Прямой эфир
Сюжет:

«Речь идет о лекарствах, содержащих наркотические вещества»

Оргкомитет ЧМ-2018 пояснил правила проноса на стадион препаратов, запрещенных к обороту согласно законодательству РФ
0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оргкомитет «Россия-2018» пояснил правила, согласно которым болельщики могут пронести на матчи чемпионата мира по футболу запрещенные вещества. По словам организаторов предстоящего мундиаля, речь идет о рецептурных лекарствах.

В пресс-службе оргкомитета уточнили, что в соответствии с пунктом 5.1.19 действующих правил поведения зрителей на стадионе Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России зрители могут пройти на стадион с лекарственными средствами, содержащими наркотические, психотропные и токсические вещества, а также их прекурсоры, в объемах, предусмотренных рецептом врача (на русском или английском языке), при предъявлении такого рецепта либо его копии.

Травяной сбор
На матчи ЧМ-2018 разрешили проносить наркотики по рецепту

— В этой связи речь не идет о наркотических средствах как таковых, а именно о лекарственных препаратах, которые могут содержать наркотические, психотропные и токсические вещества и выдаются только по рецепту врача, при этом данный лекарственный препарат не должен находиться в списке запрещенных к обороту согласно законодательству РФ, — подчеркнули в пресс-службе организации. — Правила поведения не устанавливают новые условия проноса и оборота лекарственных веществ, содержащих наркотические и психотропные вещества, а лишь регламентируют правила проноса лекарственных средств, не запрещенных российским законодательством. Оборот наркотических и психотропных веществ регламентируется законодательством РФ, в частности Федеральным законом № 3-ФЗ от 8 января 1998 года.

Как ранее сообщали «Известия», за исполнением правил проноса рецептурных препаратов на территорию стадиона будут следить организаторы и сотрудники силовых структур на КПП, которые действуют в рамках законодательства РФ. Контроль употребления и обращения лекарственных средств, не запрещенных к обороту согласно законодательству РФ, при наличии соответствующего рецепта на территории стадиона и прилегающей территории осуществляют сотрудники силовых ведомств.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Продажу алкоголя ограничат во время матчей ЧМ-2018
На стадионы во время ЧМ-2018 запретят проносить селфи-палки
Болельщиков попросят оставить запрещенные предметы в камере хранения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017