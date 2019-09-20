Пират вне очереди: как отучают от кражи интеллектуальной собственности

Согласно исследованию британской аналитической компании MUSO за 2017 год, в России одни из самых высоких показателей интернет-пиратства в мире. По количеству скачиваний нелицензионного контента наша страна уступает только США. Справиться с пиратами власти пытаются уже давно. В этом году свой варианты решения ситуации предлагают сразу два ведомства: Министерство культуры и Роскомнадзор. Начнут ли пользователи платить за материалы в интернете, разбирались «Известия».

В минусе

По оценке министра культуры РФ Владимира Мединского, ежегодно из-за пиратов экономика страны теряет от 40 млрд до 70 млрд рублей. Самый большой ущерб наносят поставщики нелегальной видеопродукции. В международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, заработок среднестатистического онлайн-кинотеатра оценили в 9 млн рублей в год. Главный источник доходов пиратов — реклама. Обычно ее дают онлайн-казино, для которых пиратские сайты являются единственной площадкой для поиска новых клиентов. Дополнительный заработок нелегальным сайтам приносит подписка, а иногда и пожертвования посетителей.

Убытки от деятельности таких ресурсов в первую очередь несут правообладатели. Они тратят средства на производство контента, а значительная часть прибыли проходит мимо них.

пираты Фото: Depositphotos

Как отмечает Ксения Колтунова, исполнительный директор правового бюро «Юрисдиктъ», пиратство может быть связано и с другими «опасными деяниями». «Важной проблемой, на которую не всегда обращают внимание защитники и адепты защиты прав интеллектуальной собственности в сети интернет, является то, что подобные нарушения зачастую сопровождаются распространением вредоносных программ, нарушением правил обработки персональных данных, распространением спама. А иногда открытие пиратской площадки для скачивания музыки — это всего лишь приманка для более злостных и действительно опасных действий, в том числе связанных с национальной безопасностью », — полагает специалист.

Защитный механизм

Чтобы очистить поле от пиратского контента, законодатели в первую очередь направляют санкции на тех, кто его распространяет, а не пользуется им. «Под пиратством понимается не сам бесплатный просмотр фильма онлайн , поскольку при таком просмотре не осуществляется использование прав на произведение в юридическом смысле. Для того чтобы действия были противоправными, требуется их совокупность — копирование и/или распространение, причем публичное и, как правило, с получением выгоды, — объясняет Игнат Горнштейн, старший консультант департамента юридической практики Alliance Legal CG. — Привлечение к ответственности частных лиц за просмотр или скачивание фильмов — больше исключение».

Чтобы защитить свои права и привлечь к ответу пиратов, правообладатель должен обратиться в Роскомнадзор, потребовав ограничить доступ к таким ресурсам на основании вступившего в силу судебного акта. Получив заявление, Роскомнадзор в течение трех рабочих дней определяет, кто разместил в интернете спорный контент, и в электронном виде присылает этому лицу уведомление о нарушении. Тот, в свою очередь, в течение одного рабочего дня должен связаться с владельцем сайта и потребовать удалить нелегальный материал. Если никакие меры владельцем приняты не были, то ограничивается доступ ко всему ресурсу.

пираты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Эксперты считают, что механизм далек от совершенства. «Это долгая процедура, требующая не только установления конкретного владельца сайта, который не всегда зарегистрирован в отечественной доменной зоне, но и судебного решения с целью установления факта распространения на таком сайте именно пиратского контента» , — объясняет Горнштейн.

Без суда

В Министерстве культуры предлагают упростить процесс блокировки сайтов и привлечения виновных к ответственности. В феврале 2018 году ведомство представило законопроект, который предусматривает блокировку интернет-ресурсов с противоправным контентом без суда. Правообладатели смогут обращаться к провайдерам напрямую.

Предлагаемые поправки в законодательство должны исправить ситуацию, когда найти виновного не удается. Если установить личность владельца сайта и связаться с ним не получится, то отвечать за нарушение будет провайдер хостинга, который предоставил место для размещения страницы в интернете.

Тогда, оценивая проект, в Минэкономразвития России отметили, что документ содержит ряд недостатков, в частности, плохо обозначены границы обязанностей. Это создают неравные условия для владельцев сайтов и правообладателей. «Блокировка интернет-сайта будет осуществлена даже в случае удаления владельцем интернет-сайта спорной информации менее чем за одни сутки. Вместе с тем процедура разблокировки интернет-ресурса займет у ее владельца ‎не менее двух суток», — отметили в своем заключении эксперты Минэкономразвития.

В марте 2019 года представители Министерства культуры сообщили, что проект был доработан, а замечания «в большей степени учтены».

По мнению многих юристов, принятие законопроекта вряд ли приведет к победе над пиратством, но зато даст правообладателям дополнительную возможность оперативно обеспечить защиту своих прав, когда владельцы сайта не реагируют на обращение или зарегистрирован в иностранной доменной зоне.

