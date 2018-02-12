Роскомнадзор сократит количество плановых проверок в сфере связи

Роскомнадзор сообщил о переходе на риск-ориентированную модель контроля и надзора, подразумевающую сокращение проверок в сфере связи, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении подчеркивается, что в 2017 году было проведено 368 плановых проверок, что на 7,3% меньше, чем годом ранее. В 2018 году их число сократиться до 301 — на 18,3%.

Что касается сферы массовых коммуникаций, то здесь Роскомнадзор практически полностью отказался от плановых проверок, перейдя на систематическое наблюдение.

В ведомстве подчеркнули, что переход на риск-ориентированную модель позволит сократить административное давление на бизнес.

«Планирование проверок осуществляется в зависимости от того, к какой категории риска или классу опасности относится деятельность проверяемых лиц», — добавили в ведомстве.