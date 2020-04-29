Ну, погодите: сможет ли наша анимация покорить мир после карантина

Российская анимация, в последние годы набиравшая обороты, с наступлением карантина вынуждена притормозить и обратить внимание на внутренние проблемы. Усиление конкуренции после выхода из пандемии грозит обрушить отечественные позиции на международном рынке, с другой стороны, работа на экспорт — один из немногих вариантов выхода из кризиса. В нише дошкольного контента наметился переизбыток, в других — дефицит. Увеличился разрыв между флагманами индустрии и остальными студиями. «Союзмультфильм» одновременно готовит к выпуску около 20 проектов, сообщил «Известиям» директор киностудии Борис Машковцев. Другие игроки жалуются на падение производства на 30–50%. В то же время у производителей появилось свободное время для разработки новых идей. «Известия» разбирались, чего ждать от рынка анимационного кино, когда карантин закончится.

Уцелеть и подняться

По данным Ассоциации анимационного кино России (ААК), объем мирового рынка в 2019 году превысил $250 млрд в год, из которых около $2,5 млрд приходилось на долю нашей страны. К 2022 году отечественные аниматоры планировали увеличить этот объем в три раза. Теперь планы под вопросом.

Наиболее уверенно чувствует себя флагман анимационной индустрии «Союзмультфильм». За месяц карантина студия создала восемь новых эпизодов действующих сериалов, включая «Простоквашино» (на YouTube каждый эпизод собирает около 5 млн просмотров), начала выпуск новых работ в рамках киножурнала «МУЛЬТ в кино», где летом должна выйти первая серия обновленного «Ну, погоди!». Одновременно в процессе создания на «Союзмультфильме» около 20￼ разноформатных проектов , сообщил «Известиям» Борис Машковцев.

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Менее крупные институции готовятся к убыткам. По словам гендиректора студии «Паровоз» Антона Сметанкина (в активе мультсериалы «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль»), во время перевода работы в удаленный режим было потеряно 50% производительности.

— Сейчас она повысилась, и теперь мы недовыполняем где-то 30%, — отмечает он. — Все продукты, на которые у нас договоренности, сдаем вовремя. Но если карантин продлится, мы уходим в убыток, а насколько серьезный — будет зависеть от продолжительности периода ограничений. Для инвестиций в анимацию это время точно не пройдет бесследно.

Пока же студии, подписавшие контракты с телеканалами, выбиваются из сил, чтобы выдавать новые эпизоды своих сериалов.

— Конечно, вирус и связанные с ним явления повлияют на количество проектов, которые появятся в этом году, но новинки всё же будут, — обещает «Известиям» гендиректор канала «Карусель» Татьяна Цыварева. — Нам пришлось освоить новые способы общения и обсуждения сценариев, аниматиков, предмастеров. Присутствуют небольшие задержки, но настолько незначительные, что зрители этого даже не замечают. Более того, на карантине состоялась и премьера.

К2 Фото: Depositphotos

Детское телесмотрение во время карантина выросло и у «Карусели», и у «МУЛЬТа» (канала и приложения), замечает Татьяна Цыварева. Но среди проектов, премьеры которых стоит ждать в ближайшее время, она не называет ни одного нового — только продолжения уже работающих франшиз. Рынок мультсериалов старается сохранять темп — тем более что идет прирост аудитории. Но кому из производителей удастся уцелеть и подняться во время этой гонки — вопрос открытый.

В погоне за короткими штанишками

Достаточно беглого взгляда на рынок российских мультсериалов, чтобы заметить: он практически весь заточен под сегмент pre-school, то есть рассчитан на дошкольников. Исключений из этого правила мало, и связано это прежде всего с рыночными факторами. Например, телеканалов, ориентированных на более старшую аудиторию и готовых закупать для нее контент, в России практически нет. Поэтому ситуация на рынке такова, что сегмент pre-school перенасыщен, а в остальных довольно просторно, но идти туда решаются только крупные игроки, подстрахованные франшизами для малышей.

— Для аудитории 6–12 никто, кроме канала «Дисней», не вещает, и кому нам предлагать такой контент? — задается вопросом Антон Сметанкин.

Кроме того, задумывая новый сериал, производитель сразу прикидывает, как он будет продавать лицензию на сопутствующую продукцию — футболки, кружки, видеоигры и прочее. Лицензии приносят больше денег, чем сами мультфильмы, это основная часть заработка студий, а продукция для детей младшего возраста расходится значительно лучше. Таким образом, производство контента для старшей аудитории превращается в своего рода благотворительность студий.

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— Предлагать школьникам отечественный контент, если хотите, наша принципиальная позиция, — говорит гендиректор «Союзмультфильма». — Это наше вложение в будущее и студии, и всей отрасли.

Впрочем, последствия карантина негативно повлияют не только на становление рынка школьных мультфильмов, но и на вполне успешный дошкольный. Решением проблемы, считают собеседники «Известий», может быть универсализация национального контента с целью более активного выхода на международный рынок. Иными словами, производители должны заняться созданием оригинальных историй и образов, которые будут продаваться за рубеж. Вместе с футболками и подгузниками.

По следам «Трех котов»

Сегодня отечественное кино может жить и развиваться, если осознает своим рынком сбыта не только Россию, считает генпродюсер анимационного киножурнала «МУЛЬТ в кино» Иван Кудрявцев. Оно должно двигаться по модели таких стран, как Италия, Франция, Япония и другие, которые, снимая для себя, снимают для всего мира. У нашей анимации для этого всё есть: и «школа», и кадры. Дело за малым: согласовать национальные стандарты с международными. Например, сериал «Оранжевая корова», который делается на «Союзмультфильме» в копродукции с французской компанией Cyber, уже претерпел ряд изменений.

К3 Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Нам пришлось менять не философию (она как раз осталась прежней), а некоторые детали продукта, которые могли мешать при выходе за рубеж, — рассказал Борис Машковцев. — У каждого рынка есть свои культурные коды, которые нельзя игнорировать. И если у вас в сериале очень заметна национальная специфика, то приходится вступать на территорию дополнительных переговоров, где нужно учесть большее количество вкусов, чем ваши собственные.

На фоне производства анимационной продукции в других странах объемы создаваемого в России контента не так уж велики, отмечает киновед, генеральный директор Paranoid Animation Studio Алена Сычева. К онтента должно быть больше, чтобы выбор и у «байеров», и у простых зрителей был обширнее. Существуют разные ниши, например, более дорогие сериалы предназначены для телеканалов, а контент подешевле хорошо идет на YouTube . У него другие цели, например, делается много образовательной анимации, некоторые проекты только частично анимационные, там задействованы живые актеры. Стриминговые платформы пока созданием собственного анимационного контента не слишком интересуются, предпочитая вкладываться в успешные, проверенные временем бренды.

На этом фоне создавать контент только для России — недальновидно, полагает эксперт. Рынок слишком мал по объему. Создание историй универсальных, понятных любой культуре и национальности, расширяет наши возможности. Успех «Маши и Медведя», «Трех котов», «Фиксиков», «Смешариков» за рубежом привлек внимание ко всей отечественной анимации — и самое время им воспользоваться.