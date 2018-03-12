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Почти 21 тыс. сайтов о наркотиках заблокировали в России в 2017 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Порядка 21 тыс. интернет-сайтов, распространявших информацию о способах приобретения или изготовления наркотиков, заблокировал Роскомнадзор по представлениям МВД в 2017 году. Об этом «РИА Новости» рассказал заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД РФ Кирилл Смуров.

Только за 10 месяцев прошлого года сотрудники ведомства рассмотрели больше 44 тыс. обращений, по которым были заблокированы 17 тыс. сайтов и аккаунтов в Сети, где распространялась информация о способах приобретения или распространения запрещенных веществ. Всего в 2017 году Роскомнадзор по представлениям МВД заблокировал около 21 тыс. сайтов с подобной информацией. Помимо этого, сотрудники МВД выявили больше 4 тыс. преступлений, связанных с торговлей наркотиками с применением интернет-технологий.

Смуров также отметил, что число больных наркоманией несовершеннолетних в России снизилось на 9%, также на 24,6% сократилось число несовершеннолетних, которые употребляют наркотики с вредными последствиями — гепатитом, депрессивными расстройствами и прочими заболеваниями. Также на 8,2% снизилось общее количество принимающих наркотики людей, находящихся на учете в медицинских учреждениях, сообщает телеканал «360». Смуров отметил, что сокращение статистики является итогом проведения целенаправленной работы в подростковой среде, особенно в образовательных учреждениях.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Роскомнадзор объяснил опасность использования мобильного приложения GetContact.

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