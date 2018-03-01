Роскомнадзор объяснил опасность использования приложения GetContact

Роскомандзор призвал россиян не быть доверчивыми и не устанавливать на свои смартфоны новое популярное приложение GetContact, которое раскрывает личные данные телефонной книги для других абонентов и несет угрозу передачи личной информации мошенникам.

Эксперты наздорного ведомства отметили, что все пользователи сталкивались с предложением установить те или иные приложения, позволяющие узнать, кто посещал их страницу и как они записаны в телефонных книгах других людей. Эксперты напомнили, что многие устанавливают данные приложения, не задумываясь о последствиях.

«Устанавливая подобные приложения, вы даете им доступ на всю (!) информацию (включая личную) со своей страницы или телефона. А как же иначе другие узнают, как они у вас записаны или когда вы в последний раз были в Сети? Среди ваших контактных данных в телефоне могут быть также записаны данные кредитной карточки, ее PIN, пароли от личных кабинетов и пр., и всё это тоже оказывается в общедоступных базах после установки таких приложений», — говорится в заявлении Роскомнадзора.

Эксперты призывают пользователей подумать, готовы ли они раскрыть другим людям содержимое своей телефонной книги, а также рискнуть передать личную информацию третьим лицам, которые могут использовать ее как угодно. Роскомнадзор указывает, что данные могут попасть к коллекторам, мошенникам, вымогающим деньги обманным путем, финансовым брокерам, навязывающим невыгодные вложения средств и прочим злоумышленникам.

«Но всё же старайтесь хоть немного контролировать себя, прежде чем устанавливать сомнительные приложения на свой смартфон или компьютер. Хотя бы изучать их политику обработки данных», — призывает Роскомнадзор.

Приложение GetContact в настоящий момент возглавляет чарт бесплатных приложений российского App Store. После установки на смартфон пользователя программа сканирует телефонную книгу и отправляет ее содержимое и другие личные сведения в общую базу данных.

Представители Роскомнадзора ранее подтвердили порталу iz.ru, что анализируют работу приложения и в случае выявления нарушений оно будет заблокировано.