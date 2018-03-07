Росгвардия опровергла сообщения о срыве поставок наркотических обезболивающих в РФ

В Росгвардии назвали сообщения о возможном срыве поставок наркотических обезболивающих, психотропных препаратов и их прекурсоров несоответствующими действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«Информация о якобы затруднениях при поставках наркотических лекарственных средств, применяемых в медицинских целях, в различные регионы страны не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что между ФГУП «Охрана» Росгвардии, Министерством здравоохранения Российской Федерации, ФГУП «Главный центр специальной связи», а также другими организациями, которые задействованы в обороте обезболивающих лекарств, сложилось конструктивное взаимодействие.

Ранее Минздрав распространил предупреждение об угрозе срыва поставок в Россию наркотических обезболивающих, психотропных препаратов и их прекурсоров. В связи с этим была разработана редакция правил перевозки подобных средств.