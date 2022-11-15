Веселые в картинках: какой будет отечественная анимация в следующем году

Отечественная анимация не сворачивает с тренда на универсальность и международное сотрудничество. В Фонде кино на очной защите проектов 14 ноября почти каждый будущий мультхит был заявлен так, что его легко представить на любом телеканале мира , и в любом кинотеатре тоже. А долгий производственный цикл позволяет студиям рассчитывать на то, что к моменту готовности у фильмов будет шанс реализовать весь свой зрительский потенциал. «Известия» рассказывают, какие мультфильмы стоит ждать в ближайшие годы от российских аниматоров.

Коротко о главном

Большая отечественная анимация — это, как правило, фэнтези, или sci-fi. Чисто бытовые сюжеты, да еще о современности здесь встречаются редко. Например, в этот раз в Фонде кино не было ни одного такого проекта. В этом смысле Россия отстает например, от Японии, где в полнометражной анимации очень много бытовых сюжетов, рассказов о школьниках, студентах, офисных служащих, деревенских жителях. На Западе эти темы в анимации присутствуют, но большей частью не в семейной анимации, а в авторской фестивальной, рассчитанной на взрослого зрителя . Да и там обычно есть фантастические элементы.

В России же актуальная современность представлена в короткометражной анимации, той, которая побеждает на фестивалях по всему миру, но российский широкий зритель ее не видит: для нее нет места ни в кинозалах, ни на ТВ, только некоторые стриминги иногда закупают ее для увеличения своей библиотеки из чисто имиджевых соображений.

Фото: Фонд кино Кадр из мультфильма «Экспедитор»

Среди таких проектов, например, «Экспедитор» — рисованный футуристический рассказ о том, как в далеком будущем космические мародеры с Земли отправляются на другие планеты, чтобы оттуда тащить на родину ресурсы: на родном голубом шарике они давно кончились . Понятно, что речь идет о жесткой притче о колониях и метрополиях, но выглядит все «лампово», с рисованными персонажами в майках-алкоголичках

Или вот в фильме «Моя бабушка — русалка» героиня приходит к такому неординарному выводу, взвесив свои детские воспоминания. Слишком хорошо бабушка умела плавать, слишком она сама по себе была волшебная, а увидеть хвост при желании мог любой внимательный наблюдатель . Вместе с бабушкой героиня когда-то собрала игрушечный аквариум, а еще бабушка однажды спасла ее, когда девочка чуть не утонула. Фантастика в фильме несет чисто терапевтическую функцию: героине нужно как-то смириться с утратой любимой бабушки и сделать это можно только так, через воображение.

Еще один забавный м/ф «со смыслом» — «Всё как у людей». Это не клип на песню «Гражданской обороны», а приключения дорожных знаков, которые обитают в мегаполисе. Да, «Главная дорога», «Кирпич», «Инвалид», «Остановка запрещена» и другие любимцы автомобилистов здесь тусуются в барах, плавают в бассейнах, влюбляются и ссорятся . Разговаривать они не умеют, зато они очень пластичны и подвижны, так что их хореография говорит лучше любых слов.

Веселые в картинках_3 Кадр из мультфильма «Всё как у людей» Фото: Фонд кино

Это рискованный проект, а его худрук Константин Бронзит рассказал «Известиям», как сильно ударил этот год по российской авторской анимации. Самый главный фестиваль анимации в городе Анси в июне этого года не взял в конкурсную программу ни одного российского фильма .

—Такого на моем веку за 33 года профессиональной деятельности не случалось никогда, — посетовал режиссер. — Был один фильм нашего режиссера Анны Будановой, но только потому, что фильм был сделан во Франции. Сегодня, насколько я в курсе, ситуация чуть-чуть изменилась и есть фестивали, которые российские фильмы не отвергают . Но о значимых и вообще каких-либо наградах пока ничего не слышно. Я думаю, что очень показательным будет следующий фестиваль в Анси в июне 2023-го. Все-таки это флагман анимационной фестивальной жизни, и я понимаю, что фестивали поменьше могут на него оглядываться. Поживем — увидим.

Еще среди арт-анимации можно выделить фильм «Слон» о Прокофьеве. Он построен на дневниковых записях и интервью композитора, но, главное, на его детских рисунках .

