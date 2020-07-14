«Сложнее всего вести удаленную работу над «Кощеем»

Антон Сметанкин планирует покорять зарубежные рынки, объясняет, почему иностранцы требуют, чтобы главными персонажами мультсериалов были девочки, и не собирается принимать участие в новогодней гонке с полнометражным фильмом «Кощей». Об этом директор студии «Паровоз» рассказал «Известиям» в разгар работы над сказочной франшизой.

— Что сейчас происходит с «Паровозом»? Возвращаете всех в студию?

— Нет, на работу в студию мы еще не выходим. Сначала думали, что сможем вернуться в офлайн 29 июня, но статистика заболеваемости на тот момент была неутешительной. Дата возвращения была перенесена на 6 июля, а сейчас и вовсе отложена на неопределенный срок. В то же время мы выяснили, что у нас есть люди, которые больше не хотят находиться на карантине, умоляют: «Пустите, пожалуйста, обратно».

— Как мотивируют?

— Кому-то условия не позволяют работать из дома. Есть коллеги, у которых детям от года до трех лет, и каждый раз на звонках фоном присутствует детский голос. Никуда от этого не деться, все привыкают, но у некоторых нервы на пределе. На студию уже вернулись человек десять. Это команда нашего полнометражного мультфильма «Кощей», частично постпродакшн-департамент.

— Есть мнение, что компании будут отказываться от офисной работы, потому что на удаленке эффективность не снижается и даже растет. Насколько эти предположения оправданы?

— Думаю, 50 на 50. Вскоре проведем опрос среди коллег, в каком формате они хотели бы сотрудничать дальше. Есть люди, которым объективно не стоит работать удаленно, их персональная продуктивность значительно падает, а есть сотрудники, которые доказали, что на высоком уровне владеют самоорганизацией и показывают результаты не хуже, чем в офисе. Зачем рисковать их здоровьем, заставляя ездить в общественном транспорте?

Отдельная сложность работы из дома — удаленный запуск проекта. У нас есть мультфильм в начальной стадии производства, и его команде сейчас непросто: не хватает личной коммуникации по производственным вопросам.

r4 Кадр из мультфильма «Кошечки-собачки» Фото: пресс-служба анимационной студии «Паровоз»

— Это тот самый секретный проект для школьников, о котором вы никому не рассказываете?

— Нет, это мультсериал «Кошечки-собачки». Проект на школьную аудиторию, о котором вы говорите, всё еще секретный. Меня самого уже полтора года распирает от желания рассказать о нем. Как только наш основной заказчик и главный «судья» будет готов говорить, сразу протрубим и дружно порадуемся.

— Вам удалось вывести объем производства на докарантинный уровень?

— Команды практически всех мультфильмов работают с такой же скоростью, как и до карантина. Сложнее всего вести удаленную работу над «Кощеем», там много микрокоммуникаций: в каждом кадре есть детали, о которых надо срочно спросить коллег. Мы стараемся хотя бы иногда собираться командой вживую — например, вместе ездим на цветокоррекцию. Личный контакт дает другие ощущения, несмотря на ежедневное общение по часу-два в Skype и Zoom. В полнометражном кино заочная работа очень сильно мешает.

— Когда «Кощей» будет готов полностью?

— Рассчитываем, что в конце года. Но выпускать его тогда точно не будем, в новогодней гонке участвовать не планируем. Дальше всё будет зависеть от прокатчика. Кто это будет — пока открытый вопрос.

r5 Кадр из мультфильма «Кощей» Фото: пресс-служба анимационной студии «Паровоз»

— Говорят, карантин — время, чтобы подумать, покреативить. Что придумали в вашей студии?

— Мы начали работу над спин-оффом мультсериала «Лео и Тиг» — «Лео и Тиг. Волшебные песни». Это будут музыкальные анимационные эпизоды по 3,5 минуты каждый, значительно расширяющие вселенную «Лео и Тига». За время работы над мультфильмом появилось огромное количество персонажей и локаций, воссоздающих разные уголки нашей планеты, грех не использовать такой материал. Планируем сделать 26 серий. Первые эпизоды появятся в ближайшие два месяца, выйдут либо сразу на ТВ, либо в киножурнале «МУЛЬТ в кино». Еще запустили в разработку несколько проектов, ориентированных на международную аудиторию.

— Вам не хватает российской?

