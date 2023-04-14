«Старец Илий надел на меня крест и сказал: «Надо снять фильм»»

«Русский крест» — это кино для простых людей, считает Эдуард Бояков. Накануне выхода в прокат своего экспериментального фильма (герои говорят стихами, за кадром звучат народные песни и электронная музыка) худрук Нового театра рассказал «Известиям» о том, почему не хотел, но утвердил на главную роль Михаила Пореченкова, за что он ценит эстетику богатырства и при чем тут Оптина пустынь.

«Не надо стесняться первого плана»

— Что означает для вас название «Русский крест»? Кроме того, что герой действительно носит крест.



— Голгофа, судьба, путь, жертва. Здесь без очевидных определений не обойтись. Пусть банально звучит всё то, что я произнес. Но это первый план, первый ряд символов. Не надо стесняться первого плана . Есть темы, где нужно говорить очевидное и разбираться с главным.



— Фильм снят по одноименной поэме Николая Мельникова. Как вы познакомились с ней и почему решили делать кино?



— История фильма связана с Оптиной пустынью, с которой и у Мельникова многое связано. Он даже умер рядом с монастырем, скоропостижно, в сорок лет. Был чадом отца Илия, почитаемого архимандрита.

Я познакомился с Оптиной в 2015 году. Уже тогда попал в скит. Один из моих товарищей передал мне книгу. Нет, сперва текст. Просто распечатанный. Сказал, что старец Илий считает: надо снять фильм по этой поэме. Это была серьезная рекомендация. То, как отец Илий рассуждал о литературе, об истории, меня очень убеждало. Я за час прочитал и сразу понял, что это очень интересно.

Кадр из фильма «Русский крест» Фото: Кинокомпании «Глагол» и «Киноспутник»

Долго не решался писать сценарий, хотя думал о нем постоянно. Монах оптинский, отец Григорий, меня к нему подталкивал. А потом случилась встреча с отцом Илием. Он ко мне подошел и просто надел крест. Большой. У меня был маленький. И сказал: «Надо снять фильм» . Такое вот символическое действие.

Еще, наверное, года два я писал сценарий. Затем год или два задавался вопросом, у кого попросить деньги.

В итоге дал прочитать сперва текст, потом сценарий Игорю Кудряшкину, одному из руководителей Уральской горно-металлургической компании. И моментально получил от него реакцию. Он сказал, что готов сделать всё, чтобы фильм состоялся. Дальше включился продюсер Вадим Горяинов . Он оформил и запустил процесс.

«Михаил на себя роль тянул. Но в этом-то и сила Пореченкова»

— Выбор центральных фигур картины — Юрий Кузнецов в роли старца, Михаил Пореченков в роли Ивана Ростка — ваш ?



— Кузнецов — мой, сразу решил. А Пореченков снимался у Горяинова в «Поддубном», это была рекомендация Вадима. И я, не буду скрывать, сперва видел другого героя. Пореченков мне всегда был очень симпатичен как театральный артист. Тем не менее, читая поэму, представлял героя, так сказать, поневротичнее и….



— …Посуше?



— Посуше, да — моего сложения. И мельниковского. Худого. В этом отношении мы с ним не богатыри. Пореченков, кстати, знал этот текст. И не просто знал. Он и с отцом Илием был знаком. И ему отец Илий говорил, что надо снять фильм. На это Михаил ответил: «Батюшка, я артист, я не могу снять фильм». Поэтому Пореченков приехал ко мне на пробы очень мотивированный.

А пробы у нас были огромные. Мы очень многих смотрели. И очень хороших артистов, и просто крутейших. Но что-то у меня не складывалось. Не мог принять решение.

А Пореченков очень уверенно мне говорит: «Ты знаешь, «Русский крест» — это же очень русская история. Мне кажется, герой должен быть как русский богатырь. Чтобы крест нести» .

Кадр из фильма «Русский крест» Фото: Кинокомпании «Глагол» и «Киноспутник»

Я говорю: «Михаил, с тобой всё понятно. Если бы я снимал фильм про Бабу-ягу и какая-нибудь мисс мира хотела бы сняться, то, наверное, тоже пришла бы и сказала: «Знаешь, Баба-яга должна быть симпатичная, длинноногая — вот это интересная будет концепция».



— После этого вы пересмотрели свои убеждения относительно героя?



— Нет. Слишком уже очевидно стало, что Михаил на себя роль тянул. Но в этом-то и сила Пореченкова. Я на пробы пошел только из-за того, что меня Вадим Горяинов попросил . Он сказал, что пробы — это святое. Тем более с хорошим артистом. Не помню уже, сколько проба его длилась. Но я моментально понял, что эта роль для Михаила.





— Озарение случилось?



— Да-да. Не раз замечал, что многие хорошие артисты чудовищно читают стихи. И это не особенность моего вкуса. Они их не понимают, не могут осмыслить, разобрать. А у Пореченкова просто идеальный слух на стихи. Он чувствует русскую строфу, этот самый хорей, вот это удивительное пространство нарратива, очень редкое для поэзии.

