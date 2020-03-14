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За Лунтика и Ко: производитель тортов поплатился за мультяшку

Как использовать изображение любимых детских персонажей и не бегать по судам
Фото: Depositphotos
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За Лунтика и Ко: производитель тортов поплатился за мультяшку
2020-03-12 16:31:39">
2020-03-12 16:31:39
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Подмосковная кондитерская попалась на «сладкой» авантюре: пекли торты с известными мультипликационными героями, но разрешения у правообладателя не спросили. Итог: суд, штраф и запрет на использование дорогих детскому сердцу персонажей. По мнению экспертов, образы известных героев мультфильмов способны повысить продажи: их узнают, у покупателей возникают положительные эмоции. Где только не увидишь Человека-паука, Машу с Медведем и без, Фиксиков, Лунтика, Кота Матроскина: на игрушках и тортах ко дню рождения, одежде и канцелярских товарах, молочных продуктах… О том, как нарушают права на использование изображений мультипликационных героев, чем это грозит и во сколько обойдется лицензия, читайте в материале «Известий».

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Оставили на десерт

Предприятие, зарегистрированное в Истре, выдал сайт. Малышне — на радость, правообладателям — на печаль в кондитерской можно было купить торты с изображением Лунтика и его друзей: Кузи, Милы, Пчеленка. По данным СМИ, для привлечения внимания на сайте красовались портреты Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца — точь-в-точь с постеров сериала «Три богатыря».

В итоге предпринимателя оштрафовали в общей сложности на 130 тыс. рублей за нарушение авторских прав. В аналогичной ситуации оказался и вологодский кондитер, который после почти двух лет разбирательств заплатит 150 тыс. рублей за торт с фигурками из «Смешариков». Как сообщают местные СМИ, в суде находятся еще несколько заявлений на незаконное использование образов мультипликационных героев другими кондитерами.

лунтик
лунтик мультфильм
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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По словам управляющего партнера юридической компании по защите интеллектуальной собственности «Тулубьева, Осипов и партнеры» Ирины Тулубьевой, безболезненно изображения мультипликационных героев можно использовать только в личных целях — перерисовал в альбом и любуешься, показываешь домашним. На публичную демонстрацию образа мультгероя, в том числе в интернете, требуется письменное согласие правообладателя. Шьешь и продаешь сумки с известным персонажем? Будь добр заключить договор.

«Нарушений бывает очень много, но во многих случаях никто даже об этом не знает и не предъявляет претензии. Кто-то 20 лет выпускает торты или конфеты, используя образы персонажей мультфильмов, а кто-то только начал производство, и тут же на него обратили внимание — наступает совершенно серьезная ответственность», — отмечает в беседе с «Известиями» специалист по авторскому праву и смежным правам.

Максимальная планка — до 5 млн рублей взыскания с нарушителя (в зависимости от характера нарушений и обстоятельств дела).

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Осенью 2019 года говорили о всплеске активности правообладателей: на предпринимателей из разных регионов посыпались иски за продажу нелицензированных товаров с изображением Маши и Медведя, Смешариков, Свинки Пеппы и других мультгероев. Причем держать ответ перед законом в большинстве случаев пришлось продавцам, а сумма исков оказалась в разы больше, чем стоимость одной единицы товара. Судите сами: предпринимательница Людмила Круглова, которая торговала игрушками в Чебоксарах, рассказывала, что за 50-рублевый конструктор с изображением Фиксиков с нее потребовали компенсацию в 170 тыс. рублей. Некоторые эксперты называют такую деятельность представителей правообладателей скорее выгодным бизнесом, нежели просто защитой авторских прав (владелец получает, как правило, не более 10% от суммы иска). Впрочем, это палка о двух концах.

«Распространение контрафактной продукции тоже наказуемо, — напоминает Ирина Тулубьева. — Должен быть договор с поставщиками, и тогда в известном порядке взыщут с поставщиков. Это нормальные деловые отношения. Поставщик гарантирует, что к товару не могут предъявлять никакие требования. Если такие требования предъявляются, то поставщик обязуется возместить все издержки».

смешарики
кадр смешарики
Фото: РИА Новости/Анимационная студия «Петербург»

Представители правообладателей, в свою очередь, отмечают: они бы и рады разобраться с производителями контрафакта, да только не всякий торговец «сдаст» своих поставщиков.

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«Они предпочитают уплатить штраф, лишь бы не потерять налаженные связи. Ведь кроме контрафакта, с которым мы боремся, они по этим каналам получают и другую продукцию», — заметил один из представителей правообладателя.

Кстати, поплатиться можно и за изображение на коробке. Так, житель Перми, чтобы поднять продажи наборов игрушек, изобразил на коробке героев мультсериала «Три кота» — Коржика, Компота, Карамельку и их маму. За нарушение авторских прав с пермяка взыскали 40 тыс. рублей.

Встречаются на первый взгляд неожиданные претензии: застройщик поплатился за рекламу жилого комплекса только потому, что в кадр попала девочка в футболке с медведем (известный персонаж — серый с заплатками). Случайное «дефиле» не прошло незамеченным: с застройщика потребовали 300 тыс. рублей за нарушение исключительного права. Правда, получили только 20 тыс. рублей.