— У нас есть опасения, что российский рынок будет сжиматься. Никто пока не посчитал реальных убытков от карантина, но все видят сокращение рекламных бюджетов телеканалов.

— А что можно предложить на экспорт?

— Все наши международные партнеры говорят: «Нужны развлекательные мультфильмы, рассчитанные на детей 6–12 лет. И, несмотря на обилие проектов с женскими персонажами, нам всё равно хочется видеть в главных героях девочек». Все надеются получить «вечнозеленую» франшизу. Поэтому, хотя у нас в портфолио много проектов для дошкольников, мы смотрим на аудиторию 6–12 лет и начинаем разрабатывать мультфильмы для нее.

Сейчас у нас есть три идеи, планируем развивать их до стадии краткой «библии». Затем пообщаемся с международными дистрибуторами, обсудим концепции и переведем самую перспективную идею в фазу «пилота».

к3 Кадр из мультфильма «Лео и Тиг»

— Тема самоизоляции, карантина в ваших мультиках будет отработана?

— Мы начинаем новый сезон «Ми-ми-мишек», и я абсолютно уверен, что она там будет. Эта тема настолько благодатная для персонажей и их мира, что ее невозможно обойти.

— Что еще на злобу дня ожидается в новых «Ми-ми-мишках»?

— Это сложный вопрос. Уже сделано 200 эпизодов, нам важно не повторяться. Сейчас команда мультфильма ведет аналитическую работу, чтобы предложить новые сюжеты.

Я не думаю, что политические, макроэкономические или другие катаклизмы на самом деле интересуют детей. Иногда хочется пошалить для взрослых, но очень мягко. Тему карантина мы обыграем, другие пока не обсуждали.

— Кажется, здесь есть определенная сложность. Понятно, что телеканал «Карусель» в основном смотрят дети, но на «МУЛЬТ в кино» с детьми приходят родители, и им тоже не должно быть скучно. Вы делаете реверансы для пап и мам?

— Мы пытаемся, но у нас есть некоторые ограничения. Например, редактура со стороны телеканала и партнеров, которые блюдут свою целевую аудиторию — детей. Не только с точки зрения лексики и уровня шуток, но и по эмоциональному накалу. Так, детям при просмотре мультика не должно быть слишком страшно.

Мы думаем про родителей, когда работаем над качеством картинки и музыки. Для ребенка многое может «прокатить», но пытливый глаз мамы и папы почувствует: тут на чем-то сэкономили, а здесь мелодия простовата. Таких вещей стараемся не допускать.

r2 Кадр из мультфильма «Ми-ми-мишки» Фото: пресс-служба анимационной студии «Паровоз»

— Специалисты говорят, что из-за падения спроса сильно сократятся продажи игрушек и другой брендированной продукции, так что многие мультсериалы лишатся и рекламы, и дохода. Вы это прогнозируете?

— Мы точно знаем, что будет серьезное, минимум в два раза, падение доходов по итогам II квартала. Важно, чтобы такое положение не продлилось долго. Если экономическая ситуация в стране позволит людям работать и баловать своих детей, а игрушки являются уже отчасти и предметом необходимости, то можно надеяться, что до конца года снижение прибыли остановится. А следующий год будет, по сути, таким же, как прошлый.

— От чего, кроме рынка брендированной продукции, зависит выживаемость того или иного проекта? Что самое главное?

— Самое главное — любовь зрителя.

— И как она определяется?

— Рейтингами на телеканалах, числом просмотров на YouTube. Сейчас это абсолютно объективные показатели. Усилия по продвижению мультфильмов тоже важны, но бывает, что проект просто не зашел. А если мультик выстрелил, вокруг него можно строить различные виды бизнеса. Главное — попасть в аудиторию.

r1 Кадр из мультфильма «Бумажки» Фото: пресс-служба анимационной студии «Паровоз»

— У вас есть кто-то из любимых гадких утят, который «не зашел», но вам лично очень дорог?

— Нам все наши утята дороги. Особенно трепетное отношение лично у меня к мультсериалу «Бумажки» — это инновационный, очень авторский, креативный мультфильм. Да, он не полюбился широкой аудитории, но и у него есть свои фанаты. Посмотрим, будут ли дети увлекаться им лет через десять. Вот тогда и узнаем, станут ли «Бумажки» в каком-то смысле классическим мультфильмом. Мне бы этого очень хотелось.