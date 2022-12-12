Войдут в кадр: фильмы для детей будут снимать за счет государства

Художественные фильмы для детей и юношества будут снимать полностью за счет государства, которое также займется и их прокатом . Как выяснили «Известия», такой законопроект депутатов «Единой России» и еще нескольких фракций Госдума может принять уже в декабре. Инициатива получила положительный отзыв правительства и правового управления нижней палаты парламента. В экспертном сообществе ее тоже в целом поддерживают — детское и подростковое кино очень сложное в производстве, маркетинговом продвижении и дистрибуции. Хотя некоторые считают, что именно нахождение в зоне риска подстегивает продюсера к тому, чтобы делать кино качественным и зрительским.

Невыгодное кино

По информации «Известий», Госдума в декабре может принять в первом чтении законопроект «Об изменениях в ФЗ «О государственной поддержке кинематографии РФ» . Документ предлагает установить возможность полного госфинансирования производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества.

«Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. Правительством РФ законопроект поддерживается», — говорится в отзыве кабмина. При этом правительство призывает авторов инициативы ввести в законодательство понятие «фильм для детей и юношества». У правового управления Госдумы никаких «замечаний концептуального характера по проекту закона не имеется» (оба отзыва есть в распоряжении у «Известий»).

Войдут в кадр Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Главная цель инициативы — увеличить количество снимаемых в России детских и юношеских фильмов , пояснила первый зампред комитета Госдумы по культуре, один из авторов законопроекта Елена Драпеко.

— Конечно, мы хотим, чтобы воспользоваться новыми нормами смогли все, кто снимает детское и юношеское кино . Об этом речь идет уже много лет. Проблема сегодня в том, что в настоящий момент в нашем законодательстве по поддержке национального кинематографа прописано, что за счет бюджета мы можем финансировать не более 70% стоимости таких фильмов , — сказала она «Известиям».

Таким образом, остальные 30% нужно было искать через привлечение инвестиций.

— Но, к сожалению, практика показала, что инвестиции не окупаются. Поэтому инвесторы с большим трудом идут на финансирование таких картин . И продюсеры стараются их не производить, так как им это тоже невыгодно, — отметила парламентарий.

Владимир Путин ранее поручил правительству внести поправки, «предусматривающие полное государственное финансирование производства и проката национальных художественных (игровых) фильмов для детей и юношества». Срок исполнения — до 30 декабря 2022 года.

В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы подчеркнули: «По данным Фонда кино, за последние пять лет (с 2018 по 2022 год) в прокат вышло 89 российских фильмов, ориентированных на детскую аудиторию, которые в кинотеатрах посмотрели более 50 млн человек, их доля в совокупной посещаемости российских фильмов составила 26,7%».

Войдут в кадр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Авторы законопроекта убеждены, что его принятие позволит увеличить количество создаваемых художественных фильмов для детей и юношества и, главное, обеспечить их выпуск в широкий кинопрокат.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация инициативы будет осуществляться в пределах ассигнований Министерства культуры, предусмотренных законом о федеральном бюджете.

«Известия» направили запрос в Минкультуры с просьбой прокомментировать законодательную инициативу.

Поддержать или расслабить

Детское и юношеское кино нуждается в поддержке государства, считает зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

— Привнесенная иностранными фильмами в Россию культура должна быть с помощью нашего кино заменена на российские ценности , — сказал он «Известиям».

Войдут в кадр Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

— Нам надо снимать качественные, хорошие, неангажированные детские фильмы, чтобы через них не шла скрытая пропаганда . Ведь порой инвесторы дают не только деньги, но и диктуют идеологические установки, — добавил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В «Справедливой России — За правду» и КПРФ также готовы поддержать инициативу, учитывая тот факт, что их депутаты принимали участие в разработке законопроекта.

Всесторонняя государственная поддержка детского и подросткового кино — это очень важно, считает председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

— Мы много говорили об этом в последние годы и очень рады, что нас услышали на всех уровнях государственной власти. В России исторически очень сильным направлением было именно детское и подростковое кино, которое, безусловно, нужно возрождать. Ведь качественный контент может воспитывать в молодом поколении вечные ценности добра, любви, дружбы, созидания. Но до последнего времени монетизировать такие фильмы без прямой комплексной поддержки государства было практически невозможно, — отметила она.

Вместе с тем, по ее словам, детское и подростковое кино очень сложное в разработке и производстве, маркетинговом продвижении и дистрибуции.

— Поэтому участники рынка даже не брались за эту задачу. Теперь, рассчитывая на поддержку государства, индустрия имеет возможность, во многом опираясь на традиции, построить новое, актуальное производство и прокат, вернуть почти забытое искусство снимать детское кино, вернуть доверие зрителя. И в конечном итоге, когда детское кино начнет приносить прибыль, в этот сегмент станет приходить и бизнес, — подытожила Юлиана Слащева.

По словам продюсера Владимира Есинова, в России есть запрос на «доброе, чистое семейное кино». В частности, он получил по этому поводу массу писем от зрителей из региональных детских учреждений, поселковых клубов и кинотеатров в глубинке.

Войдут в кадр Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Хотелось бы, чтобы что-то изменилось, но в это верится слабо , — подчеркнул в беседе с «Известиями» Владимир Есинов. — Основная проблема даже не в деньгах, а в том, что профессионалы не могут поговорить с чиновниками о том, кому дают финансирование и что в итоге снимают . Вопрос стоит в качестве детского кино. Я спродюсировал трилогию самого успешного фильма за последнее время «Частное пионерское». Так вот, чтобы снять вторую часть кино, которое полюбили зрители, мне пришлось продать квартиру.

Скептически к законопроекту относится продюсер, глава кинокомпании СТВ, соучредитель студии анимационного кино «Мельница», председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов.

— Я считаю, что это неправильно. Продюсер всегда должен нести определенные риски. Если поправки будут приняты, забота о зрителях со стороны продюсера непроизвольно отойдет на второй план . Я не говорю о том, что он перестанет бороться за зрителей, но как-то вроде можно расслабиться сразу, на берегу, — сказал он «Известиям». — Нахождение в зоне риска подстегивает делать кино качественным, зрительским, чтобы как минимум окупились вложения.