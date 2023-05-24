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Нарушавшая правила: скончалась великая Тина Тернер

Звезда рок-н-ролла вдохновляла несколько поколений артистов
Фото: REUTERS/Romina Amato/File Photo
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Тина Тернер стала звездой рок-н-ролла в 1950-х, прошла через взлеты и падения, но завершила свою долгую каррьеру настоящей королевой. Сам Мик Джаггер признавался, что ее сценический образ и мощная энергетика вдохновляли его выступления. Последние годы она боролась с тяжелой болезнью. 24 мая стало известно, что великая артистка умерла на 84-м году жизни. «Известия» вспоминают биографию одной из главных звезд Америки ХХ столетия.

Путь за мечтой

Урожденная Анна Мэй Баллок появилась на свет 26 ноября 1939 года в Натбуше, штат Теннесси — в заштатном уголке американского юга, в нищей семье батрака с плантации. С малых лет она вместе со всей семьей собирала хлопок на полях. Самые радостные воспоминания детства были связаны с музыкой: ребенком она пела в церковном хоре, а в 18 лет, работая сиделкой в больнице в Сент-Луисе, увидела выступление уже завоевавшей популярность ритм-энд-блюзовой группы Айка Тернера Kings of Rhythm — и поняла, что нашла свое призвание. «Я умела только работать в больнице и петь. И я хотела петь», — писала Тина позднее в воспоминаниях. Но Тернер скептически отнесся к просьбам девушки-подростка дать ей шанс: попасть в группу Анне Мэй не помог даже роман с саксофонистом коллектива Рэймондом Хиллом.

Tina Turner
Фото: Global Look Press/imago stock&people via www.imago

Однако, когда Айк Тернер услышал, как она исполняет песню Би Би Кинга «You Know I Love You», он полностью изменил свое мнение. Он не только взял девушку под свое покровительство, но и придумал ей новое имя и создал сценический образ. Так появилась Тина Тернер (практичный Айк не преминул зарегистрировать имя как товарный знак — разумеется, на себя). Вскоре Тина стала восьмой женой музыканта, который был чересчур любвеобилен даже для эпохи свободных нравов: в общей сложности Айк заключил 11 официальных браков.

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Поначалу счастье казалось безоблачным: «Ревю Айка и Тины Тернер» колесило по США, собирая полные залы. Образ, созданный для жены Айком Тернером, одновременно восторгал и шокировал публику. В то время женщинам с микрофоном полагалось выходить на сцену в классических закрытых платьях в пол. Тина была совершенно иной, новой и не похожей ни на кого: стройной, длинноногой, в едва прикрывающем тело экстравагантном наряде, копирующем эротичные лохмотья героини комиксов Шины — королевы джунглей, с которой Айк Тернер и срисовал образ для молодой певицы. Дуэт Айка и Тины Тернер стал совершенно новым музыкальным явлением для 1960-х — это была, по признанию самого Айка, «белая музыка с черным вокалом».

Тина Тернер
Фото: Global Look Press/imago stock&people

Айк и Тина вовсю использовали растущий как на дрожжах потенциал белого рока, включая в свой репертуар композиции The Beatles и Creedence Clearwater Revival. Вскоре популярность дуэта перевалила через океан, о них заговорили в Европе. В конце 1960-х они были в зените славы, о которой девочка с хлопковых плантаций могла только мечтать.

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Невидимые слезы

Увы, публика мало знала о том, что происходила за кулисами неизменно успешных концертов «Ревю Айка и Тины Тернер». Между тем, совместная жизнь пары была далеко не безоблачной. Айк пил, употреблял наркотики, изменял жене направо и налево, а вскоре стал регулярно поднимать на нее руку. Да и к созданному когда-то им самим сценическому образу он относился не слишком уважительно: к примеру, когда Тина лежала в роддоме, он, чтобы не отменять концерт, выпустил вместо нее на сцену девушку легкого поведения, с которой развлекался накануне. Когда же певица, не желая более терпеть выходки мужа, заявила об уходе из группы, он избил ее деревянным растяжителем для обуви.

Тина Тернер
Фото: Global Look Press/imago stock&people

«Мои отношения с Айком были обречены с того дня, когда он понял, что будет стричь с меня деньги», — признавалась Тернер в своей автобиографии, вышедшей в 2018 году. В 1968 году, не в силах терпеть домашнее насилие, она даже попыталась покончить с собой, — но в итоге осталась с Айком еще на восемь долгих лет. Лишь в 1976 году, после очередного безобразного скандала в номере отеля в Далласе, она развернулась и просто ушла — с несколькими центами в кармане и весьма смутными представлениями о своем будущем. После многочисленных судов из всего, заработанного за полтора десятилетия успешных гастролей, ей достались два автомобиля и права на ее сценический псевдоним. «Айк бился против меня, как мог, потому что знал, что мне этого хватит», — говорила она позднее.

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Впрочем, тогда, после развода, она не испытывала особой уверенности. Ей было уже под 40, она никогда не выступала сольно, да и вообще мало что знала об организационной стороне музыкальной индустрии — этим всегда занимался Айк. Однако отступать было не в ее характере. Тина Тернер записала пару сольных альбомов, снялась в роли Кислотной Королевы в культовом фильме Кена Рассела «Томми» по рок-опере The Who. Но альбомы распродавались плохо, залы не заполнялись, а впереди маячило 40-летие — возраст в те времена для рок-звезды едва ли не пенсионный. Рок 1970-х был территорией молодых и дерзких, и шансы Тины вернуть былую популярность, казалось, таяли с каждым днем.

