«Речь идет о лекарствах, содержащих наркотические вещества»

Оргкомитет «Россия-2018» пояснил правила, согласно которым болельщики могут пронести на матчи чемпионата мира по футболу запрещенные вещества. По словам организаторов предстоящего мундиаля, речь идет о рецептурных лекарствах.

В пресс-службе оргкомитета уточнили, что в соответствии с пунктом 5.1.19 действующих правил поведения зрителей на стадионе Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России зрители могут пройти на стадион с лекарственными средствами, содержащими наркотические, психотропные и токсические вещества, а также их прекурсоры, в объемах, предусмотренных рецептом врача (на русском или английском языке), при предъявлении такого рецепта либо его копии.

— В этой связи речь не идет о наркотических средствах как таковых, а именно о лекарственных препаратах, которые могут содержать наркотические, психотропные и токсические вещества и выдаются только по рецепту врача, при этом данный лекарственный препарат не должен находиться в списке запрещенных к обороту согласно законодательству РФ, — подчеркнули в пресс-службе организации. — Правила поведения не устанавливают новые условия проноса и оборота лекарственных веществ, содержащих наркотические и психотропные вещества, а лишь регламентируют правила проноса лекарственных средств, не запрещенных российским законодательством. Оборот наркотических и психотропных веществ регламентируется законодательством РФ, в частности Федеральным законом № 3-ФЗ от 8 января 1998 года.

Как ранее сообщали «Известия», за исполнением правил проноса рецептурных препаратов на территорию стадиона будут следить организаторы и сотрудники силовых структур на КПП, которые действуют в рамках законодательства РФ. Контроль употребления и обращения лекарственных средств, не запрещенных к обороту согласно законодательству РФ, при наличии соответствующего рецепта на территории стадиона и прилегающей территории осуществляют сотрудники силовых ведомств.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter