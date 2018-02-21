В Минкультуры предложили блокировать пиратские сайты без решения суда

В Министерстве культуры РФ разработали законопроект, который позволяет блокировать сайты за нарушение авторских прав без судебного решения. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Новые поправки в закон об информации обяжут владельцев интернет-сайтов указывать на них свои контактные данные. В случае если контактов на сайте нет или если владелец сайта не удалит пиратский контент по требованию правообладателя в течение 24 часов, то правообладатель вправе обратиться в Роскомнадзор с требованием заблокировать ресурс, сообщает BFM.RU.

Ведомство, в свою очередь, сможет заблокировать сайт навсегда, если в течение 24 часов владелец ресурса или провайдер не отреагируют на его попытку связаться с ними, а «снятие ограничения доступа к такому сайту в интернете не допускается».

В настоящее время для удаление нелегального контента в Сети правообладатель должен обращаться в суд. Роскомнадзор после судебного решения уведомляет сайт о претензиях правообладателя. В случае если сайт отказывается от удаления пиратской копии, в течение трех дней доступ к нему на территории РФ блокируется.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Роскомнадзор ускорил процедуру блокировки сайтов.