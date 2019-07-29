«Он же памятник!»: как у скульпторов отнимают их авторские права

Идея того, что авторские права следует соблюдать и уважать, медленно, но верно укореняется в общественном сознании. Сначала россияне осознали, что смотреть фильмы в хорошем качестве, без незаконной назойливой рекламы и компьютерных вирусов, да еще и по большей части бесплатно в легальных кинотеатрах проще, спокойнее и удобнее, чем искать в Сети пиратские ресурсы. Потом постепенно привыкли к мысли, что, купив книгу, а не скачав ее у мошенников, поддерживают любимого автора и стимулируют развитие литературного процесса в родной стране. Параллельно наконец поняли, что картинки, тексты и фоточки в интернете — тоже не ничейные, у них есть авторы, имена которых необходимо указывать, даже если используешь их произведения в личных целях, и платить — если эти цели коммерческие. И вот только скульпторам пока катастрофически не везет. В головах как простых людей, так и городских чиновников укоренилось заблуждение родом из советского прошлого: «Всё вокруг колхозное, всё вокруг мое». Мол, памятники — это ж наше общее городское имущество, какие такие авторы и что за права они тут качают?

Удивительно, что при этом никто из коммерсантов и представителей горадминистрации даже не подумал узнать точку зрения закона на этот вопрос. А в 4-й части Гражданского кодекса РФ, которая как раз и регламентирует любые вопросы, связанные с авторскими правами, четко определено, что произведениями, исключительные права на которые принадлежат их авторам, считаются книги, фильмы, памятники, картины, музыка, телевизионные программы и т. п. Что это означает? Что только создатели (да-да, и памятников, и скульптур в том числе!) имеют законное право воспроизводить произведения, давать разрешение на создание их копий, в том числе на печатной продукции, к которой относятся буклеты, открытки, книги, или на любых других носителях — брелоках, значках, футболках и прочих магнитиках. Так что совершенно законно и справедливо, что суд поддержал позицию автора памятника основателям Екатеринбурга Петра Чусовитина, который предъявил иски компаниям, использовавшим его произведение в коммерческих целях без разрешения скульптора.

Так, судебные органы постановили взыскать 10 тыс. рублей за использование фото памятника Татищеву и де Геннину в путеводителе по Свердловской области, 70 тыс. рублей — за изображение памятника на коробке шоколадных конфет и 170 тыс. рублей — в наборе открыток. Казалось бы, какие могут быть возражения? Это неотъемлемое право автора, закрепленное законодательством, — распоряжаться не только произведением, но и его изображениями. Но в СМИ тут же поднялась некрасивая кампания против скульптора и представлявшей его интересы в суде организации по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС). Пытаясь вызвать общественное негодование, ангажированные медиа доводили ситуацию до абсурда, патетически восклицая: «Что ж теперь, для того чтобы сфотографироваться на фоне памятника, договор с УПРАВИС заключать, что ли?!» Это намеренное передергивание фактов: речь идет лишь о коммерческом использовании произведения и его изображений, не о личных альбомах и селфи. Так что любителям украсить свои страницы в соцсетях изображениями достопримечательностей ничто не угрожает: ответственность наступит лишь для тех, кто зарабатывает на чужой интеллектуальной собственности.

Вице-президент Творческого союза художников России по правовым вопросам, действительный член Российской Академии художеств Константин Марков подчеркнул: «В 2000-х годах, когда представители организаций правообладателей приходили в магазины, клубы и торговые центры и говорили, что за право транслировать музыку нужно платить, это вызывало бурю эмоций. А сейчас никто не возмущается — все платят. А чем отличаются творческие работники в сфере скульптуры и изобразительного искусства от музыкантов? Ничем. У них те же исключительные права. Статья 1270 Гражданского кодекса… Вот памятник в Екатеринбурге, действительно, достопримечательность, вызывает интерес у туристов. Его сфотографировали, разместили изображение на коробке шоколадных конфет и начали это продавать. Конечно, фотографии этого памятника привлекает покупателей, то есть это фото сыграло роль определенной рекламы в коммерческой деятельности и увеличило выручку организации, которая этим занимается. И почему при этом автор не должен получать вознаграждения?»

