Будут готовы: первая ячейка новой детской организации откроется в «Артеке»

Российское детское движение детей и молодежи (РДДМ) получило новое название — «Движение первых». Так решили делегаты съезда организации, который прошел в Москве. Уже 20 декабря в некоторых школах и колледжах должны открыться его первичные ячейки, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Первая из них появится в «Артеке», сообщили «Известиям» в пресс-службе движения. База для массового создания ячеек уже определилась — это Российское движение школьников (РДШ), имеющее более 13 тыс. первичных отделений в 85 регионах. В некоторых школах уже стали появляться советники директоров по взаимодействию с детскими общественными объединениями, функционал которых, впрочем, определен не четко.

Где будут ячейки

Во вторник, 20 декабря, в российских школах и колледжах должны открыться первые ячейки нового Российского детского движения детей и молодежи (РДДМ). Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на съезде организации, который прошел в Москве. Впрочем, где конкретно уже готовы открыть ячейки он не сообщил, отметив лишь, что это будет «там, где ребята изъявят желание».

В пресс-службе Минпросвещения «Известиям» точного количества открывающихся ячеек не сообщили, отметив, что министр говорил «о старте движения, реализации возможностей самих школьников». В понедельник, 19 декабря, новая организация обрела свое название, став «Движением первых». Участники съезда дважды голосовали, выбирая из нескольких вариантов, и оба раза именно это одержало победу. На съезде собрались около 1,5 тыс. делегатов из 89 регионов страны.

Будут готовы Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Пока четкие планы об открытии ячейки есть только в одной организации — в международном детском центре «Артек», сообщили «Известиям» в пресс-службе движения.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике, один из авторов закона о создании движения Артем Метелев заявил, что пока «сказать сложно», сколько будет открыто первичных организаций.

— Ячейки открывают сами дети. Сейчас делегаты съезда вернутся домой, расскажут, что на нем было, а дальше начнется процесс их создания, — сказал он «Известиям».

Потенциально в течение какого-то времени ячейки «откроются на базе всех школ и колледжей во всех регионах», добавил депутат.

Базой для создания ячеек может стать Российское движение школьников (РДШ) — один из учредителей новой организации. Всего у РДДМ 26 учредителей — российские детско-юношеские организации. 18 декабря в Москве на съезде РДШ его председатель Сергей Рязанский сообщил, что организацию реорганизуют и присоединят к новому молодежному движению, сделав «его основой».

Будут готовы Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Всего у РДШ 13 279 первичных отделений в 85 регионах, около 4 млн членов, в том числе 102 тыс. родителей и 275 тыс. педагогов.

— РДШ прекращает свою деятельность как юридическое лицо, это ликвидация с присоединением, — пояснили «Известиям» в движении.

О судьбе других молодежных организаций собеседники «Известий» не сообщили, но ранее были разъяснения, что новое движение «сплотит все детские организации, движения и объединения в стране». Об этом говорится на сайте одной из московских школ.

Что будет делать движение

Не сравнивать новую организацию с пионерской, существовавшей в СССР, призвала в разговоре с «Известиями» директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член Общественной палаты РФ Наталья Агре. По ее словам, основной задачей движения станет «организация детей на внеурочную деятельность», вовлечение их в общественно-полезные инициативы. Сверхзадачей она назвала воспитание гражданской позиции. В качестве примеров того, чем дети могли бы заняться в рамках движения, она назвала встречи по профориентации, чтобы «найти себя».

Будут готовы Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Также ячейка движения после уроков могла бы встретиться и поговорить о том, какие пожилые люди есть вокруг, продолжая одну из тем урока «Разговоры о важном», как им помогать и можно ли организовать какую-то волонтерскую помощь, — сказала она. — Можно поговорить и об улучшении результатов учебы. Дети могут собираться после уроков и помогать друг другу с теми предметами, по которым они не успевают.

По словам Натальи Агре, старшеклассники могли бы помогать классным руководителям младших классов выстраивать наставническую работу. Она предложила участникам движения организовывать и мероприятии, предполагающие физическую активность, вместо того чтобы «взять телефон в руки и там зависнуть».

На съезде делегаты РДДМ обсуждали свои возможные проекты по нескольким направлениям: например, образование, культура и искусство, волонтерство, патриотизм и историческая память, спорт, труд, экология. По словам Натальи Агре, главное, чтобы инициативы участников движения «не управлялись сверху, а шли от самих ребятишек».

Впрочем, доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака обратил внимание на схожесть задач нового движения с пионерской организацией, опасаясь «схемы давления на детей».

Будут готовы Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Было же уже в пионерской организации: «Давайте возьмем на буксир этого мальчика, который плохо учится», — сказал он. — И попытка впихнуть новую организацию вновь в школу может сделать ее одним из инструментов учебного процесса, несмотря на то, что декларируются другие задачи. Боюсь, что проблема все-таки относится не к детской программе, а в том, что вся эта инициатива останется придуманной взрослыми историей.

Кто будет заниматься движением в школах

«Известия» ознакомились с несколькими планами воспитательной работы московских школ на текущий учебный год, в которых говорилось о подготовке к запуску нового движения — в этих школах стали работать советники директоров по взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Это новая должность, которая постепенно вводится в школах с 2021 года. С 1 сентября 2022 года советники начали начали работать в десяти регионах, с 2022 года — в 35 регионах. Такие сотрудники и должны заниматься координацией воспитательной работы в рамках федеральных проектов, в частности, нового российского движения.

— Но пока учителя не очень понимают, как будет работать новое движение, — заметил зампред профсоюза работников образования Михаил Авдеенко (профсоюз входит в Федерацию независимых профсоюзов России). — Им не очень понятен и статус нового советника директора по воспитательной работе, так как его квалификационные характеристики еще не приняты.

Пока, по его словам, такими советниками учителя работают дополнительно — где-то на полставки, где-то на четверть ставки.