пираты Фото: Depositphotos

Против таких инициатив яростно выступают представители российского общественно-политического объединения «Пиратская партия России». Само пиратство члены объединения не поддерживают, но и действующее законодательство считают неправомерным. «К антипиратским инициативам Минкульта, связанные с досудебной блокировкой ресурсов, как и к любым инициативам, связанным с блокировками, мы относимся крайне отрицательно. Во-первых, любые действия без решения суда нарушают презумпцию невиновности , а во-вторых, ни в одной цивилизованной стране не блокируют ресурсы, так как это нарушает в том или ином виде право на доступ к информации. На том же RuTracker есть множество легального и редкого контента. В Германии, например, добиваются удаления информации, а не запрета доступа к ней. Нам же, по сути, говорят: «Не смотрите, там преступление», но не прекращают само преступление», — считает председатель объединения Антон Ершов.

Убрать из поиска

Пока изменения в законодательство не приняты, а пиратские сайты продолжают множиться, действовать решили сами правообладатели. В ноябре 2018 года они вместе с крупными IT-компании, в частности «Яндексом», подписали меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав. Документ предполагает создание специального реестра с пиратскими ресурсами, который пополняют сами правообладатели. Поисковики же, проверяя его каждые пять минут, обязуются в течение нескольких часов удалять эти ссылки из поисковой выдачи. Чтобы увеличить выборку нелегальных ресурсов, «Яндекс» создал специального робота. Он сравнивает страницы в интернете со списком в реестре и подсвечивает те сайты, которые похожи на пиратские. Сформированный роботом список «Яндекс» направляет правообладателям для проверки и дальнейшего внесения в реестр.

пираты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Осенью срок действия меморандума заканчивается. Компании уже договорились о его продлении до конца года и надеются, что закрепить документ удастся и на законодательном уровне. Соответствующий пакет поправок уже подготовлен. В «Яндексе» комментировать эту информацию отказались, сославшись на Роскомнадзор, который выступает модератором процесса.

Представитель Роскомнадзора подтвердили, что поправки по удалению пиратских ссылок из поисковиков готовы и направлены на согласование.

Параллельные процессы

Самым распространенным типом потребления пиратского контента, как отмечают специалисты Group-IB, остается просмотр в сети фильмов и сериалов. «Некоторые всё еще скачивают пиратский контент, чтобы взять подборку фильмов и сериалов с собой в отпуск или посмотреть их в самом высоком качестве на большом телевизоре», — рассказывает в беседе с «Известиями» Андрей Бусаргин, руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности компании Group-IB.

При этом специалист подчеркивает, что наряду с тенденцией роста потребления нелегального контента, о которой эксперты говорят годами, идет и обратный процесс. Число пользователей легальных ресурсов в России за последние годы выросло в разы. «Этот тренд связан с активным развитием легальных видеосервисов. Такие площадки, как YouTube, IVI, Megogo, активно увеличивают свою аудиторию и продолжат это делать, пока будет позволять емкость рынка. И, к счастью, темпы роста легального рынка в разы опережают темпы роста пиратства : в то время как аудитория некоторых легальных игроков приумножается в разы, рост пиратского трафика замедляется — в прошлом году, по нашим данным, он составил лишь 10%», — рассказывает «Известиям» Бусаргин.

пираты Фото: Depositphotos

Положительную тенденцию можно отметить и с музыкой. Платные сервисы с легальной музыкой работают в России не первый год, но последнее время наблюдается особенно интенсивный рост. В 2017 году платную подписку ввела соцсеть «ВКонтакте». Музыку всё еще можно слушать бесплатно, но с рекламой и фоновым ограничением в 30 минут на мобильных устройствах. Подписка же снимает ограничения, дает возможность убрать рекламу и сохранить любимые треки для прослушивания офлайн в приложении BOOM. Сначала такое обновление пользователи воспринимали с негодованием, однако уже к лету 2018 года количество активированных платных и пробных подписок в музыкальных сервисах «ВКонтакте», «Одноклассники» и мобильном приложении BOOM превысило 1,5 млн. У «Яндекс.Музыки» в 2019 году почти 2 млн платных пользователей. Стремительно растет и количество подписчиков иностранных сервисов Apple Music и Google Play Music.

Чтобы привлечь аудиторию, сервисы активно распространяли информацию о том, что выручку от подписок на музыку получают сами артисты. Так поддерживать любимых музыкантов рублем или долларом стало модным, особенно среди молодежи.

По мнению Ксении Колтуновой, пока эта тенденция характерна лишь для мегаполисов. «В провинциях и малочисленных городах поисковый запрос «скачать бесплатно без регистрации и подписки» не снижает своей конверсии. Это обусловлено как минимум экономическим фактором низких доходов населения и социальными стереотипами граждан , у которых до сих пор зафиксировано понимание, что интернет — это платформа открытого, полномасштабного, бесплатного и вседоступного контента любого авторства, любого назначения, любого формата, любого рода. Здесь, к сожалению, проблема в культурном коде нашего современного общества и низкой правовой информационной грамотности, которой надо заниматься активнее», — полагает Колтунова.

пираты Фото: Depositphotos

Тем не менее перспективы у легального рынка есть. Притом вполне реальные. Результаты опросов и исследований показывают, что при определенных условиях почти половина россиян готова полностью отказаться от пиратских ресурсов. Основные требования — удобство пользования лицензионными сервисами и сумма подписки, не превышающая 300 рублей в месяц.