«Мельников — продолжатель Твардовского, большой поэт»

— Лучшие стихотворные повествования для вас какие?



— В этом размере — Пушкин, Твардовский, «Конек-горбунок» Ершова. Можно восхищаться, например, Пастернаком или Арсением Тарковским, но они не могли рассказать историю о том, как человек встал, сел, налил чай, вышел, увидел собаку, подумал о погоде, что-то сделал.

Кадр из фильма «Русский крест» Фото: Кинокомпании «Глагол» и «Киноспутник»

Думаю, Твардовский с его «Теркиным» в середине XX века был, наверное, главным повествователем. И это не просто история. Это героическое повествование, заряженное тропами, символикой.

Мельников в этом отношении продолжатель Твардовского. Он большой поэт. Те, кто так не считает, не понимают природы его таланта.



— В чем его сила?



— Его текст живет как эпическое народное произведение. Деревня, алкоголик, потеря семьи, вылетевшие из семейного гнезда дети — это эпос, архетипы. Кстати, единственное нарушение нарратива, которое я себе позволил, связано с детьми.



— Дети пришли на похороны? В оригинале этого нет.



— Да, дети пришли, построили храм, молятся в нем. И внуки героя молятся. У Мельникова всё заканчивается в 1990-е. А у нас действие доведено до 2020-го. И я показываю могилу старца, который пережил много-много всего и ушел из жизни совсем недавно, в возрасте, допустим, 90 лет. Многие русские старцы до этого возраста доживают. Отец Илий недавно отметил 90-летие, слава Богу.

— Мельников — поэт одной поэмы? Как Ершов — поэт «Конька-горбунка»?



— С этим соглашусь. У него есть несколько сильнейших стихов. Но поэма — это, конечно, озарение. Очень быстро написанная, как он признавался. Свыше продиктовали, судя по всему.

Я общался с его родными, с сестрами. Был в его родной деревне. Одна из сестер — регент в местном храме. А деревня находится, можно сказать, на встрече трех границ — Белоруссии, Украины и России. Там утром слышно, как петухи кричат из трех сторон. Это очень музыкальный край, поэтический, песенный

Кадр из фильма «Русский крест» Фото: кинокомпании «Глагол» и «Киноспутник»



— Снимали в этих местах?



— Нет, в Тверской области. Нам с оператором Максимом Осадчим нужна была особенная фактура. Деревня, в которой есть мост. Русская деревня, как правило, стоит на одном берегу. А мне, повторюсь, для сюжета нужна была переправа. На одной стороне реки — храм, а на другой, напротив, — изба, которую мы построили с художником-постановщиком Константином Пахотиным . Река должна быть быстрая, потоком. Уже выбрав локацию, узнал что Тверца означает «быстрая река».

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— Расскажите о визуальном образе ангела. Ангел — женщина. Как пришла эта идея? И почему ангел читает текст, а не закадровый голос?



— Надо было каким-то образом перевести стихотворный текст в сценарий, в реплики. Мы с Вадимом Горяиновым быстро поняли, что читать должна женщина. Чтобы не делать фильм слишком брутальным, мужским. Язык, логос, душа поэтическая — это женская энергия.

И потом — поэт не только пророк. Ему ангелоподобная сущность свойственна изначально. Так и возникла женщина в красном платье.



— Почему красный? А еще она в белых кроссовках по снегу идет.



— Пасхальная цветовая гамма — это прежде всего два цвета. Белый и красный. Связывающие нас, с одной стороны, с кровью, с трагедией. С другой — сообщающие, что смерти нет. Очень сильное сочетание и очень русское, православное . И поэтическое, конечно. На этом контрасте много построено.

Я недавно ехал по Москве, видел рекламу Пасхального фестиваля, который мы в свое время с Валерием Гергиевым придумали. И радовался тому, что логотип фестиваля, яйцо Фаберже — я его, простите за нескромность, выбирал, — бело-красное. Оно несет в себе этот праздничный заряд.

Кадр из фильма «Русский крест» Фото: Кинокомпании «Глагол» и «Киноспутник»



— Прокат фильма стартует в Пасху, 16 апреля. Какие предчувствия — пойдет народ?



— То, что серьезные прокатчики на нас обратили внимание, отозвались, вселяет надежду. Мне сложно говорить о каких-то ожиданиях. Могу только повторить, что категорически был против любого намека на фестивальные спецпоказы для небольшой православной аудитории.

Кроме того, воцерковленные, может быть, и не нуждаются в такой открытой проповеди. Не менее важно обратиться к зрителю, который ищет Бога, предчувствует встречу.

В том, что это кино для простых людей, я, к счастью, уже убедился на предпоказах.



— Символично, что фильм выходит именно сейчас?



— С одной стороны, в нем нет событий, напрямую связанных с военным контекстом. С другой — за пространство русского логоса, русской души мы и воюем.