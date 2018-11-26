Пиратов море: Минэк выступил против идеи закрывать сайты по жалобам на краденый контент

Минэкономразвития раскритиковало антипиратский законопроект Минкульта. Это следует из выданного ведомством заключения об оценке регулирующего воздействия (есть в распоряжении «Известий»). По мнению Минэка, Министерство культуры отдает приоритет правообладателям, тем самым нарушая баланс интересов сторон, в частности владельцев сайтов. Участники рынка, в свою очередь, заявляют, что решить вопрос пиратского контента в Сети может недавно подписанный меморандум между поисковиками и правообладателями. Однако отдельный закон, регулирующий эту сферу, все равно необходим, считают эксперты.

В начале 2018 года Минкультуры разработало поправки в закон о защите информации, которые направлены на охрану авторских прав в интернете. Так, ведомство планирует обязать владельцев интернет-сайтов публиковать контактную информацию о себе. Кроме того, предлагается наделить правообладателей возможностью обращаться к провайдеру в случае обнаружения незаконно размещенного объекта авторских прав. В этом случае провайдер должен незамедлительно ограничить доступ к такому сайту.

Минэкономразвития отказалось поддержать законопроект, следует из заключения ведомства об ОРВ. По мнению Минэка, инициатива Минкультуры создает риск отнесения к «незаконно размещенной» любой информации — на одном лишь основании заявления правообладателя без установления всех обстоятельств дела.

Кроме того, провайдеры хостинга, которые должны незамедлительно блокировать доступ к сайту по обращению правообладателей, относятся к информационным посредникам. Они только предоставляют техническую возможность размещать материалы и не несут ответственности за опубликованную на их серверах информацию, даже если она нарушает авторские права, отметили в Минэке.

Также Минкультуры дает владельцам сайтов и провайдерам слишком сжатые сроки на удаление пиратского контента. Владелец сайта должен сделать это в течение 24 часов после обращения. Из-за этого все сайты должны круглосуточно мониторить поступающие заявления, а также содержать штат юристов и службы поддержки для выполнения или обжалования заявлений, отметили в Минэкономразвития.

В Минэке также подчеркнули, что существуют ресурсы, пользователи которых могут самостоятельно публиковать материалы. В этом случае сайты выступают в роли информационных посредников и не несут ответственности за нарушение авторских прав.

Минэкономразвития отмечает, что приоритет в законопроекте Минкульта отдается интересам правообладателей, а права интернет-предпринимателей, наоборот, ущемляются. Так, правообладатель, требуя заблокировать сайт, может не знать, что объект его авторских прав на деле опубликован законно. К тому же разблокировка сайта может занять больше времени, чем его блокировка, из-за чего владелец ресурса потеряет возможную прибыль.

В Минкульте не смогли оперативно предоставить ответ на вопрос «Известий», согласны ли они с замечаниями Минэкономразвития и будут ли с их учетом дорабатывать законопроект. В Минкомсвязи и Роскомнадзоре также не пояснили свою позицию в отношении антипиратской инициативы.

В начале ноября глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что надеется на очищение Рунета от пиратского контента благодаря подписанию меморандума между правообладателями и крупнейшими российскими поисковиками («Яндекс», Mail.ru, Rambler, «Кинопоиск»). Согласно документу, поисковые сервисы должны в течение шести часов удалять ссылки на пиратский контент после включения их в специальный реестр, который будет вести Роскомнадзор. Меморандум действует до 1 сентября 2019 года.

Именно соглашение между правообладателями и поисковиками на сегодняшний день является лучшим решением для борьбы с пиратским контентом, сообщил «Известиям» генеральный директор Российского союза правообладателей, президент ассоциации IPChain Андрей Кричевский. При этом он отметил, что для полноценной борьбы с пиратством всё же потребуется документ, который будет учитывать права и интересы всех сторон.

Решение о создании антипиратского закона нужно принимать, когда появятся первые результаты работы меморандума правообладателей и поисковиков, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Он отметил, что накладывать обязанности на провайдеров хостинга нецелесообразно: их могут засыпать заявлениями. К тому же хостеры не разбираются в авторских правах. Из-за желания перестраховаться они могут начать блокировать всё подряд, подчеркнул Владимир Зыков.

ОРВ — это экспертиза нового или действующего законодательного акта. Она необходима для исключения избыточной административной нагрузки на бизнес. Однако отрицательное заключение об ОРВ не является поводом для непринятия законопроекта. Разработчик документа может внести его в правительство с таблицей разногласий.