Казалось бы, чего проще: планируешь использовать произведение — свяжись с автором, заключи договор, чтобы всё было законно и без проблем, как в любом другом случае с интеллектуальной собственностью — книгами, фильмами, музыкой. Памятник сравнительно новый, установлен лишь в 1998 году к 275-й годовщине со дня основания города, автор известен, так что же помешало бизнесменам получить его разрешение? Как подчеркнул в интервью «Известиям» глава УПРАВИС Эрик Вальдес-Мартинес, «когда занимаешься коммерческой деятельностью, ты должен предусмотреть все возможные осложнения. Очистка прав — это часть процесса. Юристы знают, как это делать. Срок охраны на произведение действует в течение всей жизни автора и еще 70 лет после его смерти. Коммерсанты в любом случае должны попытаться найти правообладателя и автора».

И сколько же предприимчивые предприниматели решили сэкономить, вынув деньги практически из кармана скульптора? Это как раз самое поразительное: платят за законное использование произведений сущие копейки. Так, за право поместить фотографию памятника на открытках тиражом до двух тысяч экземпляров пришлось бы отвалить аж одну тысячу рублей! За использование изображения на обложке книги, брошюры или буклета — 3700 рублей, а внутри художественного альбома — 1100 рублей. И даже эти смешные деньги экономные бизнесмены решили не платить автору. Зачем? «Он же памятник!»

Это не единственный случай в нашей стране, когда нарушаются права скульпторов и их наследников. Так, Евгений Вучетич, внук автора знаменитого памятника «Родина-мать зовет!», рассказал нашему корреспонденту о подобном случае: «Мы сейчас ведем переговоры по поводу того, что в социально-политической брошюре на обложке была опубликована по каким-то причинам фотография монумента «Родины-матери». Книга продавалась, то есть была использована в коммерческих целях. В таких очевидных случаях использование произведения, безусловно, нужно согласовывать с автором или наследниками. В Екатеринбурге само издательство не захотело идти навстречу и оказалось в трудной ситуации. Это вопрос воспитания, правовой культуры, которая лишь формируется. Люди должны понимать, что у создателей есть права».

Практика аналогичных судебных дел в России постепенно нарабатывается. Например, в Ростове в 2016 году было выиграно несколько судов по незаконному использованию изображения памятника «Тачанка» (автор Андрей Скнарин) на кружках, магнитах, брелоках. Взысканные суммы — от 50 тыс. рублей.

В Краснодаре в 2017 году суд постановил взыскать по делу о незаконном использовании изображения памятника «Белая невесточка» (авторы-скульпторы А.О. Поляков и Е.В. Соколов) на календарях, блокнотах, открытках 100 тыс. рублей.

В Европе права авторов также защищают организации по коллективному управлению правами. Так, например, Атомиум — символ Брюсселя, спроектированный архитектором Андре Ватеркейном как символ атомного века и мирного использования атомной энергии и построенный под руководством Андре и Мишеля Полаков, в 2003 году стал камнем преткновения между странами. Организация по коллективному управлению авторскими и смежными правами ARS потребовала удалить с американского сайта изображения Атомиума, так как их использование без лицензии нарушает права скульпторов.

Знаменитый символ Парижа, чей создатель Гюстав Эйфель умер в 1923 году, перешел в общественное достояние через 70 лет после этого печального события, что дало возможность возвести в Лас-Вегасе перед одним из отелей легальную копию башни в 1999 году. Однако по ночам снимать переливающееся всеми цветами сооружение нельзя до сих пор! Иллюминацию на объекте установили лишь в 1985 году, она считается самостоятельным произведением искусства. А это значит, что на любое ночное изображение Эйфелевой башни необходимо получить разрешение от правообладателя. И это лишь часть ограничений, установленных на изображения знаменитых памятников по всему миру. Так что в любом случае необходимо думать о том, какие запреты могут быть нарушены, и уважать авторские права. Иного пути для цивилизованных обществ нет.