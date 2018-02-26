Фармкомпании России намерены начать поставки лекарств в Сирию

Российские фармацевтические компании готовятся к началу поставок лекарственных препаратов в Сирию. Об этом на Российско-сирийском бизнес-форуме заявил заместитель министра экономического развития Алексей Груздев.

По его словам, отдельные компании уже подали в соответствующие сирийские ведомства заявки на регистрацию фармацевтических препаратов. Сейчас им оказывается содействие. Необходимо создать в стране сеть аптечных пунктов, считает Груздев, а российские компании могут предложить востребованные на рынке препараты.

Также Алексей Груздев отметил, что между двумя странами существуют большие перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Для этого необходимо создать дополнительные условия, но продукция может быть востребована не только на российском рынке, но и на рынке Евразийского союза.

Также, по словам Груздева, существуют большие перспективы для возобновления поездок в Сирию российских туристов. Заместитель министра уверен, что при восстановлении туристической инфраструктуры в страну может направиться поток туристов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что совещание с постоянными членами Совета безопасности в Кремле 20 февраля провел президент России Владимир Путин. В ходе заседания обсуждалась ситуация вокруг сирийского города Африн, о котором российский лидер провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.