Веселые в картинках_1 Кадр из мультфильма «Слон» Фото: Фонд кино

— Удивительно: уже с восьми лет человек предвидел, как будет строить свои музыкальные произведения, — рассказывал Валерий Гергиев на презентации фильма. — Когда он исполняет даже обычные пианистические вещи, такое ощущение, что там звучат еще четыре струнных.

Для всех и даже больше

Отечественная полнометражная анимация — удовольствие дорогое. Бюджеты начинаются со 150 млн и движутся в сторону полумиллиарда рублей, которые вернуть сегодня не так просто. Поэтому большая часть продюсеров рисковать не хочет, особенно если есть возможность получить 100-процентное финансирование Фонда кино . Понятно, что для конкуренции это не очень хорошо. Зато есть возможность больше сил потратить на создание полноценной франшизы.

Так, «Фантастическая молодость Арины Родионовны» построена на том, что якобы няня Пушкина, когда была маленькой, могла путешествовать по своей собственной Нарнии, где обитали будущие герои наших любимых сказок . Ее отец будто был охотником на монстров, а среди друзей маленькой Арины — Кот Ученый и Королевич Елисей. Портал находится на дубе в Лукоморье. По замыслу создателей фильма в случае успеха 11-летняя Арина продолжит свои приключения и нас будет ждать целая серия полных метров, благо пушкинские сюжеты для этого содержат достаточный потенциал.

— Открываем галерею русских героев, — гордо сообщили авторы. — Мы к вам еще вернемся.

Веселые в картинках_2 Кадр из мультфильма «Я — овощ» Фото: Фонд кино

Есть и другие проекты, развивающие идеи хрестоматийных сказок. В «Золушке» героиня, например, влюбляется в принца, который принц только для нее, а вообще он лесоруб. А Ганзель и Гретель, персонажи успешного отечественного мультблокбастера, вернутся в сиквеле «Операция «Спящая красавица» , причем если озвучивать повзрослевших героев будут те же актеры, что и в прошлый раз, то на другие роли позовут суперзвезд.

— У больших актеров есть какая-то химия в голосе, которая способна придать герою дополнительное качество, которого и не ждали, — отметил продюсер фильма Сергей Сельянов.

Часть проектов отрабатывает уже готовые форматы, не слишком приземляя их на российскую почву. «На связи» — это о том, как парень влюбился в девушку и перестал обращать внимание на свой смартфон, а тот его приревновал. И заступится за девушку только ее гаджет, причем авторы надеются, что девайсы озвучат Федор Бондарчук и Паулина Андреева .

«Маракуда» — помесь «Флинстонов» и «Крудсов» с доисторическими животными и смешными человечками в шкурах. В основе сюжета — история мальчика-подростка, который начинает понимать язык животных. А вот его отец, строгий вождь, вдруг превращается в гусеницу . И тогда они друг друга начинают слышать. Фильм, как сообщается, уже продан в 30 стран. Примерно в том же формате развивается «Доктор Динозавров», где герои из нашего времени прыгают в юрский период через портал.

Во второй части «Финника» станет больше домовых, в полном метре по «Оранжевой корове» будет поиск древней цивилизации . В «Я — овощ» расскажут, как человечество превратилось в один сплошной огород наподобие «Чиполлино». Главный герой — геймер Коля, антропоморфная брокколи, ненавидящая офисную работу.

Веселые в картинках_4 Кадр из полнометражного мультфильма «Оранжевая корова» Фото: Фонд кино

Все эти проекты легко конвертируются и переходят на любую территорию, там практически нет привязки к России.

— Мы внимательно следим за текущей ситуацией и актуализируем долгосрочную стратегию развития, очертив горизонт планирования в три года, — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Союзмультфильма». — В новой версии отражена смена международного вектора в сторону арабских, азиатских стран, государств Латинской Америки. Наши специалисты сейчас изучают эти рынки и налаживают необходимые контакты. В то же время сотрудничество со странами Европы, США не было прекращено окончательно , поскольку ряд каналов в этих странах ориентирован на русскоязычную аудиторию и нуждается в приобретении соответствующего контента, то есть международное сотрудничество по-прежнему остается для нас приоритетным направлением, сместился лишь его географический фокус.