Тина и Айк Тернер на концерте в Париже, Франция, 25 февраля 1990 года
В Швейцарии в возрасте 83 лет умерла рок-певица Тина Тернер. Страницы жизни одной из величайших рок-звезд ХХ столетия — в фотогалерее «Известий»
Фото: Getty Images/Alain MINGAM/Contributor
Певица Тина Тернер выступает на O2 Arena в Лондоне 3 марта 2009 года
Настоящее имя певицы — Анна Мэй Буллок, она родилась 26 ноября 1939 года в Натбуше, штат Теннесси, в семье батраков
Фото: REUTERS/Stefan Wermuth
Мик Джаггер и Тина Тернер в Зале славы рок-н-ролла в Нью-Йорке, США, 18 января 1989 года
За свою более чем 60-летнюю карьеру Тина Тернер выступала дуэтом с крупнейшими рок-звездами, включая Мика Джаггера (на фото), Рода Стюарта и Дэвида Боуи
Фото: REUTERS/Stringer
Тина Тернер выступает во время своего турне Wildest Dreams в Базеле, Швейцария, 5 июля 1996 года
Тина Тернер выступает во время своего турне Wildest Dreams в Базеле, Швейцария, 5 июля 1996 года
Фото: REUTERS/Stringer
Тина Тернер в Сиднее, ноябрь 1993 года
Поборов в начале 80-х пагубные привычки, певица до конца своих дней придерживалась здорового образа жизни
Фото: Getty Images/Patrick Riviere/Staff
Бейонсе выступает с Тиной Тернер на 50-й ежегодной премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, 10 февраля 2008 года
Для Бейонсе, как и для других звезд современного соула и ритм-н-блюза, Тина Тернер была недосягаемым образцом для подражания
Фото: REUTERS/Mike Blake
Поп-звезда Тина Тернер выступает на сцене Кремлевского дворца съездов в Москве, Россия, 5 ноября 1996 года
В 1996 году Тина Тернер дала аншлаговый концерт в Кремлевском дворце съездов
Фото: REUTERS/Stringer
Концерт Тины Тернер на концерте в O2 Arena, Лондон, Великобритания, 3 марта 2009 года
Певица продолжала давать стадионные концерты и перевалив на восьмой десяток
Фото: Getty Images/ Brian Rasic/Contributor
Тина Тернер и Эдриэнн Уоррен во время премьеры мюзикла «Тина — Тина Тернер» в нью-йоркском театре Лант-Фонтан, 7 ноября 2019 года
На основе событий ее жизни в США был поставлен мюзикл «Тина — Тина Тернер»
Фото: Getty Images/Bruce Glikas/Contributor
Американская певица Тина Тернер машет рукой во время фотосессии перед показом женской коллекции Emporio Armani осень/зима 2011 на Неделе моды в Милане
В 2013 году Тина Тернер переехала в Швейцарию и приняла гражданство этой страны
Фото: REUTERS/Stefano Rellandini

Но она не раз доказывала, что сила ее характера и настойчивость способны снести любые барьеры. Так случилось и на этот раз.

Своим путем

В 1984 году Тина Тернер выпускает альбом Private Dancer. Заглавную песню специально для Тернер написал лидер находившихся тогда на пике Dire Straits Марк Нопфлер. Это было 100-процентное попадание. Певица, которой к тому времени уже исполнилось 45, не просто вернулась на сцену, но мгновенно обрела популярность, которой не знала в дуэте с экс-супругом. Композиция мгновенно взлетела на 7 место в чарте Billboard Hot 100, а в списках лучших песен ритм-энд-блюза и вовсе достигла третьей позиции. Тина Тернер снова была звездой. Петь с ней дуэтом выстроилась очередь рок-титанов: Мик Джаггер, Дэвид Боуи, Род Стюарт...

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Статус международной мегазвезды рок-н-ролла она сохраняла еще четверть века, пока продолжала записывать песни и давать концерты. Она била рекорды по всему миру: так, выступление Тернер на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро собрало 180 тысяч зрителей, став шестым в списке самых массовых платных концертов в истории. «В Европе в некоторых странах я значу больше, чем The Rolling Stones», — с удовлетворением говорила она в середине 1990-х. И это было не пустое хвастовство: примерно в те же годы Мик Джаггер признался, что черпает вдохновение в ее сценическом драйве.

Тина Тернер
Фото: Global Look Press/Andy Bradshaw

Айк Тернер тем временем опускался все ниже и ниже. После многочисленных отсидок за наркотики он несколько раз обращался к бывшей супруге с предложением вновь запустить совместный проект, но получил спокойный и категорический отказ. «Я, наверное, простила его, — говорила об этом Тина, — но я не хочу больше никогда иметь ничего общего с этим человеком».

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Последний ее живой концерт состоялся в 2009 году. Она перенесла инсульт, прошла курс лечения от рака кишечника в 2016-м, а год спустя, в 2017-м, ей пересадили почку. Ее пожертвовал ее второй муж Эрвин Бах. За эти годы на сцене появилось немало новых звезд. Но и по сей день не нашлось никого, кто мог бы стать с ней вровень. Обладательница 12 «Грэмми», звезды на Аллее Славы в Голливуде и французского ордена Почетного легиона, королева рок-н-ролла, соула и ритм-н-блюза, одна из самых желанных женщин в мире ушла непобежденной. Она скончалась в своем доме в Швейцарии в возрасте 83 лет — но для публики останется вечно молодой, как гласят заповеди рок-н-ролла.

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