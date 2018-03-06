Полиция не может выявить поддельные лекарства из-за отсутствия обращений

Поддельные лекарства трудно выявить из-за отсутствия обращений потерпевших в правоохранительные органы с жалобами.

Информацию об этом распространил замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов во вторник, 6 марта.

«Потерпевшие могут употребить лекарства, потом прийти сказать: «Мне фальсифицированное лекарство предложили. Как определить, сфальсифицированное или не сфальсифицированное?» Представьте себе, заявлений таких практически нет», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что контроль легальности требует совершенствования.

3 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые пригрозила лишить фармацевтическую компанию «АстраЗенека» эксклюзивного права на производство и продаже двух запатентованных лекарств из-за их высокой цены.

Всего предупреждение касается пяти препаратов, а с учетом всех форм и дозировок — 17 наименований лекарств. Два из этих препаратов — гозерелин и фулверстрант находятся под патентом и не имеют аналогов на российском рынке. При отказе компании снизить стоимость лекарств ФАС может отменить регистрацию цены, что практически равносильно выводу этих лекарственных препаратов с рынка.