзикл «Тина — Тина Тернер» Фото: Getty Images/Bruce Glikas/Contributor В последние годы у певицы были проблемы со здоровьем. В 2016 году ей диагностировали рак, а в 2017 году она перенесла трансплантацию почки Фото: REUTERS/Mike Theiler/File Photo

— Говорили, что это человек-землетрясение. Когда она на сцене, все вулканы начинают вибрировать и извергать эту лаву восторга, почитания, лаву сверхэмоционального проживания каждой ноты, каждого движения на сцене , — поделилась Любовь Казарновская с «Известиями».

За свой творческий путь Тина Тернер исполнила и записала десятки композиций, в том числе такие хиты, как The Best, What's Love Got to Do With, Private Dancer.

Разговор с осмыслением

Новый театр представил премьеру спектакля «Государев венец» — о семье последнего русского императора Николая II . Авторы — драматург Лариса Бравицкая и протоиерей Артемий Владимиров обратились к документальному материалу и поэтическим текстам. Роль императора исполнил режиссер-постановщик спектакля Валентин Климентьев .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Вот уже более 100 лет в России не существует монархии. Но мы так и не ответили на важнейшие вопросы, касающиеся трагического этапа нашей истории, которому посвящен наш спектакль. Мы не имеем единого взгляда на монархическую форму правления, на роль личности Николая II. А пока нет согласия, пока не достигнут консенсус, непонятно, как решать вопросы, которые жизнь поднимает сегодня , — заметил народный артист.

По мнению режиссеров, спектакль не резюме, не формула. Это приглашение к разговору, к осмыслению, без которого сложно выбрать путь, по которому мы должны двигаться дальше.

Пушкинская звезда

Литфонд выставил на торги комплект альманаха «Полярная звезда» за 1823–1825 годы — в этом сборнике, издававшемся будущими декабристами К.Ф. Рылеевым и А.А. Бестужевым-Марлинским, регулярно печатался Александр Пушкин . Так, в выпуске за 1823-й впервые появились стихотворения «Овидию», «Гречанке», «Элегия», «Мечта воина», год спустя — «К друзьям», «Нереида», «В альбом малютке», «К Морфею», «Редеет облаков летучая гряда...» и еще ряд небольших вещей. И в 1825-м — отрывки из поэм «Цыгане» и «Братья разбойники», а также «Послание к А.» . И хотя в альманахе встречались опечатки, на что жаловался сам Пушкин, он сотрудничал с «Полярной звездой» вплоть до ее запрета после восстания декабристов.

Фото: Литфонд