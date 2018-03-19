Пиратские сайты стали блокировать в четыре раза чаще

В 2017 году в России заблокировали в четыре раза больше пиратских ресурсов, чем годом ранее, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре. Речь о сайтах, размещающих фильмы, сериалы, книги, музыку, программы без разрешения авторов или правообладателей. Больше половины пиратского контента — кинопродукция. Чиновники и эксперты отмечают сокращение доли нелегального контента и рост выручки кинотеатров.

В 2017 году было заблокировано 8 тыс. пиратских ресурсов, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре. Это вчетверо больше, чем годом ранее: в 2016-м их было 2 тыс.

В 65% случаев заблокированные сайты предлагали посмотреть или скачать кинофильмы. В прошлом году у «пиратов» были популярны, например, картины «Притяжение» Федора Бондарчука и «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна. В 2016-м — «Викинг» с Данилой Козловским и американский «Отряд самоубийц».

Блокировка пиратских ресурсов способствовала росту сборов кинотеатров, заявили в Роскомнадзоре со ссылкой на отчет Фонда кино. В нем указано, что в прошлом году «совокупный бокс-офис национального кинопроката вырос на 10,9% и составил 53,6 млрд рублей (2016 год — 48,4 млрд рублей)». Посещаемость кинотеатров выросла на 11,4%.

В Роскомнадзоре отметили, что доступ к пиратским интернет-ресурсам ограничивается по решению суда. Это предусматривает федеральный закон о защите информации. За многократные нарушения суд может заблокировать ресурс на постоянной основе. То есть удаление нелегального контента не поможет вернуть доступ к сайту. В 2017 году таких заблокированных навсегда ресурсов было 530 (в 2016-м — 107). Кроме того, на постоянной основе ограничили доступ к 459 «зеркалам» пиратских сайтов. Законодательные нормы для борьбы с ними появились в октябре прошлого года, теперь «зеркала» тоже блокируются и изымаются из поисковой выдачи.

В Минкультуры заявили «Известиям», что антипиратское законодательство требует постоянного совершенствования. Поэтому ведомство занимается вопросом о доработке внесудебного механизма блокировки нелегального контента.

— Распространение нелегального контента приносит значительный ущерб правообладателям, поскольку дает возможность просмотра контента, например, до его официального релиза, — заявили в ведомстве.

В феврале Минкультуры вынесло на общественное обсуждение законопроект, позволяющий правообладателям обращаться по поводу блокировки пиратского ресурса напрямую в Роскомнадзор, минуя судебный этап. Такую возможность ведомство предлагает дать в том случае, если и владелец ресурса, и владелец хостинга проигнорировали заявление о нарушении авторских прав и не удалили контент.

В Медиа-коммуникационном союзе (МКС) отметили, что важно донести до пользователей риски использования нелегального контента. Посещение пиратских сайтов чревато появлением на компьютере вредоносных программ.

Контроль за соблюдением авторских прав и сейчас работает эффективно, считает режиссер Алексей Учитель. Например, фильм «Матильда» невозможно было найти в Сети в течение двух месяцев после премьеры, так как пиратские ресурсы блокировались мгновенно.

Как писали «Известия», только 20% пиратского контента блокируется, оставшаяся часть удаляется в досудебном порядке по требованию правообладателей.