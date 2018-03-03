ФАС впервые пригрозила глобальной фармкорпорации лишением патента

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые пригрозила лишить фармацевтическую компанию «АстраЗенека» эксклюзивного права на производство и продаже двух запатентованных лекарств из-за их высокой цены.

Как сообщает РБК, которые получили копию предупреждения, выданного ФАС 14 февраля, антимонопольная служба может направить в правительство предложение лишить фармацевтический концерн «АстраЗенека» эксклюзивного права на производство и продажу двух запатентованных лекарств от онкологических заболеваний.

Всего предупреждение касается пяти препаратов, а с учетом всех форм и дозировок — 17 наименований лекарств. Два из этих препаратов — гозерелин и фулверстрант находятся под патентом и не имеют аналогов на российском рынке. При отказе компании снизить стоимость лекарств ФАС может отменить регистрацию цены, что практически равносильно выводу этих лекарственных препаратов с рынка.

Также в предупреждении отмечается, что антимонопольная служба готова ограничить эксклюзивные права «АстраЗенека» на данные медикаменты и позволить другим компаниям их производство. Возможность возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства не исключается.