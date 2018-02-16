Роскомнадзор ускорил процедуру блокировки сайтов

Роскомнадзор совместно с операторами связи продолжает внедрение нового механизма получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации, что позволит ускорить процесс ограничения доступа к противоправным ресурсам.

В сообщении отмечается, что с начала года новый механизм внедрили более 70 операторов связи. На сетях еще 35 операторов проводится тестовая эксплуатация.

«Главным преимуществом нового механизма выгрузки является получение операторами связи из Единого реестра только новых или изменившихся записей («дельту») вместо загрузки всего массива данных», — отметили в ведомстве.

Новый механизм позволят в пять раз увеличить скорость реагирования операторов на требования Роскомнадзора по ограничению доступа к новым ресурсам и ресурсам, которые изменили сетевые адреса.