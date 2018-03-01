Производство лекарств в России увеличилось благодаря импортозамещению

Производство лекарств в России по итогам 2017 года увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 12,3% благодаря программе импортозамещения, свидетельствуют данные Росстата. Увеличения объема производства лекарств удалось добиться благодаря господдержке отечественных производителей, сообщили «Известиям» в Минпромторге.

Больше всего в 2017 году фармкомпании выпускали препараты для лечения нервной системы — около 1 млрд упаковок, а самый ощутимый прирост — у лекарств от болезней органов чувств. Также в список лекарств вошли препараты от нарушений пищеварительного тракта и обмена веществ — 648,8 млн, сердечно-сосудистых заболеваний — 588,5 млн. Производство лекарств реализуется в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы, подразумевающей субсидии для российских производителей.

В Минпромторге прогнозируют рост производства отечественных медикаментов в 2018 году.

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Производство лекарств в России выросло на 12%