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Роскомнадзор заблокировал более 170 сайтов за размещение личных данных россиян

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Роскомнадзор заблокировал 176 сайтов за нарушение закона о защите персональных данных граждан. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщил руководитель ведомства Александр Жаров.

«В их числе несколько десятков адресно-телефонных справочников, которые предоставили доступ к личным данным 2/3 населения страны — более 100 млн человек», — цитирует Жаров «Федеральное агентство новостей».

Портал iz.ru писал о том, что Роскомнадзор совместно с операторами связи продолжает внедрение нового механизма получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации. Он позволит в пять раз увеличить скорость реагирования операторов на требования ведомства по ограничению доступа к сайтам, которые изменили сетевые адреса.

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