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Умерла певица Тина Тернер

Sky News: звезда рок-н-ролла Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Kika Press
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Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Об этом 24 мая сообщает Sky News.

«Тина Тернер, «королева рок-н-ролла», мирно скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария. С ней мир теряет музыкальную легенду и образец для подражания», — сообщил ее представитель.

Певица родилась 26 ноября 1939 года под именем Анна Мэй Буллок в небольшом городке Нэтбуш, штат Теннесси, в рабочей семье. В середине 1970-х годов артистка посвятила этому городу одну из своих песен.

На сцену она вышла в возрасте 18 лет, став вокалисткой в группе Айка Тернера Kings of Rhythm. В 1962 году пара поженилась, Анна изменила имя на Тину.

В 1976 году певица сбежала от мужа после очередных побоев, забрав двоих своих сыновей и двоих его, стала исповедовать буддизм и занялась сольными выступлениями.

За годы карьеры артистка получила звезду на голливудской Аллее славы, множество музыкальных наград, а в 1988 году попала в Книгу рекордов Гиннесса, выступив перед самой большой платной аудиторией — на ее концерт пришло более 188 тыс. человек на стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

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В 1991 году Айк и Тина Тернер были включены в Зал славы рок-н-ролла. В октябре 2021 года она во второй раз была включена в Зал славы рок-н-ролла. Также она получила восемь премий «Грэмми».

Тернер провела десятки мировых туров. В 2000 году Twenty Four Seven Tour стал самым прибыльным турне года, согласно агентству Pollstar, собрав более $100 млн. Позже сообщалось, что Тина Тернер вновь вошла в Книгу рекордов Гиннесса как сольный исполнитель, продавший самое большое количество билетов на свои концерты в музыкальной истории.

В возрасте 46 лет певица познакомилась с 30-летним немецким музыкальным продюсером Эрвином Бахом и вышла за него замуж. В 2013 году артистка отказалась от американского паспорта и стала гражданкой Швейцарии. С того же времени у певицы возникли серьезные проблемы со здоровьем. Сообщалось, что Бах пожертвовал супруге почку для трансплантации.

В июле 2018 года стало известно, что старший сын певицы покончил с собой в собственном доме в Студио-Сити. В интервью с журналистами она раскрыла причину его самоубийства.

В 2021 году Тернер заявила в снятом о ней документальном фильме телеканала Sky News, что больше не дает концерты, и прекратила выступления, так как хочет провести последние годы жизни вдали от публики.

В декабре 2022 года на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) она простилась с младшим сыном Рональдом. 62-летний мужчина был обнаружен мертвым в своем доме в Сан-Фернандо, США.

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