«Бывают такие хитрости, когда используют образ не напрямую: как бы между прочим мимо проходит человек в брендированной футболке. Если кто-то попадает в кадр (не центральный объект съемки) в репортажной съемке, то это допускается законодательством, но в рекламном ролике ничего случайного не бывает», — считает Ирина Тулубьева.

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Как рассказали «Известиям» в лицензионном агентстве «Мельница» (представляет одноименную анимационную студию), чаще всего подделывают игрушки, детскую одежду и канцелярские товары.

«До 60% отдельных категорий рынка детских товаров — контрафакт, — поясняет управляющий партнер ООО «Правовая группа «Интеллектуальная собственность» и представитель лицензионного агентства Василий Абрамов. — Среди наших брендов наиболее часто используют персонажей «Барбоскиных» и «Лунтика».

Как-то поймали ломбард на незаконной рекламе: в качестве моделей те использовали персонажей из «Трех богатырей». Однажды почти на скаку остановили плюшевого Коня Юлия. Аниматор не только привлекал внимание мультяшной гривой, но и позорил образ: сначала предлагал туристам с ним сфотографироваться, а потом требовал денег — до 5 тыс. рублей за фото. «Коня» задержала полиция, костюм изъяли. В общем, нарядиться можно в кого угодно, но зарабатывать на этом без разрешения нельзя.

«Проводится комплексная работа с правоохранительными органами, ведется постоянный мониторинг мест торговли. Также поступают регулярные сигналы от недовольных качеством контрафактного товара потребителей», — Василий Абрамов поясняет как выходят на нарушителей.

мульт
аниматоры прогулка мульт
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Как сообщало в 2019 году издание «Реальное время», опираясь на данные базы «Спарк-Интерфакс», «Мельница» выступала истцом в более чем 2,3 тыс. арбитражных процессах по всей России на общую сумму свыше 200 млн рублей. Причем, выявляя нарушителей, представители правообладателя не только производят привычную «контрольную закупку» товара, но и выезжают в районные ДК и частные театры, где показывают спектакли по мотивам известных мультфильмов. Так, из-за нарушения авторских прав в Колпино закрыли спектакль.

Как вариант (не считать инструкцией по применению) из разряда «вредных советов» — изменить внешность персонажа. Приделать лишние уши, ноги, перекрасить, и вот он — новый герой. Какие претензии? Впрочем, будет ли интересен покупателю измененный ради обхода закона мультгерой? Да и за переделку можно серьезно поплатиться.

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«Это не только несоблюдение авторских прав, но и незаконная переработка образа. Оценку, в какой степени было использовано оригинальное произведение, даст экспертиза — суд не будет брать на себя такую ответственность, — говорит Ирина Тулубьева. — Проигравшей стороне придется возмещать расходы по экспертизе, а это десятки тысяч рублей».

В законное пользование

Хотите законно выпускать одеяла с «Микки Маусом» или «Машей и Медведем»? Выходите на правообладателя. Это не закрытая информация, в Сети несложно найти, кому принадлежат права на того или иного персонажа. Эксперты советуют тщательно подойти к выбору героя: одни стали уже классикой или не теряют зрительской симпатии на протяжении нескольких лет, другие популярны лишь определенное время — пока, например, мультфильм идет в прокате (в этом случае лучше выпустить ограниченную серию брендированных товаров).

Четкую сумму, во сколько обойдется лицензия на использование персонажа, с ходу не назовет никто. Так называемой «средней температуры по больнице» нет. Как пишет vc.ru, стоимость лицензии складывается из суммы минимальной гарантии и роялти (процента от оптовой отпускной цены без НДС, который идет правообладателю). Минимальную гарантию производитель выплатит в любом случае, даже если ничего не произведет и не продаст. Роялти следует платить в том случае, если, например, игрушек или ручек с персонажем произведено больше, чем изначально обговаривалось. В разных категориях товаров это и разный процент: бумажные изделия, игрушки, торты — 9–12%, детское питание — 1–4%. Так, если вы произвели 10 тыс. игрушек двух типов по оптовой цене 1000 и 550 рублей, то минимальная гарантия составит 930 тыс. рублей.

мульт
мульт матросскин молоко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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К слову, это будут не единственные траты (стоит учитывать расходы на распространение — те же промоакции), а производитель должен будет соблюдать стиль-гид , в котором прописана допустимая цветовая палитра, рекомендации по шрифтам, и выполнять определенные требования. Так, Disney разрешает производить товары только на тех фабриках, которые прошли сертификацию.

«Постепенно приучаются к порядку, — говорит о ситуации на рынке Ирина Тулубьева. Поясняет: в последнее время и дел стало больше — не зря создан специализированный суд по интеллектуальным правам. — Функция авторского права — стимулирование творчества (и материальное, и моральное). Такого рода дела — это не только спор автора. Это бизнес, это борьба против недобросовестных конкурентов в первую очередь, это экономика. Не будет нормальной киноиндустрии или книгоиздания, если процветают пираты, потому что тогда невыгодно работать по закону».

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